جوارديولا يشيد بـ"الاستثنائي" دي بروين بعد تجاوز المضيف كوبنهاجن

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مدن - بدا مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، راضيا عن أداء فريقه في الفوز على مضيفه كوبنهاجن 3-1 أول من أمس، في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.وسجل أهداف سيتي كل من كيفن دي بروين وبرناردو سيلفا وفيل فودين، لتصبح مهمة الفريق أسهل في التأهل إلى دور الثمانية قبل مواجهة الإياب بعد 3 أسابيع.وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء: "عرض جيد حقا، فخور جدا. اليوم كان مثاليا. لقد تحلوا بالصبر في اللحظات المناسبة. أنا فخور حقًا بالفريق. الهدف الثالث ساعدنا كثيرا. نأمل أن نتمكن من إنهاء الأمر على أرضنا والانتقال إلى الدور التالي".وأضاف: "كان من المهم ألا نخسر المواجهة هنا. لقد لعبنا المباراة بشكل جيد حقًا منذ الدقيقة الأولى. استقبلنا هدفًا لكن هذا يحدث في بعض الأحيان. في الشوط الثاني لعبوا بخمسة لاعبين في الدفاع ولكن بشكل عام قدمنا أداءً جيدًا. لم نخسر الكرة في التحولات ولم نجعل جماهيرهم تدعم الفريق.. كان لدينا الإيقاع المثالي، لذا كان ذلك من دواعي سرورنا حقًا".وعن تأثير كيفن دي بروين منذ عودته من الإصابة، قال جوارديولا: "استثنائي. الهدف الأول كان مذهلاً، التمريرة الصحيحة والإيقاع من فيل فودين. أكبر اللاعبين يظهرون على أكبر المنصات. إنها ساعة الحقيقة. لقد بدأنا بشكل جيد. علينا أن نقوم بالعمل وننهيه، أنا سعيد حقًا بالنتيجة".من جهته، عبر نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين، عن ارتياحه بعدما ساهم في قيادة فريقه للفوز.وافتتح دي بروين التسجيل لفريقه في الدقيقة العاشرة، قبل أن يصنع الهدفين الآخرين لزميليه برناردو سيلفا وفيل فودين.وقال دي بروين: "الأمر صعب. لقد لعبنا هنا عدة مرات والأجواء رائعة. كان علينا أن نحترمهم".وأضاف: "لقد بدأنا بشكل جيد حقًا. ارتكبنا خطأً واحدًا واستفادوا منه لكنني أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد حقًا. سجلنا الهدف الثالث وهي ميزة صغيرة الآن".وتابع: "نحاول تقليل الأخطاء. سيطرنا على الشوط الثاني مرة أخرى. لقد تغيروا إلى الدفاع بخمسة لاعبين، لكننا واصلنا صناعة الفرص وفعلنا ما يتعين علينا القيام به".وعن أدائه في المباراة، قال الدولي البلجيكي: "أحاول فقط أن ألعب بشكل جيد. لقد مرت خمسة أو ستة أشهر طويلة ولكني سعيد بالعودة لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات وتقديم أفضل ما لدي".وتابع: "أشعر بأنني على ما يرام. من الواضح أنني ما زلت بحاجة إلى المزيد من المباريات والدقائق. لم ألعب 90 دقيقة لمدة عام تقريبًا لكنني فعلت ذلك، أشعر أنني بحالة جيدة والمستوى جيد بما يكفي في الوقت الحالي، لذلك أنا سعيد".أما لاعب مانشستر سيتي فيل فودين، فعبر عن ارتياحه لفوز فريقه المهم على مضيفه كوبنهاجن.وسجل فودين الهدف الثالث لفريقه في الوقت بدل الضائع، ليؤمن لمانشستر سيي أفضلية مريحة، قبل لقاء الإياب يوم السادس من الشهر المقبل.وقال فودين في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورتس": "كان من الصعب سماع بعضنا البعض في بعض الأحيان، والأجواء هنا لا تصدق والهدف المبكر جعلنا نشعر بسعادة غامرة لتحقيق ذلك".