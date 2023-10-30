جوارديولا يشيد بـ"الماكينة" هالاند.. ومانشستر يونايتد يفتقد للأمل والهوية

اضافة اعلان

مدن - أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إنه لم يتوقع حدوث هذه الفجوة الكبيرة في الهيمنة أمام مانشستر يونايتد، عند توليه قيادة فريقه الحالي في العام 2016.ونجح سيتي في الفوز على مانشستر يونايتد في البريمير ليج (3-0)، أول من أمس على ملعب أولد ترافورد، ليبتعد الفريق السماوي بفارق 9 نقاط عن الشياطين الحمر في جدول الترتيب.وقال جوارديولا في هذا الصدد، خلال تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "أعرف ما قدمناه، لكني لا أعرف ماذا فعل مانشستر يونايتد، لأنني لا أتواجد معهم".وأضاف: "لم أتوقع ذلك (هيمنة سيتي).. فمع وصولي، وصل جوزيه مورينيو (لتدريب مانشستر يونايتد) ومعه (زلاتان) إبراهيموفيتش، بالإضافة للاعبين بارزين للغاية مثل (روميلو) لوكاكو".وعن أسباب نجاح فريقه، قال: "الوحدة التامة من الأعلى للأسفل، إضافة إلى سير الجميع في نفس الاتجاه داخل النادي.. سواء كان خطأً أم صحيحًا".وتابع: "نرتكب الأخطاء بالطبع، ولكن عند الخسارة أو التعرض لأي موقف، وحينما لا تسير الأمور بصورة جيدة، لا نوجه اللوم لشخص بعينه، ويكون لسان حالنا: حسنًا سنقوم بالأمور بصورة أفضل.. ماذا يحدث؟ الخصم أصبح أفضل ونحن ينخفض مستوانا، ماذا يتوجب علينا أن نفعل لإيجاد حل؟".وواصل المدرب الإسباني: "هذا ما نقوم به منذ اليوم الأول.. لم نحقق الفوز (بالبريميرليج) في الموسم الأول، ولم أشعر بشكوى من الرئيس، بل دعمني بلا شروط".وأردف: "أتذكر عند خسارتنا نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي، عندما كنا نشعر بالدمار، حينها قال الرئيس سنفوز بهذا اللقب عاجلًا أم آجلًا".وأتم جوارديولا: "النادي يعتمد علي، واللاعبون يعرفون أنني أعتمد عليهم.. وحينها لا نشعر بالحماس الشديد عند الفوز، ولا نشعر بالدراما الشديدة عند الخسارة.. هذه كرة قدم، ونفكر فيما يمكننا القيام به بصورة أفضل، وهذا سبب ثبات منظومة النادي".وأعرب جوارديولا عن سعادته بالفوز الكبير بقوله: "نحب اللعب هنا على هذا الملعب الرائع والذي سبق وأن خضنا عليه مباريات مميزة، في أول 5 أو 10 دقائق فقدنا بعض الكرات البسيطة، وهذا أمر خطير أمامهم".واستطرد: "في الشوط الثاني قاموا بمحاولتين هجوميتين، ونجحنا في تنظيم صفوفنا بشكل جيد، وبعد الهدف الثاني حركنا الكرة بصورة مميزة وكان بمقدورنا تسجيل المزيد من الأهداف، أنا سعيد بالتواجد بالقرب من قمة الدوري، الهدف الثاني ساعدنا كثيرًا للتحلي بالهدوء والمثالية بصورة أكبر".وواصل: "أمام غريم وفي أولد ترافورد، فهذا بالطبع واحد من أفضل المستويات في الموسم، أشعر بأننا نقدم في تلك المرحلة من الموسم مستوى أفضل من ذلك الذي قدمناه في نفس المرحلة من الموسم الماضي".أما عن صناعة إيرلينج هالاند، الهدف الثالث لفيل فودين، فقال: "هذا يظهر مدى كرمه، هو فتى يريد تسجيل الأهداف، ولكن عندما تتاح له فرصة التمرير يقوم بذلك، كان أمامه فرصة هائلة في نهاية الشوط الأول، وقام أونانا بتصد لا يصدق، أما هم فكانت لديهم فرصة واحدة عبر ماكتوميناي وتصدى لها إيدرسون بشكل رائع، ولكن في الشوط الثاني وبعد الهدف الثاني، كنا في أعلى مستوى لنا".وبالنظر إلى احترامه لليونايتد وتاريخه، علق: "يونايتد يستمتع عند الفوز علينا، وبالتالي من الطبيعي أن نستمتع بالفوز عليهم، يمكن النظر لشكل الأجواء اليوم من تكريم السير بوبي تشارلتون، أولد ترافورد كان رائعًا، بالطبع تريد الفوز والضحك، وعندما يفوزون هم يضحكون، ولكن عندما نتعرض لهتافات مسيئة مثل تلك التي وجهت لبوبي تشارلتون، فهذا لا يمثلنا".