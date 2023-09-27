الأربعاء 27 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

حرثا وعمان يستعدان لفض صدارة دوري السيدات بكرة اليد

1695810250088216700
دفاع حرثا يحاول ايقاف هجمة لفريق عمان في لقاء سابق بينهما (الغد)
عمان - الغد- يستعد فريقا حرثا وعمان للمواجهة التي تجمعهما يوم الثلاثاء المقبل في ختام مرحلة الذهاب لدوري أندية السيدات بكرة اليد، حيث إن الفائز في هذه المواجهة يقطع يضع اقدامه على اعتاب منصة التتويج، والاقتراب من الظفر باللقب، خصوصا وأن المنافسة انحصرت بينهما فقط، وبفوارق فنية كبيرة عن بقية الفرق المشاركة في منافسات الدوري.اضافة اعلان
ويعتلي فريقا حرثا وعمان صدارة الترتيب العام للفرق برصيد 4 نقاط، بعد أن حقق حرثا الفوز على فريقي الفجر والبتراء، بينما فاز فريق عمان على فريقي كفرسوم والفجر.
فريق كفرسوم، يسعى إلى تحصيل المركز الثالث على سلم الترتيب، والفريق قادر على ذلك نظرا للمستوى الفني الجيد الذي ظهر عليه في اللقاءات السابقة، خصوصا وأن اغلب عناصره من اللاعبات الناشئات، وتمكن الفريق من تحقيق الفوز على فريق البتراء، يليه فريق الفجر الذي يتطلع للتقدم وتجاوز كفرسوم واحتلال المركز الثالث، وهو قد حقق فوزه الأول في هذه البطولة على حساب فريق البتراء.
وتقام يوم السبت المقبل مباراتين، عندما يلتقي فريقا عمان والبتراء عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بينما يلتقي فريقا حرثا وكفرسوم في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد وعند الساعة الرابعة مساء.
وتختتم لقاءات مرحلة الذهاب يوم الثلاثاء المقبل عندما تستضيف صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد مباراتين، حيث يلتقي فريقا كفرسوم والفجر عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا حرثا وعمان عند الساعة السادسة والنصف مساء.
وينتظر أن يصدر اتحاد اللعبة في غضون الأيام القليلة المقبلة برنامج لقاءات مرحلة الإياب.
كما ينتظر أن يصدر اتحاد اللعبة برنامج لقاءات بطولة كأس الأميرة سمية، والتي تشهد عادة مشاركة الفرق النسوية المنتسبة للاتحاد، وتقام لقاءات البطولة وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وتهدف البطولة إلى منح الفرق خوض الكثير من المباريات الرسمية في الموسم.
وذكر أن فريق حرثا هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، بينما جاء فريق عمان بالمركز الثاني، وفريق كفرسوم بالمركز الثالث.
وتوج فريق عمان الموسم الحالي بلقب كأس السوبر، بعد أن تغلب على فريق حرثا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1695822361648623700

"التايكواندو" ترفع رصيد "ميداليات" الأردن في دورة الألعاب الآسيوية

منذ 27 دقيقة
1695815190478379500

"صقور الأردن" ينشد خطف نقاط البحرين في "الألعاب الآسيوية" اليوم

منذ 28 دقيقة
1695815190588379900

"الكراتيه" ينهي معسكره التدريبي مع منتخب تشيلي

منذ 28 دقيقة
1695810250048216500

الوحدات يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة جرش

منذ 29 دقيقة
1695810249978216200

"المصارعة" يختتم مشاركته في بطولة العالم

منذ 30 دقيقة
1695819894058543000

الحمود يشارك في آخر جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات

منذ 31 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

مكالمة منتصف الليل في تعديل الحكومة

ماهر أبو طير |اليوم

شخصية مضطربة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حرب المخدرات، مثلا.. والمعضلة الأخرى!

موفق ملكاوي |اليوم

قضية الأندية.. كرة ثلج تتدحرج!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التطاول على أموال المساهمين

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردن والمخدرات... حكمة وحزم

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات | منذ1 ساعة
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات | منذ1 ساعة
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات |24 أيلول 2023
 