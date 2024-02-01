جوارديولا يشيد بكومباني.. وكلوب يتغنى بمستوى لاعبي الأكاديمية

اضافة اعلان

مدن - اعترف مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، بأن فريقه بدأ التدريب على استغلال الكرات الثابتة، بعد فوز سهل على بيرنلي 3-1 أول من أمس، ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.وجاء الهدف الثاني لمانشستر سيتي، عن طريق تكتيك جديد لتنفيذ الركلات الحرة، حيث استغل كيفن دي بروين غفلة لاعبي برايتون ونفذ الركلة بسرعة ناحية جوليان ألفاريز الذي واجه الحارس ووضع الكرة في الشباك.وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "اليوم جميع الفرق لديها أشخاص يركزون على الركلات الثابتة. إنه شيء هائل في كرة القدم الحديثة. فزنا بالكأس على ملعب توتنهام من ركلة ركنية، واليوم تدربنا على ذلك ونجح الأمر".وعن المباراة قال جوارديولا: "بيرنلي ليس فريقًا تسهل مواجهته، فهو لا يستسلم أبدًا. اليوم، فزنا بسبب جودة اللاعبين لدينا، وليس لأننا سيطرنا على كل شيء أو لأننا أفضل في جميع الجوانب".وأضاف: "لدي شعور بأن بيرنلي لم يحصل على النتيجة التي يستحقها. فيني (مدرب بيرنلي فنسان كومباني) سينتهي هنا عاجلًا أم آجلًا. لدي شعور بأنه سينتهي هنا. إنه بالفعل مدرب كبير. يمكنك أن ترى الأفكار التي لديهم، والطريقة التي يحاولون بها الدفاع. أنا أحب ما يفعله".وحول كيفن دي بروين الذي بدأ أول مباراة له في العام 2024: "لقد مر وقت طويل، خمسة أشهر، لم يلعب. لقد عاد بالطاقة. لقد لعب بشكل جيد حقًا. هو وإيرلينج (هالاند) سيساعداننا في هذا الجزء من الموسم".من جهته، أكد نجم مانشستر سيتي رودري، سعادته بمساهمته في الفوز على بيرنلي، حيث سجل الهدف الثالث في اللقاء بالدقيقة الأولى من الشوط الثاني، عندما حصل على تمريرة من فيل فودين، ليسدد من مشارف منطقة الجزاء على يسار الحارس.وقال رودري في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد للغاية. ولم نمنحهم الخيارات. الهدف الثالث في الشوط الثاني، في وقت مبكر جدًا، سمح لنا باللعب أكثر في النهاية".وعن جوليان ألفاريز الذي أحرز هدفين، قال رودري: "أنا سعيد جدًا من أجله. يا لها من طريقة جيدة للاحتفال بعيد ميلاده. لقد كان رائعًا هذا الموسم. بالطبع، إنه هداف".وأضاف: "نحن بحاجة إلى الجميع، وأنا سعيد جدًا بعودة إيرلينج (هالاند)، وجون (ستونز)، وكيفن (دي بروين) أيضًا. نحن بحاجة إليهم جميعًا. نحن أقوى عندما نكون جميعًا معًا".إلى ذلك، واصل النجم البلجيكي كيفن دي بروين، هوايته في صناعة الأهداف، خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام ضيفه بيرنلي.وصنع دي بروين الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 22، عندما نفذ ركلة حرة بشكل مفاجئ وعلى غفلة من مدافعي بيرنلي، لتصل الكرة إلى جوليان ألفاريز، الذي واجه الحارس وسدد في الشباك.ووفقا لما ذكرته شبكة "سكواكا"، تجاوز دي بروين نجم مانشستر يونايتد السابق واين روني، ليصبح ثالث أفضل صانع للأهداف في تاريخ الدوري الممتاز، برصيد 104 تمريرات حاسمة.ولا يتفوق على دي بروين في المسابقة، سوى نجم آرسنال وتشيلسي السابق سيسك فابريجاس (111) وأسطورة مانشستر يونايتد رايان جيجز (162).يذكر أن دي بروين عاد إلى صفوف مانشستر سيتي مؤخرا، بعد إصابة أبعدته عن الملاعب منذ بداية الموسم.وذكرت شبكة إحصائيات "أوبتا"، أن جوليان ألفاريز الذي أكمل أول من أمس الرابعة والعشرين من عمره، بات اللاعب العاشر في تاريخ البريميرليج، الذي يسجل هدفين أو أكثر في مباراة يصادف موعدها يوم عيد ميلاده.ويقدم ألفاريز مستويات مميزة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، خصوصا في الفترة التي غاب فيها إيرلينج هالاند عن الفريق للإصابة.