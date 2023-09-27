حرثا وعمان يستعدان لفض صدارة دوري السيدات بكرة اليد

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عمان - الغد- يستعد فريقا حرثا وعمان للمواجهة التي تجمعهما يوم الثلاثاء المقبل في ختام مرحلة الذهاب لدوري أندية السيدات بكرة اليد، حيث إن الفائز في هذه المواجهة يقطع يضع اقدامه على اعتاب منصة التتويج، والاقتراب من الظفر باللقب، خصوصا وأن المنافسة انحصرت بينهما فقط، وبفوارق فنية كبيرة عن بقية الفرق المشاركة في منافسات الدوري.ويعتلي فريقا حرثا وعمان صدارة الترتيب العام للفرق برصيد 4 نقاط، بعد أن حقق حرثا الفوز على فريقي الفجر والبتراء، بينما فاز فريق عمان على فريقي كفرسوم والفجر.فريق كفرسوم، يسعى إلى تحصيل المركز الثالث على سلم الترتيب، والفريق قادر على ذلك نظرا للمستوى الفني الجيد الذي ظهر عليه في اللقاءات السابقة، خصوصا وأن اغلب عناصره من اللاعبات الناشئات، وتمكن الفريق من تحقيق الفوز على فريق البتراء، يليه فريق الفجر الذي يتطلع للتقدم وتجاوز كفرسوم واحتلال المركز الثالث، وهو قد حقق فوزه الأول في هذه البطولة على حساب فريق البتراء.وتقام يوم السبت المقبل مباراتين، عندما يلتقي فريقا عمان والبتراء عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بينما يلتقي فريقا حرثا وكفرسوم في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد وعند الساعة الرابعة مساء.وتختتم لقاءات مرحلة الذهاب يوم الثلاثاء المقبل عندما تستضيف صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد مباراتين، حيث يلتقي فريقا كفرسوم والفجر عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا حرثا وعمان عند الساعة السادسة والنصف مساء.وينتظر أن يصدر اتحاد اللعبة في غضون الأيام القليلة المقبلة برنامج لقاءات مرحلة الإياب.كما ينتظر أن يصدر اتحاد اللعبة برنامج لقاءات بطولة كأس الأميرة سمية، والتي تشهد عادة مشاركة الفرق النسوية المنتسبة للاتحاد، وتقام لقاءات البطولة وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وتهدف البطولة إلى منح الفرق خوض الكثير من المباريات الرسمية في الموسم.وذكر أن فريق حرثا هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، بينما جاء فريق عمان بالمركز الثاني، وفريق كفرسوم بالمركز الثالث.وتوج فريق عمان الموسم الحالي بلقب كأس السوبر، بعد أن تغلب على فريق حرثا.