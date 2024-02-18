الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"جولة ألمانيا" ترسم طريق "بطل الجمباز" أبو السعود نحو التأهل للأولمبياد

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لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود يتوسط البعثة المشاركة-(من المصدر)
عمان – "ميدالية ذهبية جديدة"، عنوان لتتويج منتظر في إحدى الجولات الثلاث المتبقية من سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز، وخطوة تفصل لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود على جهاز "حصان المقابض"، عن تحقيق حلم التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، للمرة الأولى في تاريخه.اضافة اعلان
وفد المنتخب الوطني للجمباز الفني يغادر إلى ألمانيا اليوم، استعدادا للمشاركة في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم، حيث يرأس الوفد م.شادي خوري ويضم إلى جانبه المدرب الأرمني جورجن سيريكانيان؛ واللاعبين أحمد أبو السعود وسليم ناغوج وأحمد حبيب وأدهم الصقور، إلى جانب الحكم علاء هيكل والمعالجة بدور الرواشدة.
وجمع أبو السعود 30 نقطة بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم، والتي اختتمت مؤخرا في مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة في مصر، وذلك بحصوله على علامة 15.066 نقطة، ويحتاج أبو السعود إلى إحراز ميدالية ذهبية إضافية لإعلان تأهله الرسمي إلى "أولمبياد باريس".
وشهدت "جولة القاهرة" مشاركة 293 لاعبا ولاعبة يمثلون 70 دولة عربية وأجنبية، في مشاركة قياسية للجولة الأولى من بطولات كأس العالم، والتي حظيت بمشاركة واسعة، علما بأن لاعب المنتخب الوطني سليم ناغوج لم يحقق مراكز متقدمة في بطولة مصر، حيث تأتي مشاركته في إطار مساعي اتحاد الجمباز ورؤية الجهاز التدريبي في إعادته إلى أجواء خوض المنافسات بالتدرج، عقب غيابه الطويل عن مسيرة القفز والتأرجح على أجهزة الأرضي وحصان القفز والعقلة والحلق وحصان المقابض والمتوازي، لإصابته بقطع في الرباط الصليبي استدعى خضوعه لعملية جراحية تكللت بالنجاح.
ويقول أبو السعود في بداية حديثه لـ"الغد": "أشكر أسرة اتحاد الجمباز ممثلة بسمو الأميرة رحمة بنت الحسن، وعائلتي والطاقم الفني والإداري والطبي المرافق لمسيرتي، تمثل ذهبية بطولة العالم في مصر خطوة مهمة لمعانقة حلمي الكبير، هدفي الآن حصد ذهبية بطولة ألمانيا لضمان التأهل للأولمبياد، كما أشكر جميع الداعمين وجامعة عمان الأهلية وشركة Good Day على دعمهم المستمر"، لافتا إلى أن الفرحة لن تكتمل إلا بنصر قريب للأهل في قطاع غزة بمواجهة آلة الحرب الغاشمة.
من جانبه، أشار م.صالح الغويري نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي: "سعداء جدا بالميدالية الذهبية، هذا إنجاز نهديه للوطن وقائده والشعب الأردني، دائما ما يكون مستوى التنافس قويا بين اللاعبين في الجولات العالمية التي تسبق عملية التأهل للأولمبياد، لكن أبو السعود دائما ما يكون على قدر الثقة لتمثيل رياضة الجمباز الأردنية بأفضل صورة ممكنة في أكبر التظاهرات العالمية"، مؤكدا تواصل رئيسة اتحاد الجمباز سمو الأميرة رحمة بنت الحسن مع اللاعب أحمد أبو السعود عقب إحرازه الميدالية الذهبية، لمباركة إنجازه وتأكيد دعمه.
وسيكون باب التعويض مفتوحا أمام "البطل العالمي" أحمد أبو السعود، حال لم يحقق ميدالية ذهبية في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم بألمانيا، والتي تختتم يوم 26 من شباط (فبراير) الحالي، حيث تنتظره جولتان إضافيتان، الأولى في "باكو" أذربيجان بالفترة من 5 إلى 11 آذار (مارس) المقبل، والثانية في قطر بالفترة من 14 إلى 21 نيسان (أبريل) المقبل، علما بأن دورة الألعاب الأولمبية تقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام الحالي.
ولم ينجح أبو السعود بخطف بطاقة التأهل المباشر إلى الأولمبياد، بعدما اكتفى بإحراز الميدالية البرونزية في بطولة العالم للجمباز، التي اختتمت العام الماضي في مدينة "انتويرب" البلجيكية، وسبقها في العام 2022 بميدالية فضية تاريخية، علما بأنه حقق أعلى علامة ينالها لاعب في العالم بمجموع "15.555 نقطة"، وتحقق ذلك في بطولة كأس التحدي العالمي، التي احتضنتها مدينة "مرسين" التركية مؤخرا.
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