كلوب يمدح لاعبه الشابأكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن الفضل في خروج فريقه بنتائج إيجابية في فترة كانون الثاني (يناير) الصعبة، يعود إلى لاعبي الأكاديمية الذين قادوا الفريق في هذه الفترة الصعبة لتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط أمام أقرب المنافسين.والفوز الذي حققه ليفربول على تشيلسي 4-1 كان السادس للفريق في 7 مباريات أقيمت الشهر الحالي، وقد تعادل في السابعة مع فولهام في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة.وخلال تلك الفترة، افتقد الفريق لثلاثة مدافعين أساسيين، إضافة إلى اللاعبين أمثال دومينيك سوبوسالاي وأليكسيس ماك أليستر، في بعض الأوقات، وبالطبع محمد صلاح.وقدم كونور برادلي، الظهير الأيمن، أداء رائعا وحصد لقب رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي، وسجل هدفه الأول مع ليفربول وصنع هدفين في الفوز على تشيلسي.ولكن مع اقتراب ترينت ألكسندر أرنولد من استعادة لياقته البدنية الكاملة، بعدما شارك بديلا مرتين، أصبح أمام كلوب اتخاذ قرار صعب قبل مواجهة آرسنال بعد غد .وقال كلوب :"لا يوجد أي موقف، الأمور تسير كما هي، كان لدينا 7 مباريات في شهر كانون الثاني (يناير) و11 يوما للراحة بينها. لم نكن لنحقق مثل تلك النتائج من دون اللاعبين الشباب (جاريل) كوانساه، كونور، وكان لدينا لاعبون في خط الوسط غائبين لذلك دفعنا بجيمس ماكونيل في مركز خط الوسط المدافع".وأضاف: "استغل اللاعبون الموقف. أنا سعيد لأنه كان بإمكانهم تقديم مثل هذه العروض. الأكاديمية تقوم بعمل مذهل".في الجهة المقابلة، رفض ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي، خلق الأعذار لفريقه بعد سقوطه المدوي.وخلال تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سئل المدرب الأرجنتيني عن رأيه في أداء حكم المباراة بعد مطالبات لاعبي فريقه بالحصول على ركلتي جزاء.قال بوكيتينو ردا على السؤال: "ليس هذا وقت البحث عن أعذار، لأن الأداء لم يكن جيدا من جانبنا، ولقد استحق ليفربول الانتصار وكان أفضل منا".وأكمل: "لا أريد التعليق على أداء الحكام، لأن هذا جزءا من كرة القدم، أما نحن، فلم نقدم الأداء الذي أردناه، وكان ليفربول أفضل منا منذ اللحظة الأولى. أهنئ ليفربول، ولدينا فرصة لتعويض هذا الإخفاق أمامهم في نهائي كأس الرابطة نهاية الشهر، وإن لم نتحسن، ستكون مواجهة صعبة".وتجمد رصيد تشيلسي عند 31 نقطة بعد هذه الخسارة، ليستقر في المركز العاشر بجدول الترتيب.ليفربول يوثق أيامكلوب الأخيرةأعلن نادي ليفربول، عن تقديمه سلسلة حلقات وثائقية تلفزيونية، ونشر لقطات من وراء الكواليس لتوثيق الأشهر الأخيرة من عهد المدرب يورجن كلوب مع الفريق.ويجري حاليا تصوير سلسلة الحلقات الوثائقية، ومن المقرر أن يتم عرضها بعد نهاية هذا الموسم.ويتنافس متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا على 4 جبهات، حيث بلغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ضد تشيلسي، كما صعد للدور الخامس ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وتأهل للأدوار الإقصائية في بطولة الدوري الأوروبي.وصرح كلوب: "نظرا لأن هذا هو موسمي الأخير مع ليفربول، أعتقد أننا يجب أن نقدم فرصة نادرة للمشاهدين والمشجعين لإلقاء نظرة داخلية أكثر على ما يجعل هذا النادي مميزا للغاية".وأضاف كلوب، "من جماهيرنا إلى لاعبينا وأولئك الذين يعملون بجد خلف الكواليس، نسعى دائما إلى تحقيق النجاح لنادي ليفربول".وأوضح المدرب الألماني، "بفضل هذه السلسلة الوثائقية الجديدة، سيتمكن المشاهدون من رؤية ما أراه كل يوم في هذا النادي العظيم، وفهم هؤلاء الأشخاص الرائعين بشكل أفضل".وكان آرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام من بين أندية عدة، سمحت سابقا بدخول الكاميرات لأغراض الأفلام الوثائقية التلفزيونية، كما سبق لليفربول أن منح الفرصة لتصوير ما يجري في الكواليس داخل ملعب "آنفيلد".وكان ليفربول يقوم بتصوير فيلم وثائقي من 6 أجزاء عن الأجواء داخل الفريق خلال حقبة المدرب السابق بريندان رودجرز بالموسم 2012-2013. -(وكالات)