وتابع: "نحترم التاريخ والتقاليد، فزنا كثيرًا في العقد الأخير، وبعد الفوز دائمًا ما نتواجد في المكان الصحيح، لا نقوم بشيء إضافي لإهانة خصمنا وهذا سبب فخري بالنادي الذي أمثله".وعلق على حديثه مع هالاند في نهاية المباراة: "كان يتعلق بالفرصة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول التي تصدى لها أونانا، كان لدي شعور بأنه لم يكن بحاجة لاستخدام القوة، فقط لمس الكرة في المكان الصحيح".وأتم: "إيرلينج ماكينة، سجل هدفين وكان بمقدوره إحراز 4 أهداف، هو لاعب لا يصدق، نتحلى بالثقة عند تواجده".من جانبه، تحدث هالاند عن فوز فريقه لشبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "مذهل، فوز رائع وكانت مباراة لا تصدق وكذلك الفريق، وخصوصا ذلك الفتى (برناردو سيلفا إلى جواره)".وعلق هالاند على الهدف الثالث: "رأيت فيل (فودين) يتواجد وحيدا وبالتالي كان الأمر بسيطا".وعن حديثه مع جوارديولا عقب نهاية اللقاء: "قلت له كان هناك تصد مذهل (من أندريه أونانا) قبل نهاية الشوط الأول، ولكن نحن فزنا ولا أهتم".وفي تصريحات لشبكة "بي بي سي" قال هالاند: "قدمنا مستوى رائعا وسيطرنا على المباراة، كل لاعب في مانشستر سيتي قدم مستوى مذهلا".وأضاف: "أعتقد أنه ذلك أفضل مستوى لنا هذا الموسم من حيث السيطرة على المباراة وتقديم كرة القدم التي نريدها، الأمر لم يكن سهلا، ولكن الطريقة التي قمنا بها كانت رائعة".وبشأن ركلة الجزاء التي سجل منها الهدف الأول أكمل: "شاهدتها وكانت واضحة، شاهدتها على الشاشة، ومن ثم كان الأمر بعد ذلك يتعلق بالتركيز والتسجيل".وتطرق هالاند إلى مدى خصوصية الفوز على يونايتد قائلا: "بالطبع، لكن في الصورة الأكبر هذه 3 نقاط فقط، علينا التمتع بثبات المستوى طوال الموسم، لا يزال هناك 84 نقطة، وبالتالي الأمر يتعلق بحصد النقاط الثلاث كل أسبوع".أما برناردو سيلفا، فأعرب عن سعادته الغامرة بالمستوى الذي قدمه فريقه، وقال في تصريحات عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا، بعيدًا عن بعض الكرات البسيطة التي فقدناها، فلم نقدم لهم الكثير، أول 30 دقيقة في الشوط الثاني كانت جيدة للغاية، وخصوصا في طريقة الضغط وهذا ما افتقدناه أمام آرسنال، كنا رائعين، وتهانينا لهذا الرجل الكبير (هالاند)".وتابع: "عندما نأتي إلى تلك الملاعب مثل أنفيلد وأولد ترافورد، نعرف بأن الفرق تنتظر خسارتنا للكرة والاعتماد على الهجمات المرتدة، الأمر كان يتعلق بالبناء وعدم خسارة كرات بسيطة والسيطرة على اللقاء، والتحلي بالصبر في الأمتار الأولى من وسط ملعبنا ومن ثم الهجوم، ليس من السهل القدوم إلى هنا والتغلب على هذا الفريق".وأتم: "بالطبع هذا واحد من أفضل الانتصارات، أن تفوز (3-0) خارج ملعبك أمام تلك الجماهير، أعتقد أننا قدمنا أحد أفضل مستوياتنا".في الجهة المقابلة، ادعى مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، أنه من المستحيل جعل الفريق يلعب مثل فريقه السابق أياكس، بعد الهزيمة المريرة أمام مانشستر سيتي.وقدم تين هاج، الذي شاهد فريقه يتراجع إلى المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد، اعترافًا مذهلاً فيما يتعلق بفريق أياكس الناجح الذي فاز بعدد كبير من الألقاب المحلية ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في العام 2019.وقال تين هاج في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "لن نلعب أبدًا كرة القدم التي لعبناها في أياكس هنا. لدي الآن لاعبون آخرون، وهذا ليس سبب مجيئي إلى هنا".