حبش: السلة النسوية تحتاج إلى وجوه جديدة.. و"الأمومة" أبعدتني مؤقتا عن التدريب

خالد تيسير العميري

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تفضل اللاعبة السابقة للمنتخب الوطني للسيدات بكرة السلة روبي حبش، والتي أعلنت اعتزالها اللعب في وقت سابق من بداية العام الحالي، الابتعاد بشكل مؤقت عن تدريب كرة السلة، وذلك بسبب دخولها في مرحلة الأمومة.روبي حبش (33 عاما)، والتي رزقت وزوجها سني سكاكيني نجم المنتخب الفلسطيني لكرة السلة ولاعب فريق الرياضي بيروت اللبناني، بمولودهما الثاني قبل نحو شهرين، تؤكد في حديثها لـ"الغد": "هناك عرض مفتوح من بيتي الثاني الفحيص، للتواجد في الجهاز التدريبي لفريق السيدات، لكن مرحلة الأمومة دفعتني للاعتذار بشكل مؤقت، وقد أعود إلى تحقيق طموحاتي في عالم التدريب مع الصيف المقبل".وتضيف: "لم أحصل على أي دورات متقدمة في التدريب حتى الآن، لكنني سأقوم حتما بإنجاز هذه الخطوة في المرحلة المقبلة، وفي الوقت الذي أجد نفسي فيه جاهزة، سأعود للتدريب بنادي الفحيص"، مؤكدة سعيها لمواصلة لعب كرة السلة مع الأصدقاء بهدف التسلية بعيدا عن احترافها في الصالات.وترى حبش، أن قاعدة كرة السلة النسوية في الأردن تحتاج إلى ضخ وجوه جديدة في مرحلة إحلال وتبديل نوعية، بقولها: "يجب أن يكون هناك تغيير جذري من خلال جلوس المعنيين مع اللاعبات على طاولة الحوار، للاستماع إلى آرائهن حول سبل تطوير اللعبة وتجنب تكرار الأخطاء السابقة"، لافتة إلى أن شغف اللاعبات يسير بطريقة عكسية ويتراجع لأسباب يصعب ذكرها.وباركت حبش، إنجاز فريق الفحيص للناشئات تحت 16 سنة بكرة السلة، والمتمثل في تتويجه بلقب الدوري للعام الثاني تواليا، مؤكدة: "كانت بطولة قوية وشهدت صراعا محتدما بين الأرثوذكسي والفحيص، هناك مواهب بين صفوف الناشئات سيكون لها شأن كبير في المستقبل مع زيادة الاهتمام والتدريب المستمر".وتطرقت حبش – التي كانت تمثل سابقا الواجهة الإعلامية لشركة ريد بول – لتأكيد دعمها أشكال الصمود للأهل في فلسطين المحتلة وقطاع غزة، لافتة: "نترحم على الشهداء كافة، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين والصبر للأسر المكلومة، أتمنى أن تتحرر فلسطين وينتهي عدوان الاحتلال الغاشم، كما أشدد على ضرورة إيقاف الدول العربية لأشكال التطبيع كافة مع العدو الصهيوني من اتفاقيات وعلاقات".وتؤكد حبش، أن الرياضي يجب أن يستثمر قوته وشبكة متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لدعم القضية الفلسطينية وتأكيد عدالتها، بقولها: "أخجل من نفسي أن يكون محتواي الحالي على حساباتي المختلفة عن غير فلسطين، يجب دعم ونشر الحقيقة، خصوصا عند متابعينا وأصدقائنا في المجتمع الغربي، يجب أن نبرز الحقيقة التي تغيب عن شاشات الإعلام الغربي مع تبنيها رواية الكيان المحتل".وتختتم: "يجب أن يتحرك الحس الوطني والإنساني والعاطفي لدى اللاعبين كافة، ليكونوا خير سفراء للقضية الفلسطينية العادلة في الملاعب العالمية تحديدا، سواء خلال اللقاءات الصحفية التي تسبق أو تتبع المباريات، أو إظهار التضامن من خلال رفع العلم الفلسطيني أو علامة النصر أو ارتداء الكوفية، هذه رسائل دعم بسيطة، لكنها تترك أثرا كبيرا في المجتمعات الغربية للضغط على حكوماتها"، مشددة على ضرورة القيام بتبني المبادرات، التي يذهب ريعها كاملا لدعم صمود الأهل والأشقاء في فلسطين".