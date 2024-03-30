جوارديولا يشيد بنجم آرسنال.. وكين يتوقع فوز مانشستر سيتي في مباراة "القمة"

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مدن - أكد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، أن كل ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يرغب في الحصول على خدمات أحد نجوم آرسنال.هذا اللاعب هو ديكلان رايس الذي انتقل إلى آرسنال مقابل ما يزيد على 100 مليون جنيه إسترليني قادما من وست هام يونايتد، وخاض مباراته رقم 50 مع منتخب انجلترا، عندما ارتدى شارة القائد في التعادل 2-2 مع بلجيكا الثلاثاء الماضي.وكان مانشستر سيتي مهتما بضم رايس الصيف الماضي، قبل أن ينسحب من السباق على ضمه، لعدم رغبته في دفع مبلغ كبير، للاعب قد لا يشارك أساسيا في وجود الإسباني رودري.لكن جوارديولا أكد إعجابه الشديد بقدرات رايس، قبل لقاء الفريقين مساء اليوم، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "في بعض الأحيان يكون هناك العديد من اللاعبين الذين أردناهم، لكنهم لم يقرروا الانضمام إلينا.. إنه (رايس) ليس أول من أردنا ضمه ولم ينضم إلينا. لدينا قائمة طويلة".وأضاف: "في الأساس، إنهم لا يريدون المجيء لسبب أو لآخر، لذلك لا يمكن أن يحدث الأمر. لقد اتخذ قرارًا جيدًا وبالتوفيق له.. جميع الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز كانت سترغب في التعاقد مع ديكلان رايس".وتابع: "إنه قائد دولي للمنتخب الإنجليزي ولاعب شاب يلعب الكثير من المباريات بانتظام. لهذا السبب واصل آرسنال ضغطه للتعاقد معه".ميرسون: ألونسو قد يندميشعر نجم آرسنال السابق بول ميرسون، أن تشابي ألونسو قد يندم على قراره برفض الانتقال لتدريب ليفربول أو بايرن ميونخ.وكشف ألونسو أول من أمس أنه يريد البقاء كمدرب لباير ليفركوزن في الموسم المقبل، رغم اهتمام ليفربول بالتعاقد معه خلفا للمدرب الألماني يورجن كلوب.ويقدم ألونسو مع ليفركوزن موسمًا مذهلاً، ولم يهزم الفريق حتى الآن في كافة المسابقات، ويتقدم بفارق 10 نقاط عن بايرن ميوني في صدارة الدوري الألماني.ويعتقد ميرسون أنه لا يوجد الكثير أمام ألونسو لتحقيقه في ليفركوزن، إذا قاده للفوز بلقب البوندسليجا. وقال ميرسون لشبكة "سكاي سبورتس": "في عالم التدريب، عليك أن تجني الثمار بينما تشرق الشمس، وأنت تتحدث عن اثنتين من أكبر الوظائف في كرة القدم العالمية.. قد لا تأتي هذه الوظائف مرة أخرى".وأضاف: "لا أرى أن باير ليفركوزن سيفوز بالدوري مرة أخرى العام المقبل، أعتقد أن بايرن سوف يستمر حيث كان في السنوات العشر الماضية. أنا مصدوم.. أستطيع أن أفهم أنه ربما يكون سعيدًا بما يفعله، فهو يحقق إنجازات رائعة".وتابع: "آمل فقط ألا يندم على هذا.. أعرف كيف تبدو الإدارة الفنية، الجميع يُطرد في النهاية. إنهما من أكبر الوظائف في عالم كرة القدم".بوكيتينو: على لاعبيتشيلسي الحذرطلب مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، من لاعبه نوني مادويكي أن "يكون حذرًا"، بعد أن انتقد الجناح الإنجليزي جماهير الفريق، بسبب إطلاق صيحات الاستهجان على زميله رحيم سترلينج.وانقلبت جماهير تشيلسي على سترلينج، خلال مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليستر سيتي منتصف الشهر الحالي، رغم فوز الفريق وتأهله إلى نصف النهائي، في مباراة أهدر فيها الدولي الإنجليزي السابق مجموعة كبيرة من الفرص، إضافة إلى فشله في تنفيذ ركلة جزاء.وتعرض سترلينج لصيحات استهجان من جانب الجماهير، ما أثار حفيظة مادويكي الذي اعتبر أن الانتقادات قاسية وغير عادلة.وأصر بوكيتينو على أن مادويكي بحاجة إلى توخي الحذر بشأن التعليقات التي كان يدلي بها بشأن الجماهير، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "الأمر يتعلق بالهدوء الآن وقبول الوضع، أهم شيء هو التعامل مع هذا الموقف بخبرتنا، ورحيم لاعب ذو خبرة كبيرة".ومضى قائلا: "ما لا يتوجب علينا فعله، هو خلق أشياء أكبر بسبب عواطفنا، أعتقد حقًا أن جماهيرنا تحب لاعبينا وبالتأكيد ستدعم رحيم، يجب أن يكون الزملاء جيدين ويمكن للاعبين التحدث والتعبير عن مشاعرهم وآرائهم، لكن أعتقد أننا بحاجة إلى توخي الحذر في الطريقة التي نتحدث بها ونقدم آراءنا، لأننا بحاجة إلى بناء علاقة قوية مع الجميع".