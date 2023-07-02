الأحد 02 تموز 2023
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حارس مانشستر يونايتد مطلوب في الدوري السعودي

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دي خيا
أفادت تقارير بريطانية بنية نادي النصر السعودي ضم ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الذي انتهى عقده مع الشياطين الحمر نهاية شهر يونيو الفائت.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، قد يكون حارس المرمى الإسباني هو أحدث لاعب يتوجه إلى المملكة العربية السعودية، مع عقد محتمل قيمته 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ليلعب جنبا إلى جنب مع زميله السابق كريستيانو رونالدو.اضافة اعلان

وأصدر مانشستر يونايتد تقريرا بشأن موقف لاعبيه الذين تنتهي إعاراتهم وعقودهم في 30 يونيو 2023.

وأبرز ما أتى في هذا التقرير كان موقف دي خيا، إذ أوضح النادي أن "المباحثات لا تزال جارية" فيما يخص تجديده.
وقال مانشستر في بيانه: "نعلن عودة سابيتزر إلى بايرن ميونيخ، وعودة فيغورست إلى بيرنلي، من المقرر أن ينتهي عقد ديفيد دي خيا اليوم (الجمعة)، لكن المناقشات لا تزال مفتوحة مع حارس المرمى منذ فترة طويلة".

وأكدت بعض التقارير، أن مانشستر يونايتد سيتعاقد مع الحارس الكاميروني أونانا من إنتر ميلان، حال رحيل دي خيا.

وانضم دي خيا إلى يونايتد في 2011 وخاض 545 مباراة مع النادي ، وفاز بلقب الدوري الممتاز في 2012.
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