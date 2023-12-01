الجمعة 01 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جوارديولا يبدي إعجابه بتوتنهام.. وبوستيكوجولو يتعهد بالالتزام بفلسفته

1701444061370395600
مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي أمس -(من المصدر)
مدن - أبدى مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، إعجابه الشديد بمدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو، قبل لقاء الفريقين مساء غد الأحد، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.اضافة اعلان
ويقدم توتنهام مستويات مميزة هذا الموسم في موسمه الاول تحت لواء بوستيكوجلو، رغم أنه خسر مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري.
وقال جوارديولا خلال مؤتمر صحفي أقيم أمس: "حتى في المباريات التي لم يفوزوا بها مؤخرًا، أنا معجب بالأشياء الجيدة التي يقومون بها والفرص التي يخلقونها. العدوانية في كل المواقع. لقد جاء (المدرب أنجي بوستيكوجلو) إلى هنا والآن تتعرف بسهولة على فريقه".
وأضاف: "كل فريق يلعب وفقًا لرغبة المدير الفني، وما فعله في اليابان ومع سلتيك والآن. إنه يجعل كرة القدم مكانًا أفضل، أشخاص مثل أنجي. أنا أستمتع كثيرًا بأسلوبهم، ويمكن لجميع مشجعي توتنهام أن يعترفوا بأن التأثير كان سريعًا".
وعما إذا كانت إصابات توتنهام ستؤثر على أسلوب لعب الفريق الهجومي مساء الأحد، قال جوارديولا: "اسأله (بوستيكوجلو) عما إذا كانوا سيتغيرون عندما يلعبون ضدنا، بالتأكيد لا. لن يحدث".
وتابع: "التقيت به (بوستيكوجلو) في فترة ما قبل الموسم عندما كان يدرب يوكوهاما، وشاهدت بعض المقاطع وقلت.. رائع. هناك أشياء أحبها. لقد أخبرت اللاعبين أننا لسنا جاهزين لأننا في فترة الإعداد للموسم الجديد، لكننا سنواجه فريقًا جيدًا، يعتمد على البناء الهجومي، والضغط العالي. لقد فزنا، كل الاحترام ليوكوهاما ولكن كان لدينا لاعبون أفضل. منذ ذلك الحين أتابعه، كم كان أداء فريقه جيدًا في جلاسكو".
وأشاد جوارديولا بأداء لاعبه كايل ووكر هذا الموسم بقوله: "إنه الرجل نفسه، ليس كقائد. الآن يختاره اللاعبون. مسؤوليته أكبر، وإذا كانت هناك مشاكل في غرفة خلع الملابس عليه حلها. أنا سعيد حقا بالنسبة له".
وتحدث جوارديولا عن وضع الإصابات في فريقه بقوله: "جون ستونز أفضل بكثير، على وشك العودة. سيكون معنا، لا أعرف إذا كان سيلعب لكنه سيكون هناك، لقد عاد ماتيو (كوفاسيتش)، ويتدرب بشكل جيد. ماتيوس (نونيز) في الأيام الأخيرة من فترة التعافي".
في الجهة المقابلة، حذر بوستيكوجلو، منافسه مانشستر سيتي من أن توتنهام سيقدم مباراة قوية أمامه، ووعد بعدم التراجع عن فلسفته الهجومية في كرة القدم، لأنه يريد إظهار سبب كونهم "ناديًا كبيرًا".
وتحدث بوستيكوجلو في مؤتمره الصحفي قبل المباراةـ، وعلى الرغم من تعرضه للعديد من الإصابات لدرجة أنه يصعب عليه بناء تشكيلة قوية، يقول المدرب إنه لا يستطيع الانتظار حتى الموعد النهائي للاختبار.
وقال بوكيتينو: "إذا كان عليك أن تأخذ رهانًا، فماذا تعتقد أنني سأقول؟ لا أريد أن أكون متقلبًا بشأن هذا الأمر. وأنا أفهم السؤال. لكنني لا أفعل ما أفعله لأنني أحاول إثبات نقطة ما".
وأضاف: "إذا نظرت إلى الفرق الكبرى ستجد أن هناك علامة واحدة مشتركة بينهم، لديها جميعها خطة، وهم تستثمر في تلك الخطة، وتلتزم بها، ولا تخجل من ذلك عند مواجهة الصعوبات للمرة الأولى، سواء كان سيتي أو آرسنال أو ليفربول. لديها خطة وستلتزم بها".
وتابع: "مهما كان ما تؤمن به بشدة، فإنك كشخص، لا يتم اختبارك إلا في أصعب الأوقات. لا يتم اختبارك عندما تسير الأمور على ما يرام".
سيفتقد توتنهام إلى باب سار في الرحلة إلى مانشستر سيتي، ما يجعله اللاعب الحادي عشر المصاب. وأردف بوستيكوجلو: "بالنسبة لي، هذه هي الأوقات المهمة لأن هذا سيظهر نوع فريق كرة القدم الذي نريد أن نكون عليه".
وواصل: "إما أن تكون ناديًا يحاول الإطاحة بالأندية الكبيرة أو أن تكون ناديًا كبيرًا. أملي وطموحي هو أن أجعل هذا النادي كبيرًا، للقيام بذلك، عليك أن تكون ناجحًا، عليك أن تفوز بالأشياء. للفوز بالأشياء، يجب أن تكون لديك خطة ويجب عليك الالتزام بها وعليك أن تؤمن بها. لن أذهب إلى هناك لأظهر للناس أنني أتولى الأمر". -(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1701445582940494500

ركلات الترجيح تمنح شباب الأردن بطاقة العبور لنصف نهائي الكأس

منذ 5 دقيقة
1701437674480062900

منتخب التايكواندو يستهل اليوم مشواره في "جائزة مانشستر"

منذ 35 دقيقة
1701440611730231900

ترشيح بشناق لعضوية لجنة الرياضيين التابعة لـ"الأولمبية الدولية"

منذ 35 دقيقة
1701440470420214600

منتخب السيدات يختبر قدراته الفنية بمواجهة أبو ظبي

منذ 36 دقيقة
1701438745280113400

فينان: رئاسة دي لاسال مسؤولية كبيرة ونتطلع إلى الإنجاز العربي

منذ 38 دقيقة
1701440247030192800

شلباية يودع "الجيل القادم" وسط إشادة عالمية بمستواه

منذ 40 دقيقة
افكار و مواقف
ترجمات
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
1701208979937054900

المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 