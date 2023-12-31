حراك ساخن في الفيصلي بشأن الاستغناءات والاستقطابات

يحيى قطيشات

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عمان – التحركات الحالية في النادي الفيصلي، تشير إلى أن فريق الكرة، مقبل على تغييرات كبيرة خلال فترة القيد الثانية، والتي تبدأ بعد إقامة المباريات المؤجلة من دوري المحترفين خلال شهر شباط (فبراير) المقبل.والتقرير الفني الشامل الذي وضعه المدير الفني أحمد هايل أمام الإدارة وتم بحثه في جلسته أول من أمس، محط اهتمام ومتابعة وعمل، لتنفيذه على أرض الواقع ضمن الإمكانات، ومن خلال لجنة تعاقدات يرأسها نائب رئيس النادي أحمد وريكات.واقتربت الإدارة من إنهاء عقود المحترفين التونسي رفيق الكامرجي، والإنجليزي ناثان، واللبناني مهدي خليل، وتغيب الكامرجي عن تدريبات الفريق منذ أيام، قبل أن تتفاجأ إدارة الفيصلي بمغادرته إلى تونس، حيث قام محاميه بإرسال إنذار رسمي إلى إدارة الفيصلي مطالبا بفسخ عقده لعدم استلامه مستحقاته المالية لأكثر من شهرين، حيث حولت الإدارة الكتاب للجنة القانونية بالنادي لدراسته حسب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم.والحال ينطبق على المحترفين الإنجليزي ناثان الذي أنذر النادي وطلب بتسديد مستحقاته المالية من أشهر، فيما طلب الحارس اللبناني مهدي خليل بإنهاء عقده مع الفيصلي بالتراضي، والحصول فقط على رواتبه المستحقه.وحاولت "الغد" التواصل مع عدد من أعضاء النادي للاستفسار عن موضوع إنهاء العقود والتعاقدات الجديدة، لكنهم لم يجيبوا على الهاتف، فيما نشر أمين صندوق النادي فراس حياصات على صفحته على "فيس بوك"، منشورا قال فيه: "جمهور الفيصلي الزعيم المحب لناديه أرجو ألا نلتفت لبعض الأشخاص الذين يروجون للإشاعات ولا يبالون من الضرر الذي يلحق بالنادي من دون أي مسؤولية من الأخبار الكاذبة ويشهد الله ما أتينا إلا لخدمة هذا الصرح العظيم ولكل مجتهد نصيب ربما نصيب في بعض الأحيان وربما نخطئ، وإذا كان هناك خطأ يشهد الله أنه غير مقصود لا مني ولا من أي شخص من زملائي في الإدارة، موضوع الكامرجي باختصار شديد، إن شاء الله النادي لن يتحمل أي دينار من فسخ عقده ولا أستطيع أن أصرح بأكثر من هذا، أما بالنسبة لناثان فستقوم إدارة النادي بعمل مخالصة مع اللاعب".وحسب المعلومات المتوفرة، فإن التقرير الفني أشار إلى موضوع اللاعب إحسان حداد خلال مباراة الفيصلي وشباب الأردن في الأسبوع الحادي عشر من دوري المحترفين، وضرورة تعزيز صفوف الفريق خلال مرحلة الإياب بعدد من اللاعبين المميزين، إضافة إلى التعاقد مع لاعبين محترفين في مركزي قلب الهجوم والأطراف، بحثا عن اكتمال الصورة الفنية للأزرق الباحث عن الاحتفاظ بلقب دوري المحترفين، واسترداد لقب بطولة كأس الأردن.وفهمت "الغد"، أن اللاعب مهند خير الله مستمر مع الفريق، ولم يطلب فسخ عقده حسب الأخبار المتداولة، خصوصا في ظل العلاقة الطيبة التي تربطه بالمدير الفني أحمد هايل، ويعد خيرالله من أبرز المدافعين في الأردن وكان ضمن خيارات المدير الفني للمنتخب حسين عموتة في منافسات بطولة الأردن الودية خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.ويواصل "الأزرق"، تدريباته اليومية على ملعب النادي بقيادة هايل ومشاركة اللاعبين المتاحين وعدد من لاعبي الفئات العمرية، ويغيب سداسي المنتخب الأول، (سالم العجالين، براء مرعي، نزار الرشدان، واحسان حداد، انس بني ياسين، ويوسف أبو جلبوش)، إضافة إلى لاعبي المنتخب الأولمبي رزق بني هاني، وعارف الحاج، والحارس اللبناني مهدي خليل، إضافة الى المحترفين الكامرجي وناثان، فيما يعاني المحترف العماني حاتم الروشدي من إصابة بسيطة .ويخوض الفيصلي مساء يوم الخميس المقبل، مباراة ودية مع المنتخب الأولمبي، في إطار تحضيراته للمباريات المؤجلة من مرحلة الذهاب ومنافسات مرحلة الإياب، وحسب برنامج إعداد الفريق يلتقي الفيصلي مع فريق الأهلي في الحادي عشر من الشهر الحالي، فيما يواجه نظيره فريق الجليل في الثامن من الشهر نفسه، ويستضيف في المباراة الرابعة، فريق معان في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.ويحتل الفيصلي حاليا، المركز الثالث على سلم الترتيب دوري المحترفين برصيد 20 نقطة، وله مباراتين مؤجلتبن ضمن منافسات مرحلة الذهاب مع شباب العقبة ومغير السرحان.