جيفرسون يلتحق بمنتخب السلة ومشاركة الدويري مرهونة بموافقة بودروم التركي

خالد تيسير العميري

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عمان – رفع المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، وتيرة تحضيراته الفنية والبدنية، استعدادا لمواجهة شقيقه المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد في صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، ضمن الجولة الأولى من النافذة الأولى عن مباريات المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا "السعودية 2025".ويسعى "صقور الأردن" إلى مصالحة الشارع الرياضي، وتحقيق بداية مثالية في التصفيات القارية بقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى بطولة آسيا للمرة الـ17 في تاريخه، وذلك بعدما أنهى مشاركته مؤخرا في بطولة قطر الدولية الودية بتلقيه ثلاث خسائر متتالية أمام منتخبات البحرين (73-82) ومصر (58-95) وإفريقيا الوسطى (65-68).والتحق المجنس الأميركي رونديه جيفرسون بتدريبات المنتخب الوطني أمس، فيما لم تتضح الصورة بعد حول إمكانية مشاركة لاعب الارتكاز أحمد الدويري المحترف في صفوف شاجداش بودروم سبور التركي، والذي استقبل وزوجته مولودتهما الأولى "عائشة" مؤخرا، في مباراتي فلسطين والسعودية.وقال رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان في معرض رده على استفسارات "الغد": "سيشارك جيفرسون مع الصقور بعد وصوله من الفلبين، فيما خاطبنا إدارة فريق شاجداش بودروم سبور التركي بكتاب رسمي للسماح للاعب الارتكاز أحمد الدويري بالالتحاق بالمنتخب الوطني، وننتظر منهم ردا ايجابيا خلال الساعات المقبلة".وحول مكتسبات المشاركة الأخيرة للمنتخب الوطني من بطولة قطر الدولية الودية، أشار عليان: "ذهبنا إلى بطولة قطر ونحن مدركين بأن النتائج غير مهمة بالنسبة لنا في هذه المرحلة، بقدر أهمية إعداد وتحضير اللاعبين للمباريات الرسمية وإكسابهم فرصة الاحتكاك، وأعلنا عن ذلك في مؤتمر صحفي، خصوصا وأن هذه البطولات تأتي بهدف الاستعداد بعيدا عن تحقيق نتائج مزيفة".وتابع: "أراد الجهاز الفني للمنتخب الوطني منح فرصة للاعبين الشباب والاعتماد على المحليين، ولمسنا ذلك من خلال التدرج في منح اللاعبين روحي الكيلاني وعبدالله شتات فرصة خوض دقائق لعب جيدة، وقدما مستويات مبشرة"، لافتا إلى أن حالة الاستياء التي يواجهها المنتخب الوطني اليوم بعد تعرضه لثلاث خسائر ببطولة قطر، تبدو مشابهة لما حدث في بطولة دبي قبل نحو عامين، والتي كانت نقطة انطلاقة صقور الأردن لتحقيق انتصارات حقيقية على منتخبات كبيرة، وبوابة التأهل التاريخي الثالث إلى كأس العالم.وثمن عليان جهود الاتحاد القطري لكرة السلة في تنظيم واستضافة هذه البطولة، مؤكدا: "شاركنا في البطولة لتحقيق الاستفادة الفنية وخدمة للأشقاء القطريين في الترويج لكأس العالم، ونشكرهم على حسن الضيافة والاستقبال"، ومعربا عن تمنياته بأن تلتف الجماهير خلف المنتخب الوطني لدعمه في هذه المرحلة، سعيا لتحقيق تطلعات الشارع الرياضي.وينتظم 13 لاعبا في تدريبات المنتخب الوطني، وهم: محمد شاهر، أشرف الهندي، أمين أبو حواس، هاشم عباس، أحمد حمارشة، يوسف أبو وزنة، مالك كنعان، محمود الهزايمة، روحي الكيلاني، عبدالله شتات، أحمد حموري، فريدي إبراهيم والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون، وينتظر أن يتم الإعلان عن قائمة الفريق النهائية في وقت لاحق من اليوم.ويلتقي المنتخب الوطني نظيره المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين المقبل في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، ضمن الجولة الثانية من النافذة الأولى.وطبقا لنظام تصفيات كأس آسيا، تقام المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب خلال ثلاثة نوافذ لعب، على أن يتأهل أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية يتأهل عنها أربع فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، والذي تستضيفه السعودية للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافة نسخة العام 1997 في العاصمة الرياض وتوجت بلقبه كوريا الجنوبية بفوزها على اليابان في النهائي (78-76) آنذاك.