وأضاف: "إن قدرات اللاعب التي لديك تحدد الطريقة التي ستلعب بها. لهذا السبب نلعب هنا بطريقة مختلفة عما كنت ألعب به في أياكس. يجب أن يكون هذا هو الحال، لأنني لا أستطيع اللعب بنفس الطريقة هنا".وتابع: "هذا ليس في الحمض النووي لمانشستر يونايتد على الإطلاق. كرة القدم في أياكس نموذجية للغاية، وهنا سنلعب بشكل مباشر أكثر. لدينا أيضًا اللاعبون القادرون على ذلك، خصوصا في المقدمة".وحذر لاعب ليفربول السابق جيمي كاراجر، مانشستر يونايتد وتين هاج من أنهما بلا توجيه لدرجة أن الفريق لم يظهر أي أسلوب لعب مميز منذ 18 شهرًا تحت قيادة المدرب الهولندي.ويعتقد كاراجر أن يونايتد قد يتراجع أكثر تحت قيادة تين هاج، مشيرًا إلى افتقار الفريق إلى الهوية كمشكلة رئيسية.وقال مدافع ليفربول السابق لشبكة "سكاي سبورتس": "لا أحد منا هنا يستطيع أن يشرح ما يحاول مانشستر يونايتد القيام به فيما يتعلق بطريقة اللعب".وأضاف: "إنه (تين هاج) موجود هنا منذ ما يقرب من 18 شهرًا. لقد رأينا أوناي إيمري يأتي إلى أستون فيلا، وشاهدنا أنجي بوستيكوجلو يأتي إلى توتنهام في فترة زمنية قصيرة، هذا لا يعني أنك تفوز كل أسبوع، ولكن عندما تذهب إلى المباريات فأنت تعرف ما ستراه، ما زلنا لا نعرف ما سنراه مع مانشستر يونايتد. أخبرني كيف يلعبون".واحتل يونايتد المركز الثالث في الموسم الأول لتين هاج، وفاز بأول لقب له منذ ست سنوات (كأس الرابطة)، لكن رصيد شعبية المدرب الهولندي لدى الجماهير يتلاشى بسرعة.ويحتل بطل إنجلترا 20 مرة، المركز الثامن في جدول ترتيب البريمير ليج، بفارق 11 نقطة عن توتنهام متصدر الدوري وثماني نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع، وخسر 5 من أصل 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم.وبينما اعترف كاراجر بأن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن عملية الاستحواذ على النادي لم تساعد تين هاج، إلا أنه أصر على أنه لا يمكن إلقاء اللوم على عائلة جليزر المالكة، في افتقار يونايتد للهوية على أرض الملعب.وأردف: "في كل مرة يتعرضون فيها لهزيمة سيئة في مباراة ما، يعود كل شيء إلى الملكية، بالطبع هذا ليس صحيحًا، المشجعون ليسوا سعداء، لكن ما نتحدث عنه هو أسلوب كرة القدم، ما يفعله في ملعب التدريب من الاثنين إلى الجمعة ليس له علاقة بقدوم جيم راتكليف".وتابع: "ماذا يريد من هؤلاء اللاعبين أن يفعلوا؟ عندما يبنون من الخلف ونرى كل فريق كبير في الدوري يفعل ذلك، ما الذي يحاول مانشستر يونايتد فعله بالكرة؟".وأوضح كاراجر أن نهج يونايتد كان نموذجيًا لفريق يتطلع إلى تجنب التفوق بشكل شامل من قبل خصوم أفضل، وقال: "إنهم يلعبون كرة القدم الضعيفة، وقد فعلوا ذلك منذ مجيئه، إنهم يلعبون الهجمات المرتدة ويلعبون الكثير من الكرات الطويلة. لا يوجد فريق كبير آخر يلعب بهذه الطريقة".وفي السياق ذاته، صرح مدرب آرسنال الأسطوري أرسين فينجر، إن مانشستر يونايتد فريق "لم يعد لديه أي أمل"، بعد الهزيمة أمام الجار مانشستر سيتي.وعلى الرغم من أن يونايتد أظهر ومضات واعدة في الشوط الأول، حيث صنع عددًا من الفرص الذهبية لكنه أهدرها، إلا أن فريق تين هاج تراجع في الشوط الثاني وعانى للتعامل مع هيمنة سيتي على الكرة.وفي معرض تعليقه على هزيمة الشياطين الحمر، اعترف فينجر بأنه يشعر بالأسف على النادي لأنه "لا يوجد أمل في الفريق".وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "أود أن أقول إن الفجوة بين الفريقين أصبحت أكبر وأكبر مع استمرار المباراة، في النهاية بالنسبة لمثل هذا النادي الكبير، شعرت بالأسف لمانشستر يونايتد لأنه لا يوجد أمل في الفريق".