جونيور يقود ناجتس لاستعادة صدارة دوري السلة الأميركي

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مدن – قاد اللاعب مايكل بورتر جونيور فريقه دنفر ناجتس (حامل اللقب)، إلى الفوز على مضيفه ميامي هيت بنتيجة (100-88)، واستعادة صدارة المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتسجيله 25 نقطة.وتقدم الضيوف في معظم فترات الشوط الأول، وعاد ميامي في الربع الثالث قبل أن يستعيد دنفر التقدم ويحسم المباراة لصالحه، والتي لم يتمكن فيها العملاق الصربي نيكولا يوكيتش من تسجيل أكثر من 12 نقطة، في ظل الدفاع الكبير عليه من أصحاب الأرض، لكن ذلك فتح مساحات لبورتر جونيور، الذي سجل 5 ثلاثيات من نقاطه الـ25.وقال بورتر جونيور: "إن الأداء المذهل الذي قدمه يأتي بفضل زملائه الذين أعطوه الوقت والمساحات للتسديد بأريحية".وأضاف: "هل رأيتم فرص التسديد التي حصلت عليها؟ لقد كانت فرص تسجيل الثلاثيات مفتوحة على مصراعيها، لذلك فإن الفضل يعود إلى زملائي، نمتلك فريقا جيدا ومتوازنا، لذا حين تأخذ منه شيئا، فإن الحل موجود، هذا ما حصل الليلة".وحقق دنفر فوزه الـ46 هذا الموسم والرابع تواليا مقابل 20 خسارة، متقدما على أوكلاهوما سيتي ثاندر الثاني الفائز بـ45 مباراة مقابل 20 خسارة، لتكون المرة الأولى التي يتصدر فيها (حامل اللقب) الترتيب منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.وعلق بورتر على استعادة الصدارة قائلا: "شعور جيد، كأننا عدنا إلى حيث ننتمي. أردنا المركز الأول وكنا نلعب بشكل جيد منذ أن توقف الدوري إفساحا في المجال لمباراة كل النجوم، لكن علينا الحفاظ على الصدارة، هناك العديد من الفرق الجيدة في المنطقة الغربية، لذلك علينا دخول كل مباراة مع معرفة أن المنافسين يريدون مركزنا".وإلى جانب نقاطه، ساعده كل من: آرون جوردون بـ16 نقطة والكندي جمال موراي بـ14 في تحقيق الفوز، في حين كان بام أديبايو أفضل مسجل لميامي بـ17 نقطة. وتكبد ميامي الخسارة الرابعة تواليا في المركز الثامن ضمن الشرقية، وهذه الخسارة الـ30 هذا الموسم مقابل 35 فوزا.من جانبه، سجل جايسون تايتم 38 نقطة وأضاف ديريك وايت 24 نقطة، ليقودا فريق بوسطن سلتيكس للفوز على يوتا جاز (123-107)، حيث غاب عن سلتيكس لاعبه جايلين براون لإصابته في الظهر، وكريستابس بورزينجيس لإصابته في أوتار الركبة، وآل هورفورد لإصابته على مستوى الإصبع. وأضاف جرو هوليداي 16 نقطة وسام هاوسير 14 نقطة لفريق سلتيكس.في المقابل، سجل كيونتي جورج 26 نقطة لفريق يوتا وأضاف جوردان كلاركسون 21 نقطة، وكولين سيكستون 20، لكن هذا لم يكن كافيا لفريق يوتا لتفادي الخسارة رقم 11 في آخر 13 مباراة.وفي بقية المباريات فاز نيويورك نيكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (106-79)، وإنديانا بيسرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر (121-111)، وممفيس جريزليس على واشنطن ويزاردز (109-97).وتغلب هيوستن روكتس على سان أنطونيو سبيرز (103-101)، ومينيسوتا تمبرولفز على لوس أنجليس كليبرز (118-100)، وساكرامنتو كينجز على ميلواكي بكس (129-94).