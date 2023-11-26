الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حبش: السلة النسوية تحتاج إلى وجوه جديدة.. و"الأمومة" أبعدتني مؤقتا عن التدريب

روبي حبش ونجلها جيسن يشاركان في إحدى المسيرات الداعمة لقطاع غزة - (من المصدر)
روبي حبش ونجلها جيسن يشاركان في إحدى المسيرات الداعمة لقطاع غزة - (من المصدر)
 تفضل اللاعبة السابقة للمنتخب الوطني للسيدات بكرة السلة روبي حبش، والتي أعلنت اعتزالها اللعب في وقت سابق من بداية العام الحالي، الابتعاد بشكل مؤقت عن تدريب كرة السلة، وذلك بسبب دخولها في مرحلة الأمومة.اضافة اعلان
روبي حبش (33 عاما)، والتي رزقت وزوجها سني سكاكيني نجم المنتخب الفلسطيني لكرة السلة ولاعب فريق الرياضي بيروت اللبناني، بمولودهما الثاني قبل نحو شهرين، تؤكد في حديثها لـ"الغد": "هناك عرض مفتوح من بيتي الثاني الفحيص، للتواجد في الجهاز التدريبي لفريق السيدات، لكن مرحلة الأمومة دفعتني للاعتذار بشكل مؤقت، وقد أعود إلى تحقيق طموحاتي في عالم التدريب مع الصيف المقبل".     
وتضيف: "لم أحصل على أي دورات متقدمة في التدريب حتى الآن، لكنني سأقوم حتما بإنجاز هذه الخطوة في المرحلة المقبلة، وفي الوقت الذي أجد نفسي فيه جاهزة، سأعود للتدريب بنادي الفحيص"، مؤكدة سعيها لمواصلة لعب كرة السلة مع الأصدقاء بهدف التسلية بعيدا عن احترافها في الصالات.
وترى حبش، أن قاعدة كرة السلة النسوية في الأردن تحتاج إلى ضخ وجوه جديدة في مرحلة إحلال وتبديل نوعية، بقولها: "يجب أن يكون هناك تغيير جذري من خلال جلوس المعنيين مع اللاعبات على طاولة الحوار، للاستماع إلى آرائهن حول سبل تطوير اللعبة وتجنب تكرار الأخطاء السابقة"، لافتة إلى أن شغف اللاعبات يسير بطريقة عكسية ويتراجع لأسباب يصعب ذكرها.
وباركت حبش، إنجاز فريق الفحيص للناشئات تحت 16 سنة بكرة السلة، والمتمثل في تتويجه بلقب الدوري للعام الثاني تواليا، مؤكدة: "كانت بطولة قوية وشهدت صراعا محتدما بين الأرثوذكسي والفحيص، هناك مواهب بين صفوف الناشئات سيكون لها شأن كبير في المستقبل مع زيادة الاهتمام والتدريب المستمر". 
وتطرقت حبش – التي كانت تمثل سابقا الواجهة الإعلامية لشركة ريد بول – لتأكيد دعمها أشكال الصمود للأهل في فلسطين المحتلة وقطاع غزة، لافتة: "نترحم على الشهداء كافة، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين والصبر للأسر المكلومة، أتمنى أن تتحرر فلسطين وينتهي عدوان الاحتلال الغاشم، كما أشدد على ضرورة إيقاف الدول العربية لأشكال التطبيع كافة مع العدو الصهيوني من اتفاقيات وعلاقات".
وتؤكد حبش، أن الرياضي يجب أن يستثمر قوته وشبكة متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لدعم القضية الفلسطينية وتأكيد عدالتها، بقولها: "أخجل من نفسي أن يكون محتواي الحالي على حساباتي المختلفة عن غير فلسطين، يجب دعم ونشر الحقيقة، خصوصا عند متابعينا وأصدقائنا في المجتمع الغربي، يجب أن نبرز الحقيقة التي تغيب عن شاشات الإعلام الغربي مع تبنيها رواية الكيان المحتل". 
وتختتم: "يجب أن يتحرك الحس الوطني والإنساني والعاطفي لدى اللاعبين كافة، ليكونوا خير سفراء للقضية الفلسطينية العادلة في الملاعب العالمية تحديدا، سواء خلال اللقاءات الصحفية التي تسبق أو تتبع المباريات، أو إظهار التضامن من خلال رفع العلم الفلسطيني أو علامة النصر أو ارتداء الكوفية، هذه رسائل دعم بسيطة، لكنها تترك أثرا كبيرا في المجتمعات الغربية للضغط على حكوماتها"، مشددة على ضرورة القيام بتبني المبادرات، التي يذهب ريعها كاملا لدعم صمود الأهل والأشقاء في فلسطين".  
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب الفيصلي عبيدة السمارنة يحاول الاحتفاظ بالكرة خلال مواجهة ناساف الأوزبكي بمباراة الذهاب -(تصوير: أمجد الطويل)

الفيصلي يواجه ناساف الأوزبكي بطموح الفوز اليوم

منذ1 ساعة
السائق القطري ناصر العطية خلال مشاركته في رالي الأردن -(من المصدر)

الأردن يستضيف الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات

منذ2 ساعة
من تدريبات سابقة للمنتخب الوطني للسيدات على ملعب جاوا - (من المصدر)

منتخب السيدات يواجه فريق أبو ظبي وديا مرتين

منذ2 ساعة
مبنى اتحاد كرة القدم

"تنفيذية الكرة" تلتقي عموتة وتوجه باستمراره في قيادة المنتخب

منذ2 ساعة
فريق الحسين إربد النسوي لكرة القدم - (من المصدر)

القوة الهجومية الضاربة تقود الحسين إربد إلى دوري المحترفات

منذ2 ساعة
Untitled-1

لقاءان في افتتاح دوري الدرجة الثانية لكرة اليد اليوم

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الحرب في فلسطين والارتداد في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

المقاومة، رهان العرب الوحيد الكاسب..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

إسرائيل الداعشية

جهاد المنسي |اليوم

صورة الاحتلال الإسرائيلي تتهاوى في العالم

نضال منصور |اليوم

تحديات الموازنة والعدوان على غزة

أحمد عوض |اليوم

المحنة والاختبار!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

نكبة إنسانية سياسية..

سميح المعايطة |اليوم

أما بعد في كل ما هو بعد

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 