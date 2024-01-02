الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حراك رياضي عجلوني يبشر بعام جديد زاخر بالإنجازات

من تدريبات المواهب الكروية في محافظة عجلون - (أرشيفية)
من تدريبات المواهب الكروية في محافظة عجلون - (أرشيفية)
عجلون- شهدت محافظة عجلون في الأيام الأخيرة من العام 2023، حراكا رياضيا لافتا، يبشر بعام جديد زاخر بالإنجازات في مختلف الألعاب وعلى جميع الصعد.
ونشطت أندية المحافظة، خاصة عجلون وكفرنجة وعنجرة، في حراكها الرياضي المتميز، أملا في أن يكون العام 2024، فرصة لتتويج هذه الجهود بنتائج لافتة، تجسد حجم المواهب الرياضية المتواجدة في المحافظة، والتي تحتاج فقط إلى مزيد من الدعم، حتى تفرض نفسها على صعيد الرياضة الأردنية وفي المنتخبات الوطنية.اضافة اعلان
نادي كفرنجة مهد كرة اليد في المحافظة، نجح قبل أيام قليلة وفي أواخر العام 2023، من العودة لمكانه الطبيعي في دوري الدرجة الأولى، عندما تصدر دوري الدرجة الثانية عن جدارة واستحقاق، وبالتالي العودة لدوري الأولى، بحثا عن لقب تاريخي يجسد شعبية هذه اللعبة في مدينة كفرنجة خاصة ومحافظة عجلون عامة.
وتسعى إدارة النادي برئاسة عماد فريحات، لتوفير الدعم لفريق اليد في منافسات دوري الأولى، لتحقيق نتائج جيدة، وتقديم مستويات لافتة، تؤكد جدارة أكثر من لاعب في الانضمام لصفوف المنتخبات الوطنية، خاصة المنتخب الأول.
كما بدأ النادي تحضيراته لتوفير دعم مادي لفريق كرة القدم الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة، والذي نجح في أحد المواسم في الصعود لدوري الدرجة الأولى، في مؤشر على توفر المواهب القادرة على تحقيق حلم الشارعين "الكفرنجاوي والعجلوني"، بمشاهدة فريقها تلعب في دوري المحترفين.
أما نادي عنجرة، فقد باشر مشروعه بإنشاء مقر جديد للنادي، ضمن مواصفات جيدة، تليق بأبناء هذا النادي الباحثين عن التميز، خاصة في لعبتي كرة القدم والسلة.
وبدأ العمل فعليا في إنشاء مقر النادي، الذي سيضم العديد من المرافق التي تساعد في تطوير فرق النادي، وتوفر الظروف الملائمة للاعبين، بحثا عن التفوق واللعب في أعلى المستويات.
وسبق لنادي عنجرة برئاسة وصفي الزغول، وأن قدم مستويات متميزة في المنافسات المحلية خاصة على صعيد كرة السلة، حيث نافس هذا النادي كبار الأندية المحلية المتمرسة في هذه اللعبة، في تجسيد حقيقي لبراعة المواهب في محافظة عجلون.
أما نادي عجلون، فقد بدأ العام الجديد بخطوات عملية تتمثل في رفع نسبة الاهتمام بفرق الفئات العمرية في لعبة كرة القدم، خاصة وأن فريق سن 19، حقق إنجازات تمثلت باللعب في دوري المحترفين، في إنجاز غير مسبوق للكرة العجلونية.
ويعتبر نادي عجلون هو النادي الوحيد في المحافظة الذي تبنى الكرة النسوية، من خلال تشكيل فريق أول وفرق فئات عمرية، تشارك حاليا في المنافسات التي ينظمها اتحاد الكرة، وهو ما دفع إدارة النادي برئاسة رجائي الصمادي، إلى رفع نسبة الاهتمام بالكرة النسوية، وفرق كرة القدم لفئة الرجال، بحثا عن التميز في العام 2024، إلى جانب البحث عن التميز في لعبة كرة الطاولة التي يشارك نادي عجلون في بطولاتها.
وأجمع القائمون على الرياضة العجلونية في تصريحات لـ"الغد"، على أن طموحاتهم في العام 2024، تتمثل في تحقيق الإنجازات، والعمل على رفع مستوى الرياضة في المحافظة، وتأكيد توفر المواهب التي تحتاج فقط إلى الدعم والرعاية للوصول إلى مراتب متقدمة.
ويكشف المتحدثون، أن المشكلة الكبيرة والعائق الدائم الذي يحد من تحقيق الطموحات، يتمثل في شح الموارد المالية، وغياب الداعمين والرعاة، متمنين أن يهب رجالات المحافظة ومؤسساتها في دعم أندية المحافظة، ليكون العام 2024 شاهدا على إنجازات جديدة.
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