حادث سير مروع يقضي بوفاة حارس ومساعد مدرب فريق جزائري

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فارق حارس مرمى ومساعد مدرب نادي مولودية البيض الذي ينافس في الدوري الجزائري للدرجة الأولى في كرة القدم، الحياة إثر حادث تعرّضت له الحافلة التي كانت تنقل الفريق، مما استدعى تأجيل كافة مباريات المرحلة الحادية عشرة هذا الأسبوع من قبل الاتحاد الجزائري للعبة.وتعرّض 10 لاعبين آخرين من النادي لإصابات مختلفة في الحادث الذي وقع حين كانت بعثة الفريق متجهة شمالا نحو تيزي وزو لخوض مواجهة أمام شبيبة القبائل، حسب ما أفاد الاتحاد المحلي.وقال الاتحاد إنّ نادي مولودية البيض تعرّض لحادث سير في مدينة تيارت التي تبعد 150 كيلومترا من شاطئ البحر الأبيض المتوسط، لكنّه لم يكشف أي تفاصيل حول أسباب الحادث.وذكر بيان الاتحاد أنه قرر: تعليق جميع أنشطة كرة القدم على مستوى البلاد في نهاية هذا الأسبوع في جميع الدوريات والمسابقات.وتابع: بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السيد وليد صادي وأعضاء المكتب الفيدرالي وكل أسرة كرة القدم نبأ الحادث المروري الذي تعرض له نادي مولودية البيض سهرة اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 خلال تنقله لمواجهة نادي شبيبة القبائل والذي أسفر عن وفاة شخصين من بعثة الفريق، ويتعلق الأمر بحارس المرمى زكرياء بوزياني، والمدرب المساعد خالد زيتوني".وأضاف: على إثر هذه الفاجعة الأليمة التي ألمت بكرة القدم الجزائرية، يتقدم رئيس الاتحاد باسمه الخاص وباسم أعضاء المكتب الفيدرالي وكل أسرة كرة القدم الجزائرية بخالص التعازي والمواساة لنادي مولودية البيض وعائلات الضحايا، راجيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يرزق الشفاء العاجل للمصابين جراء هذا الحادث.كما أعلن الاتحاد أن قرعة الدور المقبل من مسابقة الكأس المحلية والتي كان من المقرر إجراؤها في 26 ديسمبر، ستقام في وقت لاحق.