حاتم عقل يكتب.. ادعموا المنتخبات ولا تكسروا مجاديفها

حاتم عقل

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نتفق ونختلف في أسباب تألق المنتخبات الوطنية وإخفاقها، سواء في كرة القدم أو بقية الألعاب، ولكننا يجب أن نتفق على دعم هذه المنتخبات الوطنية في كل الأحوال والظروف، فالانتقاد الهادف مطلوب، من أجل تصحيح المسار، وتبقى الاتحادات مطالبة بالاستماع والتمحيص والتدقيق في مختلف الآراء بحثا عن ملاحظات هادفة من الممكن أن تصب لمصلحة اللعبة.ما يؤلمنا في الوسط الرياضي، أن هناك انتقادات مسيئة تستهدف أشخاصا معينين سواء من الإدارات أو اللاعبين أو المدربين، بحيث تشعر أن المنتقد يجلس وحيدا يبتهل إلى الله عزو وجل، أن يفشل هذا المنتخب أو ذاك، من أجل إطلاق العنان لسكاكينه لشن هجوم على إداري أو مدرب أو رئيس اتحاد أو لاعب وغيرهم من أركان اللعبة، حيث تأتي هذه الإساءات لمصالح شخصية وعلاقات بعيدة كل البعد عن الرياضة.. فليس من المهم، أن ينجح المنتخب بقدر ما هو مهم أن تتهيأ الظروف لتنكيس القائمين على المنتخب ومهاجمتهم بشكل غير موضوعي أو منطقي.في الأيام الأخيرة، شن البعض هجوما على منتخب السلة، بسبب إخفاقه في تحقيق النتائج المأمولة في كأس العالم، متناسين أن المنتخب، يلعب في كأس العالم وليس في بطولة عادية، ومتناسين أن المنتخب تأهل رغم الظروف والصعوبات ورغم العقبات التي لا يعلم عنها الكثيرون..علما بأنني شخصيا انتقدت أداء المنتخب في عدد من مباريات مونديال السلة، ولم أكن راضيا عما قدمه اللاعبون، ولكنني تريثت قبل أن أطلق انتقادات موضوعية يفترض أن تكون هادفة وبعيدة عن شخصنة الأمور.في كرة القدم، سارع المنتقدون لسل سكاكينهم لتشريح مدرب ولاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد الخسارة أمام النرويج بسداسية، حيث ابتعدت أغلب الانتقادات عن الموضوعية، خاصة فيما يتعلق بالمدرب المغربي حسين عموتة، علما بأنني تأثرت كثيرا بهذه الخسارة الثقيلة، وانتقدت أداء عدد كبير من اللاعبين في هذه المباراة، ولكنني سرعان ما أدركت (بحسب خبرتي كلاعب سابق في المنتخبات الوطنية)، أن مثل هذه التعليقات السلبية قد تدمر معنويات اللاعبين وتؤثر على أدائهم في المباريات اللاحقة، فيما التشجيع والانتقادات الهادفة، يعود بالفائدة على المنتخب ويدفع اللاعبين لبذل أقصى الجهود لتصحيح المسار.أداء منتخب الكرة أمام النرويج، أثار حفيظتي، ودفعني للانتقاد الفني وفق ما أملكه من خبرات، واستمعت لآراء ناقدة ترفع لها القبعات من مشجعين ومدربين وعشاق للمنتخب، لأنها تصب في المصلحة العامة، ونابعة من حب وعشق للإنجازات، ولكنني بالوقت نفسه، كنت حزينا لتعليقات وانتقادات جارحة خرجت عن المألوف، وضربت تفاصيل شخصية لقائمين على المنتخب أو لاعبين، وهذا ما لا ترضاه قيمنا وعاداتنا وديننا الحنيف... ادعموا المنتخبات بكل جوارحكم، وسارعوا لتوجيه انتقادات وملاحظات بما يخدم الرياضة، فالنقد البناء مطلوب.. كلنا الاردن.