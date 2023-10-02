الإثنين 02 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

حرثا يستضيف عمان في قمة "اليد النسوية" اليوم

1696238540024888000
لاعبة عمان فاتن الحمايدة تحاول اختراق دفاع حرثا في مباراة سابقة - (الغد)
عمان - الغد - يتنافس فريقا عمان وحرثا للتربع على صدارة دوري أندية السيدات لكرة اليد، وذلك من خلال مباراة القمة التي تجمع بين الفريقين عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، في ختام مرحلة الذهاب.اضافة اعلان
وقبل ذلك يلتقي فريقا كفرسوم والفجر عند الساعة الخامسة مساء بالصالة ذاتها، سعيا لاحتلال المركز الثالث على سلم الترتيب، في الوقت الذي فقد فيه فريق البتراء فرصته بالتقدم نحو المركز الثالث، وبقي بالمركز الخامس.
مباراة عمان وحرثا ينتظر أن تحفل بكامل الندية والإثارة نظرا لأهمية الفوز بالنسبة للفريقين، كونه يعزز من فرصة الفائز في الظفر بلقب الدوري، حيث يملك كل فريق حاليا 6 نقاط، بعد أن حققا الفوز في المباريات الثلاث الماضية، ففريق عمان فاز على كفرسوم بنتيجة 41-19، وعلى الفجر بنتيجة 34-14، وعلى البتراء 47-9، بينما فاز فريق حرثا على البتراء بنتيجة 38-21، وعلى الفجر بنتيجة 37-18، وعلى كفرسوم بنتيجة 31-14.
وفي بقية النتائج، فاز فريق الفجر على البتراء بنتيجة 29-20، وفاز فريق كفرسوم على البتراء بنتيجة 26-17.
فريقا عمان وحرثا يضمان في صفوفهما العديد من اللاعبات اللواتي يتمتعن بالمستوى الجيد، وهن اللاعبات اللواتي مثلن المنتخب الوطني في الكثير من البطولات الرسمية، وساهمن في تحقيق العديد من الإنجازات.
ويذكر أن فريق حرثا هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة الدوري، فيما يسعى فريق عمان لانتزاع اللقب وضمه إلى لقب كأس السوبر، الذي توج فيه الفريق مؤخرا في افتتاح البطولات النسوية، بعد الفوز الذي حققه على فريق حرثا.
إلى ذلك ينتظر أن يعلن اتحاد اللعبة في غضون الأيام القليلة المقبلة برنامج لقاءات مرحلة الإياب لدوري أندية السيدات، إلى جانب إصدار برنامج لقاءات بطولة كأس الأميرة سمية، والتي اعتاد الاتحاد على إقامتها سنويا بمشاركة الفرق النسوية، وتقام وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
ويسعى الاتحاد من خلال إقامة هذه البطولات إلى منح الفرق فرص خوض المزيد من البطولات، وذلك ضمن برامجه السنوية لرفع المستوى الفني للاعبات كافة، اللواتي يمثلن الفرق المحلية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Liverpool_v_Forest

ليفربول يضاعف راتب صلاح الأسبوعي 3 مرات

منذ 31 دقيقة
1696265605396211400

خسارة الفيصلي أمام الشارقة بـ"أبطال آسيا" تهدد مستقبل الغرايري

منذ 35 دقيقة
حارس الوحدات عبد الله الفاخوري

الوحدات يستبعد الفاخوري

منذ 43 دقيقة
1696073051251900600

اختبار صعب للوحدات أمام الكويت بكأس الاتحاد الآسيوي اليوم

منذ 44 دقيقة
1696243405335103700

عليان: حلول مطروحة على طاولة الحوار لاستدامة كرة السلة

منذ 44 دقيقة
1696238859504902500

"صقور الأردن" يواجه السعودية بطموحات التأهل للمربع الذهبي بـ"الأسياد" اليوم

منذ 45 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

كلفة الإشاعات والأكاذيب

ماهر أبو طير |اليوم

صدم الوجدان وخلخلة الثوابت

موفق ملكاوي |اليوم

وجه جديد للمنطقة

محمود الخطاطبة |اليوم

الفرضيات التي اشتق منها الفين توفلر نظريته الاجتماعية في القوة

حسني عايش |اليوم

ضريبة المشتقات النفطية إلى أين؟

أحمد عوض |اليوم

الصندوق الاستثماري السعودي ورؤية التحديث

موسى الساكت |اليوم
ترجمات
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات | منذ1 ساعة
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات | منذ1 ساعة
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات |30 أيلول 2023
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
 