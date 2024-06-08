جمهور "النشامى".. حضور كثيف ومدرجات تفتقد للصخب

مهند جويلس

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عمان - تمكن المنتخب الوطني لكرة القدم من تحقيق الأهم في مواجهته الفاصلة أمام طاجيكستان (3-0) بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط حضور جماهيري كبير بلغ 14 ألفا و795 مشجعا من المدرجات، لتفرح الجماهير بهذا الانتصار الذي جاء تأكيدا على تحسن وتطور مستوى المنتخب.وعادت جماهير "النشامى" لتزيين الملاعب بأعداد كبيرة، بعد فترات عانى فيها المنتخب من ندرة حضور الجمهور، وتحديدا قبل خوض نهائيات كأس آسيا الأخيرة في قطر، حيث كانت العديد من البوابات تفتح بالمجان، دون وجود إقبال كبير.وتسبب تألق المنتخب الوطني في كأس آسيا، بتشجيع كافة طبقات المجتمع الأردني بالحضور للملعب من عائلات وأشخاص لم يسبق لهم متابعة اللعبة من قبل، أو مشاهدة المباريات من أرض الملعب لمؤازرة منتخب الوطن، كونه أصبح "ترند" في الوطن العربي، لما قدمه من عروض فنية رفعت من شعبيته.ويقف المنتخب أمام واحدة من أهم فتراته، إذ سيلعب في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2026، ابتداء من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، وتستعد الجماهير الأردنية لمشاركة منتخب بلادها في تحقيق هذا الحلم، من خلال الحضور بأعداد كبيرة في المباريات الخمس التي يستقبلها ستاد عمان الدولي.ويستذكر البعض الدور الكبير الذي لعبته الجماهير في تحقيق أهم انتصارات للمنتخب الوطني على ملاعبه، وتحديدا أمام اليابان وأستراليا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014، في طريق لوصول "النشامى" للملحق العالمي للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه، حيث كانت الجماهير تحضر بوقت مبكر للملعب، وتواصل التشجيع منذ بداية المباراة وحتى نهايتها بحماس كبير.لكن المواجهة الأخيرة للمنتخب الوطني أمام طاجيكستان، شهدت تفاعلا عاديا من قبل الجماهير مع أحداث المباراة، وسط هدوء ساد على مدار شوطي اللقاء، مع الاكتفاء بالاحتفال بالأهداف والتفاعل مع لقطة معينة، علما بأن المباراة كانت صعبة على المنتخب وتحديدا في الشوط الأول، وكانت تتطلب تفاعل أكبر من الجماهير للتأثير على لاعبي الفريق المنافس.وحضر اللقاء عدد أعضاء رابطة جمهور المنتخب الوطني والأندية، وتوزع حضورهم على درجات مختلفة من الملعب، إلا أنهم لم يجدوا تفاعلا من قبل الجماهير الذي كان يطغى عليه حضور العائلات والأطفال، دون حضور العديد من الجماهير التي تنتمي للفرق المحلية، نظرا لنفاد التذاكر قبل انطلاق المباراة بعدة أيام من جهة، وارتفاع أسعارها من جهة أخرى، مقارنة بالأسعار المتعارف عليها في أوقات سابقة.وتمنى العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، أن يكون للجمهور دور أكبر في المباريات المقبلة، لا سيما بأنها حاسمة وأمام فرق أقوى على الورق من منتخب طاجيكستان.وفي هذا الصدد، قال عضو رابطة المنتخبات الوطنية زياد عايد، إن غالبية الجمهور الذي حضر مواجهة طاجيكستان هو ليس جمهور ملعب، بمعنى إنها لا ترتاد الملاعب كثيرا، ولا تعرف أساليب تشجيع الفرق بحكم وجود العائلات بنسب كبيرة.وبين عايد لـ "الغد"، أن جماهير العائلات قد تتحسن في المرات المقبلة من خلال حضورها المستمر للملعب، ومعرفة أساليب التشجيع وضرورته للتأثير على معنويات المنافسين، موضحا بأن هناك تحسنا طفيفا مقارنة بمباراة باكستان الأخيرة.وأضاف: "لعب الوضع الاقتصادي دورا في عدم قدرة جمهور الملاعب على مؤازرة المنتخب من المدرجات في المباراة الأخيرة، وأتمنى بأن يكون هناك تواصل بين الأندية وجماهيرها، ودعوات لحضورها للمدرجات ومتابعة مباريات منتخب الوطن في المرحلة المقبلة الحاسمة". وبدوره، عبر الناشط على مواقع التواصل الإجتماعي ثامر صوالحة، عن عدم رضاه على الحضور الجماهيري في مباراة طاجيكستان من حيث المؤازرة والتشجيع، مبينا بأن العدد الأكبر من الجماهير التي حضرت توضع تحت صنف المتفرجين وليس المشجعين.وتمنى صوالحة أن يتم تنسيق المدرجات في المباريات المقبلة بصورة أفضل من قبل الجماهير الحاضرة، والتي تتطلب عدم الجلوس على المقاعد، ومواصلة التشجيع طوال زمن اللقاء بغية الفرح وتسجيل نتائج إيجابية.وتابع: "أتمنى بأن يتم منح روابط الأندية تسهيلات لمتابعة اللقاءات، من خلال تخصيص تذاكر لها في منطقة معينة، بهدف التشجيع المستمر".ومن جهته، أشار المشجع محمد الكعابنة، إلى أنه لم يستمتع كثيرا في المدرجات بمواجهة طاجيكستان من حيث التفاعل والصخب الجماهيري، بعكس ما يراه في المدرجات بمباريات دوري المحترفين، وتحديدا من جماهير الفيصلي والوحدات بشكل عام.ولفت الكعابنة إلى أن الجماهير حضرت للقاء الأخير بهدف التقاط الصور والتوجه للملعب، وذكر بأن عددا كبيرا من الذين كانوا يجلسون حوله لا يعرفون اللاعبين جميعهم باستثناء عدد منهم.