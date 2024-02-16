جوارديولا يكيل المديح لبالمر قبل موقعة مانشستر سيتي وتشيلسي

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مدن - وصف مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، لاعبه السابق ونجم تشيلسي كول بالمر بأنه "لاعب نجم"، قبل مباراة الفريقين على ملعب "الاتحاد" اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.ودفع تشيلسي 42.5 مليون جنيه إسترليني، لشراء خدمات بالمر في الصيف الماضي، في ظل سعي اللاعب للحصول على دقائق أكثر على أرض الملعب.وسجل بالمر حتى الآن 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، وتم استدعاؤه للعب مع المنتخب الإنجليزي.وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي أمس: "كول استثنائي.. إذا لعب بانتظام، نعم كنت أعلم أنه سيقدم أداء جيدا. لم يكن لدي أي شك حول جودته".وأضاف: "الطريقة التي يلعب بها هي تجعله نجما. لقد أراد الحصول على الدقائق، وكانت مسألة وقت لإظهار جودته الهائلة. إنه فتى لطيف وبالطبع أتمنى له التوفيق في تشيلسي".ويخوض تشيلسي الواهن رحلة مانشستر سيتي، أمام حامل لقب يرفع تدريجاً من نسقه مع الاقتراب من نهاية الموسم.لكن يتعيّن على مانشستر سيتي تعويض فارق النقاط مع ليفربول وآرسنال، إذ يفتتح الأول المرحلة عندما يحل ضيفا على برنتفورد الرابع عشر يليه فريق شمال لندن الذي يزور بيرنلي وصيف القاع.على الطرف المقابل من الترتيب، يسعى إيفرتون العريق إلى الهرب من منطقة الهبوط عندما يزوره كريستال بالاس الخامس عشر بعد غد الإثنين في ختام المرحلة.ومن أصل مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) أنفقها تشلسي على اللاعبين الجدد في العامين الماضيين، كان نجاح كول بالمر، القادم مقابل 40 مليون جنيه، نادراً في صفوف فريق غرب لندن.كان متوقعاً أن يلعب ابن الحادية والعشرين دوراً كبيراً مع "سيتيزنز" هذا الموسم بعد تسجيله في درع المجتمع والكأس السوبر الأوروبية، بيد ان الجناح اتجه إلى لندن موعوداً بالتواجد أكثر في أرض الملعب ضمن تشكيلة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.حتى في ظل موسم صعب للـ"بلوز"، عاشر ترتيب البريمير ليج، تألق بالمر مسجلاً 12 هدفاً و9 تمريرات حاسمة في 28 ظهوراً، بينها هدف تعادل متأخر من ضربة جزاء عندما تعادل الفريقان 4-4 في ملعب "ستامفورد بريدج" ذهاباً.وقال بالمر: "فوجئت كيف تطوّرت الأمور بسرعة هنا، لكني ادعم نفسي دوماً لتحقيق النجاح".وتابع اللاعب الذي خاض بداياته مع منتخب إنكلترا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي واستهل مشواره الاحترافي مع سيتي: "أتطلع للعودة إلى (ملعب) الاتحاد. يبدو الأمر غريبا، الشعور غريب، لكني أتطلع لهذا الأمر والفريق يتطلع له أيضاً".ويأمل تشلسي في أن يكون بالمر في عزّ تألقه عندما يواجه الفريق المملوك إماراتياً الذي يعيش سلسلة رائعة من 11 فوزاً توالياً.وستكون الفرصة متاحة لليفربول بالابتعاد خمس نقاط عن سيتي، بحال فوزه في مباراة مبكرة على مضيفه برنتفورد. لكن ذكرياته الأخيرة في ملعب برنتفورد كوميونيتي ستاديوم ليست مبهجة.من ناحية ثانية، أخفق ليفربول في آخر زيارتين واهتزت شباكه ثلاث مرات في كل زيارة إلى ملعب الفريق المكنى "النحل".وتنفّس برنتفورد الصعداء مع عودة إيفان توني من ايقاف لثمانية أشهر، بسبب خرقه قواعد المراهنات الرياضية.سجّل في ثلاث من آخر أربع مباريات مساعداً فريق المدرب الدنماركي توماس فرانك بالهرب من منطقة الهبوط.بيد ان متصدر الدوري الذي لعب مباراة أكثر من سيتي، قد يستعيد خدمات نجمه المصري محمد صلاح الذي تعرض لاصابة عضلية بفخذه في كأس أمم إفريقيا التي اختتمت الأسبوع الماضي في ساحل العاج وودّع خلالها منتخب "الفراعنة" من باب ثمن النهائي الضيّق أمام الكونغو الديموقراطية، عندما كان صلاح قد سافر إلى ليفربول لتلقي العلاج.وستخفّف عودة صلاح المحتملة من مخاوف مدرّبه الألماني يورغن كلوب الذي سيفتقد الظهير ترنت ألكسندر-أرنولد ولاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي في نهائي كأس الرابطة في 25 الحالي أمام تشيلسي، بسبب معاودة الاصابة.وتحدث كلوب عن حالة صلاح في المؤتمر الصحفي عشية المباراة، قائلاً ""لقد عاد مو إلى التمارين، وهذا يضعه تلقائياً في المنافسة (للانضمام مجدداً إلى الفريق)".ولم يحدّد المدرّب الألماني ما إذا كان صلاح سيكون قادراً على المشاركة أمام مضيفه برنتفورد، حتى لو كبديل فقط.وبعد فوزه الكاسح على وست هام 6-0، معوّضاً سقوطه ذهابا بهدفين، يبحث أرسنال عن فوز خامس توالياً، ليبقى على مقربة من ليفربول الذي يتقدمه بنقطتين وسيتي المتساوي معه نقاطاً.ويستضيف لوتون تاون الذي تحسنت نتائجه في الآونة الأخيرة وصعد إلى المركز السابع عشر، مانشستر يونايتد المنتشي من ثلاثة انتصارات توالياً وضعته في المركز السادس، بفارق خمس نقاط عن أستون فيلا.وقد ينزل كريستال بالاس إلى معركة الهبوط، بحال تعرّضه لخسارة جديدة أمام إيفرتون الثامن عشر والذي حُسمت له عشر نقاط بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.وسرت تكهنات أول من أمس بأن المدرب المخضرم روي هودجسون سيُقال من منصبه، بعد ثلاثة انتصارات فقط في 19 مباراة.لكن النادي أعلن بعد ذلك ان مؤتمراً صحافياً لهودجسون (76 عاماً) ألغي بعد تعرّض مدرب المنتخب السابق لوعكة صحية. ويتقدم بالاس بخمس نقاط نقاط على "توفيز".وأصبحت نتيجة استئناف إيفرتون لعقوبة مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، قريبة، وقد يستفيد من تخفيضها او إلغائها تماما.-(وكالات)