وأضاف: "لا أرى أين يمكنهم التحسن بشكل أساسي. لقد فقد هذا الفريق الثقة والجودة وحتى الروح اليوم. أود أن أقول إنها لم تكن روحًا قتالية رائعة من مانشستر يونايتد، علاوة على ذلك".وأكد فينجر أن تين هاج أخطأ في تكتيكاته من خلال مطالبة فريقه باستمرار بإعادة الكرة إلى حارس المرمى أندريه أونانا، بدلاً من الدفع للأمام بالاستحواذ.وتابع: "أعتقد أن مانشستر يونايتد يعاني كثيرًا، أولاً وقبل كل شيء يتعلق الأمر بالجودة، والجودة الفردية للاعبين، وشعرت اليوم أنهم كانوا سيئين للغاية في بناء المباراة من الخلف. لقد أعطوا الكرة مرات عديدة لحارس المرمى عندما كانت لديهم الإمكانيو للعب للأمام".وأردف: "ثم تجعل الفريق بأكمله غير متأكد ويفتقر إلى الثقة، لأنه عندما تشعر أن الخوف هناك، فإنهم لا يريدون الكرة،أود أن أقول إن الجزء الثاني من مشكلتهم الكبيرة اليوم هو أن المسافات بين المهاجم والمدافعين كانت ضخمة".وواصل: "كانت هناك مواقف كان فيها المهاجمون يغلقون المنطقة ويحاولون الضغط، وكان المدافعون على بعد 20 مترًا خلف خط المنتصف، لا يمكنك استعادة الكرة ضد فريق مثل مانشستر سيتي عندما تكون المسافات كبيرة جدًا، لم يكن الفريق متماسكًا بما فيه الكفاية".إلى ذلك، حث أسطورة مانشستر يونايتد روي كين، النادي على تجريد اللاعب البرتغالي برونو فرنانديز من شارة القائد.وفي حين أن هناك الكثير من المشاكل في يونايتد في الوقت الحالي، يعتقد كين أن الكثير منها ينبع من القائد، وهناك أدلة كافية للانتقال إلى قائد جديد.وقال كين في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "بعد اليوم، ومشاهدته مرة أخرى اليوم، سأجرده منه شارة القيادة بالتأكيد، أعلم أنه قرار كبير، لقد سحبوا الشارة من هاري ماجواير، لكن فرنانديز ليس قائدًا".وأضاف: "إنه لاعب موهوب، لا شك في ذلك، لكن أعتقد أن ما رأيته معه اليوم مرة أخرى، يتذمر، ويئن، ويرفع ذراعيه في الهواء باستمرار، هذا غير مقبول حقًا".وتابع: "بعد ما رأيناه اليوم، أود أن أخلصه من مهمته، عليك أن تبدأ من مكان ما، نتحدث عن مستوى مجلس الإدارة والمدربين، وسأبدأ من ذلك لأن المدرب قادر على رفع يديه والقول.. انظر، لقد فهمت الأمر بشكل خاطئ".وأكمل: "فيرنانديز لاعب كرة قدم رائع، ولكن فيما يتعلق بالقدرات القيادية، فهو عكس ما أريده في القائد".وانتقد لاعب مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، الجناح البرازيلي أنتوني ووصفه بأنه "محرج" بعد مشاحنته مع جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي.وفي اللحظات الأخيرة من ديربي مانشستر، كان من الواضح أن إحباط يونايتد يتزايد، مع تخلفه بثلاثية نظيفة، وهي النتيجة التي انتهى به اللقاء.وبعد خطأ على دوكو، بدا أن أنتوني غاضب من الجناح البلجيكي.وسارع نيفيل للإشارة إلى هذه الحادثة، بقوله في معرض تحليله للقاء لصالح شبكة "سكاي سبورت": "أنتوني قام للتو بركل دوكو، لقد فقد مانشستر يونايتد انضباطه ويبدأ الأمر بقائده".وأضاف: "إنها سخيفة ومحرجة من أنتوني، لو كان الأمر بيدي لطردته من الملعب".وسخر دوكو من أنتوني، بعد انتهاء مباراة الفريقين عبر منصات التواصل الاجتماعي.ونجا أنتوني ببطاقة صفراء فقط على الرغم من اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد، لكن اللاعبين تبادلا الكلمات بشدة وجهاً لوجه.وضحك دوكو أخيرًا عندما خرج سيتي بالنقاط الثلاث وقام بالإشارة إلى ذلك عبر حسابه على إنستجرام.ونشر دوكو صورة وهو يشير إلى انتوني بالسكوت، وأرفق معها عبارة تقول: "ابقوا هادئين مانشستر زرقاء". -(وكالات)