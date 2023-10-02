حرثا يستضيف عمان في قمة "اليد النسوية" اليوم

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عمان - الغد - يتنافس فريقا عمان وحرثا للتربع على صدارة دوري أندية السيدات لكرة اليد، وذلك من خلال مباراة القمة التي تجمع بين الفريقين عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، في ختام مرحلة الذهاب.وقبل ذلك يلتقي فريقا كفرسوم والفجر عند الساعة الخامسة مساء بالصالة ذاتها، سعيا لاحتلال المركز الثالث على سلم الترتيب، في الوقت الذي فقد فيه فريق البتراء فرصته بالتقدم نحو المركز الثالث، وبقي بالمركز الخامس.مباراة عمان وحرثا ينتظر أن تحفل بكامل الندية والإثارة نظرا لأهمية الفوز بالنسبة للفريقين، كونه يعزز من فرصة الفائز في الظفر بلقب الدوري، حيث يملك كل فريق حاليا 6 نقاط، بعد أن حققا الفوز في المباريات الثلاث الماضية، ففريق عمان فاز على كفرسوم بنتيجة 41-19، وعلى الفجر بنتيجة 34-14، وعلى البتراء 47-9، بينما فاز فريق حرثا على البتراء بنتيجة 38-21، وعلى الفجر بنتيجة 37-18، وعلى كفرسوم بنتيجة 31-14.وفي بقية النتائج، فاز فريق الفجر على البتراء بنتيجة 29-20، وفاز فريق كفرسوم على البتراء بنتيجة 26-17.فريقا عمان وحرثا يضمان في صفوفهما العديد من اللاعبات اللواتي يتمتعن بالمستوى الجيد، وهن اللاعبات اللواتي مثلن المنتخب الوطني في الكثير من البطولات الرسمية، وساهمن في تحقيق العديد من الإنجازات.ويذكر أن فريق حرثا هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة الدوري، فيما يسعى فريق عمان لانتزاع اللقب وضمه إلى لقب كأس السوبر، الذي توج فيه الفريق مؤخرا في افتتاح البطولات النسوية، بعد الفوز الذي حققه على فريق حرثا.إلى ذلك ينتظر أن يعلن اتحاد اللعبة في غضون الأيام القليلة المقبلة برنامج لقاءات مرحلة الإياب لدوري أندية السيدات، إلى جانب إصدار برنامج لقاءات بطولة كأس الأميرة سمية، والتي اعتاد الاتحاد على إقامتها سنويا بمشاركة الفرق النسوية، وتقام وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.ويسعى الاتحاد من خلال إقامة هذه البطولات إلى منح الفرق فرص خوض المزيد من البطولات، وذلك ضمن برامجه السنوية لرفع المستوى الفني للاعبات كافة، اللواتي يمثلن الفرق المحلية.