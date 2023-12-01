جوارديولا يبدي إعجابه بتوتنهام.. وبوستيكوجولو يتعهد بالالتزام بفلسفته

اضافة اعلان

مدن - أبدى مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، إعجابه الشديد بمدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو، قبل لقاء الفريقين مساء غد الأحد، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.ويقدم توتنهام مستويات مميزة هذا الموسم في موسمه الاول تحت لواء بوستيكوجلو، رغم أنه خسر مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري.وقال جوارديولا خلال مؤتمر صحفي أقيم أمس: "حتى في المباريات التي لم يفوزوا بها مؤخرًا، أنا معجب بالأشياء الجيدة التي يقومون بها والفرص التي يخلقونها. العدوانية في كل المواقع. لقد جاء (المدرب أنجي بوستيكوجلو) إلى هنا والآن تتعرف بسهولة على فريقه".وأضاف: "كل فريق يلعب وفقًا لرغبة المدير الفني، وما فعله في اليابان ومع سلتيك والآن. إنه يجعل كرة القدم مكانًا أفضل، أشخاص مثل أنجي. أنا أستمتع كثيرًا بأسلوبهم، ويمكن لجميع مشجعي توتنهام أن يعترفوا بأن التأثير كان سريعًا".وعما إذا كانت إصابات توتنهام ستؤثر على أسلوب لعب الفريق الهجومي مساء الأحد، قال جوارديولا: "اسأله (بوستيكوجلو) عما إذا كانوا سيتغيرون عندما يلعبون ضدنا، بالتأكيد لا. لن يحدث".وتابع: "التقيت به (بوستيكوجلو) في فترة ما قبل الموسم عندما كان يدرب يوكوهاما، وشاهدت بعض المقاطع وقلت.. رائع. هناك أشياء أحبها. لقد أخبرت اللاعبين أننا لسنا جاهزين لأننا في فترة الإعداد للموسم الجديد، لكننا سنواجه فريقًا جيدًا، يعتمد على البناء الهجومي، والضغط العالي. لقد فزنا، كل الاحترام ليوكوهاما ولكن كان لدينا لاعبون أفضل. منذ ذلك الحين أتابعه، كم كان أداء فريقه جيدًا في جلاسكو".وأشاد جوارديولا بأداء لاعبه كايل ووكر هذا الموسم بقوله: "إنه الرجل نفسه، ليس كقائد. الآن يختاره اللاعبون. مسؤوليته أكبر، وإذا كانت هناك مشاكل في غرفة خلع الملابس عليه حلها. أنا سعيد حقا بالنسبة له".وتحدث جوارديولا عن وضع الإصابات في فريقه بقوله: "جون ستونز أفضل بكثير، على وشك العودة. سيكون معنا، لا أعرف إذا كان سيلعب لكنه سيكون هناك، لقد عاد ماتيو (كوفاسيتش)، ويتدرب بشكل جيد. ماتيوس (نونيز) في الأيام الأخيرة من فترة التعافي".في الجهة المقابلة، حذر بوستيكوجلو، منافسه مانشستر سيتي من أن توتنهام سيقدم مباراة قوية أمامه، ووعد بعدم التراجع عن فلسفته الهجومية في كرة القدم، لأنه يريد إظهار سبب كونهم "ناديًا كبيرًا".وتحدث بوستيكوجلو في مؤتمره الصحفي قبل المباراةـ، وعلى الرغم من تعرضه للعديد من الإصابات لدرجة أنه يصعب عليه بناء تشكيلة قوية، يقول المدرب إنه لا يستطيع الانتظار حتى الموعد النهائي للاختبار.وقال بوكيتينو: "إذا كان عليك أن تأخذ رهانًا، فماذا تعتقد أنني سأقول؟ لا أريد أن أكون متقلبًا بشأن هذا الأمر. وأنا أفهم السؤال. لكنني لا أفعل ما أفعله لأنني أحاول إثبات نقطة ما".وأضاف: "إذا نظرت إلى الفرق الكبرى ستجد أن هناك علامة واحدة مشتركة بينهم، لديها جميعها خطة، وهم تستثمر في تلك الخطة، وتلتزم بها، ولا تخجل من ذلك عند مواجهة الصعوبات للمرة الأولى، سواء كان سيتي أو آرسنال أو ليفربول. لديها خطة وستلتزم بها".وتابع: "مهما كان ما تؤمن به بشدة، فإنك كشخص، لا يتم اختبارك إلا في أصعب الأوقات. لا يتم اختبارك عندما تسير الأمور على ما يرام".سيفتقد توتنهام إلى باب سار في الرحلة إلى مانشستر سيتي، ما يجعله اللاعب الحادي عشر المصاب. وأردف بوستيكوجلو: "بالنسبة لي، هذه هي الأوقات المهمة لأن هذا سيظهر نوع فريق كرة القدم الذي نريد أن نكون عليه".وواصل: "إما أن تكون ناديًا يحاول الإطاحة بالأندية الكبيرة أو أن تكون ناديًا كبيرًا. أملي وطموحي هو أن أجعل هذا النادي كبيرًا، للقيام بذلك، عليك أن تكون ناجحًا، عليك أن تفوز بالأشياء. للفوز بالأشياء، يجب أن تكون لديك خطة ويجب عليك الالتزام بها وعليك أن تؤمن بها. لن أذهب إلى هناك لأظهر للناس أنني أتولى الأمر". -(وكالات)