وتابع: "قلت بعد المباراة ضد ليستر إنني لا أتفق مع إطلاق صيحات الاستهجان، لأن اللاعبين يريدون دائمًا اللعب بشكل جيد وتسجيل الأهداف، كنت أعاني أيضًا من غضب الجماهير. كان الفريق بأكمله يعاني ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أن رحيم لاعب ذو خبرة، لذلك فهو بالتأكيد يتفهم ذلك".وأردف: "الآن نحن بحاجة للمضي قدمًا والمساعدة في حماية اللاعب، هذه هي مسؤوليتنا ويجب على اللاعب أن يفهم أنه بحاجة إلى بذل الجهد لمحاولة إقناع الجماهير بأننا في طريق جيد، يحتاج اللاعبون إلى حب الجماهير، ويحتاج المشجعون إلى حب اللاعبين، إنه اتصال نحتاج إلى إنشائه، وعكس ذلك سيخسر الجميع".كليتشي: آرسنال يمكنههزيمة سيتيكشف جايل كليشي، الظهير الأيسر السابق لآرسنال ومانشستر سيتي، عن اللاعبين الثلاثة الذين يعتقد أنهم كان لهم التأثير الأكبر على الدوري الإنجليزي الممتاز.وخلال مسيرته، استمتع اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا بالنجاح مع كلا الناديين، حيث فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز كجزء من فريق آرسنال الذي لا يقهر في الموسم 2003-2004، قبل أن يتجه إلى سيتي ويحصل معه على لقبين آخرين.وقد لا يكون مفاجئا أن يختار كليتشي مواطنه ومهاجم أرسنال الأسطوري تييري هنري، كأكثر اللاعبين تأثيرا في البريميرليج.وقال كليتشي في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "ليس هناك شك، تييري هنري".ويعتقد كليتشي أيضًا، أن هنري سيتألق لو كان لاعبا في العصر الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال: "كان اللعب معه جيدًا جدًا وكان من الصعب حقًا اللعب ضده، وأنا متأكد تمامًا من أن بعض المدافعين كانوا يعانون من كوابيس بشأنه".وأضاف: "هنري لاعب ينتمي للعام 2024 بسرعته وقوته وعقليته وقسوته.. في رأيي، ثلاثة لاعبين غيروا الدوري الإنجليزي الممتاز هم تييري هنري وباتريك فييرا وروي كين".وتحدث كليتشي عن مباراة فريقيه السابقين آرسنال ومانشستر سيتي اليوم، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، بقوله: "ضعف مانشستر سيتي يبرز عندما يستحوذون على الكرة، غالبًا ما يفقدون الكرات الثانية ويمكن أن يتعرضوا للأذى أثناء التحول".وزاد: "اللاعبون مثل (بوكايو) ساكا و(جابرييل) مارتينيلي يمكن أن يضروا سيتي في التحول إلى الهجوم، يمكن أن يكون الحفاظ على الكرة واستغلال المساحة في الخلف هو المفتاح، إذا كان هناك فريق واحد قادر على الذهاب إلى هناك (ملعب الاتحاد) والحصول على النقاط، فهو آرسنال".كين يسخر من توقع رايتأصر أسطورة مانشستر يونايتد روي كين، على أن آرسنال لا يمكنه التغلب على مانشستر سيتي في مواجهتهما الحاسمة مساء اليوم، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسيواجه آرسنال متصدر الدوري، حامل اللقب في ملعب "الاتحاد"، حيث يتطلع الجانرز إلى توسيع الفارق مع سيتي إلى 4 نقاط.وكان آرسنال قد خسر الموسم الماضي على ملعب "الاتحاد" بنتيجة 1-4، في أواخر نيسان (أبريل)، الأمر الذي وضع حدًا لآماله في إحراز اللقب.وفي حديثه لبرنامج "ذا أوفرلاب"، أصر كين على أن آرسنال لن يفوز بالمباراة، واختلف لاعب مانشستر يونايتد جاري نيفيل ومهاجم آرسنال الأسطوري إيان رايت حول كيفية رؤيته للمباراة.وبدأ رايت قائلاً: "سنهزمهم.. هل تعرف لماذا أقول ذلك؟ لأنه علينا أن نهزمهم"، وأجاب كين: "هذا لا يعني أنك ستفوز".وأضاف رايت: "لماذا لا يجب علي الإعتقاد أننا نستطيع التغلب عليهم؟ لدينا سجل دفاعي رائع ونسجل الأهداف. لماذا يجب أن أكون الآن سلبيًا تجاه فريقي".وعندما اختار نيفيل آرسنال للفوز بالمباراة، قال كين: "هذه أمور تتعلق بالرجال الكبار الآن.. آرسنال لن يفوز هناك. آرسنال لن يفوز على مانشستر سيتي".وعندما تحدى رايت كين في رهان، عرض قائد مانشستر يونايتد السابق شراء ساعة له إذا انتصر آرسنال، وتابع موجها حديثه إلى رايت: "سيتي سيفوز 2-1.. آرسنال لن يفوز هناك، لا بد أنك تمزح". -(وكالات)