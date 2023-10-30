"جيب كوفيتك وادعم قضيتك".. مبادرة رياضية لدعم الأهل في غزة

خالد تيسير العميري

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عمان – يواصل الشارع الرياضي الأردني بمختلف شرائحه، التعبير عن تضامنه الكامل مع الأهل في قطاع غزة بالأشكال المتاحة كافة، وذلك مع استمرار العدوان الوحشي الذي يتعرضون له في القطاع من قبل آلة الحرب الإسرائيلية على مدار 24 يوما، ارتقى معها أكثر من 8 آلاف شهيد وما يقرب من 20 ألف جريح، وفقا للتحديثات الأخيرة."جيب كوفيتك وادعم قضيتك"، شعار حملة رياضية لدعم صمود الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، أعلن مركز "جي اكس جيم جيم" الرياضي عن تنظيمها يوم بعد غد، بدءا من الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة مساء، على أن يصل ريع تذاكر المشاركين إلى أهالي قطاع غزة بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.وتقول ريما عامر، مالكة أكاديمية حركة للياقة البدنية ومركز "جي اكس جيم جيم" صاحبة المبادرة الإنسانية الأخيرة في حديثها الخاص لـ"الغد": "قررنا تنظيم يوم رياضي مفتوح للسيدات والأطفال الراغبين بممارسة الرياضة على إيقاع الأغنيات الثورية والوطنية، مقابل تذكرة يبلغ ثمنها 10 دنانير للشخص الواحد، وسيذهب ريعها كاملا لدعم ومساعدة الأهل في قطاع غزة، ونتوقع أن يكون هناك إقبالا جيدا".ولا تعد هذه المبادرة الأولى التي تعلن عنها رئيسة اللجنة الفنية للاتحاد العربي للجمباز وعضو اللجنة الفنية في الاتحادين الآسيوي والمحلي، والحكمة الدولي (درجة ثانية)، حيث سبق وأن قامت عامر بخطوة مماثلة في أعقاب معركة "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2008، والتي راح ضحيتها 1400 شهيد ونحو 5450 مصابا.وتشير في هذا الصدد: "جمعت مبلغا جيدا لدعم أهالي القطاع من مبادرة مماثلة العام 2008، أحاول دائما أن تكون هناك بصمة ورسالة دعم من الميدان الرياضي، وأفتخر بهذا العمل الإنساني"، مبدية فخرها واعتزازها أيضا، بأن برامجها الرياضية تستعمل اللغة العربية في مشهد يجسد اعتزازها بقوميتها ولغتها".وتتابع: "أتمنى أن ندعم القضية الفلسطينية وصمود أهل غزة من خلال الرياضة، نعجز اليوم عن وصف ما يحدث، ومشاعرنا متأثرة بالمشاهد القاسية لحجم الدمار الذي تخلفه آلة الحرب الإسرائيلية، وأقل شيء يمكننا عمله هو الدعاء لهم ودعم حملات المقاطعة للمنتخبات الغربية الداعمة للكيان الصهيوني وجمع التبرعات لدعم صمود الأشقاء في قطاع غزة وإعادة الإعمار وتقديم المساعدات العاجلة لأشقائنا".وحول الفكرة من لبس الكوفية، تقول ريما: "نريد أن تكون صورة الدعم موحدة وتعكس حجم الرسالة التي نريد إيصالها، وإذا وجدت هذه المبادرة نجاحا، سنقوم بتنظيم حدث رياضي جديد في ساحة خارجية، ويضمن مشاركة أكبر للعائلات".وتواصل الاتحادات الأهلية والأندية واللاعبين في مختلف الرياضات الجماعية والفردية، إعلان تضامنها مع صمود الأهل في قطاع غزة، من خلال إقامة "دقيقة صمت" حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الغاشم، أو من خلال لبس تيشيرت يدعم أهالي غزة، وكذلك عدم الاحتفال في لحظات الفرح.وأعلنت اللجنة الأولمبية الفلسطينية، عن استشهاد 7 رياضيين حتى الآن خلال العدوان الغاشم على قطاع غزة، وهم: لاعبا كرة القدم رشيد دبور ونظير عطا النشاش، لاعب الجودو عبدالحفيظ المبحوح، لاعب كرة السلة باسم النباهين، رئيس اتحاد كرة الطاولة محمد الدلو، عضو اللجنة الإعلامية لاتحاد الجوجيتسو محمد مطر، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الثقافة الرياضية عمر أبو شاويش.