وتحدث فودين عن أدائه المميز في الآونة الأخيرة قائلا: "أعتقد أنه أكبر عدد من المباريات (المتتالية) التي خضتها مع الفريق. تحصل من خلال ذلك على إيقاع اللعب. أشعر أنني بحالة جيدة. تثبت قدميك وتبدأ في التواصل مع الآخرين".وعن المركز المفضل له في الملعب، قال الدولي الإنجليزي: "من الواضح أنني أفضّل اللعب في العمق لكن اليوم لعبت على الجناح وقمت بعمل جيد".وأضاف: "في العمق أشعر أنني على قيد الحياة وأنني أشارك دائمًا في المباراة. يمكنك المشاركة والقيام ببعض اللمسات والتحسن أكثر. لقد لعبت دائمًا هناك منذ الصغر لذا اعتدت دائمًا على ذلك".وعن هدفه قال: "أنا وكيفن (دي بروين) بنينا هذا الارتباط الآن حتى نعرف إلى أين نركض. إنه لاعب مهم بالنسبة لنا".وأردف: "عندما تلعب أمام الفرق التي تتراجع إلى المناطق الخلفية، فأنت بحاجة إلى العدائين في الخلف. يعرف كيفن الوقت المناسب للقيام بهذه الحركة وهذا يجعل مهمتي أسهل. بالنسبة لي، لا يوجد لاعب أفضل في العالم منه في تمرير الكرة. إنه لمن دواعي سروري اللعب معه".وتابع: "إنها مجموعة مميزة. أنا أستمتع بوجودي هنا كل يوم. هناك الكثير من النهم. عندما يكون لديك هذا التصميم ستقطع شوطا طويلا".في الجهة المقابلة، اعترف ياكوب نيستروب مدرب كوبنهاجن بتفوق مانشستر سيتي وعدالة النتيجة أمام منافس أظهر السبب وراء تتويجه بلقب النسخة الماضية من التشامبيونز ليج.وقال نيستروب في مؤتمر صحفي: "لقد كانت ليلة صعبة، كانوا أعلى منا بمستوى أو مستويين".كما أقر بأن فريقه "كان يطمح للمزيد لكنه لم يستطع أكثر من ذلك" أمام "أفضل" فريق في العالم.وصرح: "لقد قابلنا فريقا يتمتع بقدرات ذهنية عالية منذ الدقيقة الأولى، وقد صدمنا إيقاعه. وكان ذلك علاوة على عدم خوض أي مباراة بالبطولة منذ شهرين عنصرين حاسمين" في النتيجة.وأشاد المدرب الدنماركي بآخر عشرين دقيقة من الشوط الأول لفريقه، ورغم أسفه على فرصة جعل النتيجة 2-1 وعلى استقبال الهدفين الأخيرين في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من كل شوط، فإنه لم يقدم أي تحفظات أو أعذار.وأضاف: "لقد خسرنا أمام فريق كان أفضل منا في كل شيء، وعلينا أن نعترف بذلك".وكتب مانشستر سيتي، تاريخا جديدا في مسابقة دوري أبطال أوروبا. فوفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، بات الفريق الإنجليزي، أول فريق في تاريخ المسابقة، يسجل 3 أهداف أو أكثر في 7 مباريات متتالية.من ناحيتها، ذكرت شبكة "سكواوكا"، أن مانشستر سيتي يحمل الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية لفريق إنجليزي بالمسابقة، برصيد 9 انتصارات.يذكر أن مانشستر سيتي، فاز بلقب التشامبيونزليج للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، بعد تخطي إنتر ميلان 1-0 في المباراة النهائية.وذكرت "أوبتا" أيضا، أن دي بروين بات رابع لاعب يسجل 10 أهداف على الأقل في الأدوار الإقصائية من مسابقة دوري الأبطال منذ الموسم 2019-2020، إلى جانب لاعب ريال مدريد السابق كريم بنزيمة (17) وهداف سيتي إيرلينج هالاند (13)، ولاعب بايرن ميونيخ السابق وبرشلونة الحالي روبرت ليفاندوفسكي (11).ويأتي الهدف تأكيدا على عودة دي بروين إلى أفضل مستوياته، بعدما ابتعد عن الملاعب منذ بداية الموسم بسبب الإصابة. - (وكالات)