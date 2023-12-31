جهود "الطائرة" تقود شباب الحسين للمشاركة في بطولة غرب آسيا

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عمان - الغد - أثمرت الجهود التي بذلها نائب رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة جهاد قطيشات، بتأمين مشاركة فريق شباب الحسين في بطولة غرب آسيا الثانية للأندية أبطال الدوري، والتي تقام في سلطنة عمان مطلع شهر شباط (فبراير) المقبل، والتي ينتظر أن تشهد مشاركة واسعة من أندية منطقة غرب آسيا.وقال قطيشات في تصريح خاص لـ"الغد": "نعمل في الاتحاد ضمن توجيهات سمو الأميرة آية بنت الفيصل رئيسة الاتحاد، والتي تركز على ضرورة تواجد الأندية والمنتخبات الوطنية في البطولات، والتي تعتبر من العوامل الرئيسية لتطوير اللعبة، والحمد لله نجحت جهودنا في تأمين تواجد فريق شباب الحسين في هذه البطولة، التي تعتبر قوية نظرا لمشاركة العديد من الأندية القوية في منطقة غرب آسيا، وهنا لا بد لنا من تقديم الشكر والتقدير إلى أسرة الاتحاد العماني الشقيق برئاسة إبراهيم المقبالي، التي دعمت مشاركة بطل الأردن، من خلال استضافته طيلة منافسات البطولة".ويذكر أن النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا للأنية أقيمت في الأردن العام الماضي، وشهدت مشاركة 10 أندية، وتمكن فريق الريان القطري من الفوز باللقب، بينما جاء فريق شباب الحسين بالمركز السادس، وحل فريق الوحدات بالمركز الثامن على لائحة الترتيب العام.قرعة بطولة الأندية العربيةحدد الاتحاد العربي يوم 13 من كانون الثاني (يناير) الحالي، موعدا لسحب قرعة بطولة الأندية العربية الـ42، والتي يستضيفها الاتحاد الأردني خلال الفترة من 17 ولغاية 29 من شهر شباط (فبراير) المقبل.وينتظر أن يشارك نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات في مراسم سحب القرعة التي ستجري في العاصمة البحرينية المنامة (مقر الاتحاد العربي)، فيما يحضرها ممثلو الأندية المشاركة عبر الاتصال المرئي.وينتظر أن تشهد منافسات البطولة مشاركة واسعة وغير مسبوقة، حيث أعلن وصول عدد الأندية المشاركة لغاية الآن 17 فريقا هم: شباب الحسين وشباب عيرا (الأردن)، ودار كليب والنجمة (البحرين)، والشرطة وقطر (قطر)، والأهلي بنغازي والسويحلي (ليبيا)، والبرقان وكاظمة (الكويت) وبني ياس (الإمارات) والأهلي (السعودية)، والسيب (عمان)، إضافة إلى فريقين من العراق، ومثلهما من اليمن، في الوقت الذي حدد فيه الاتحاد العربي يوم الأحد المقبل الموعد الرسمي لإغلاق باب المشاركة في البطولة.