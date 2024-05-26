 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حسام حسن: أطمح لإعادة مصر إلى كأس العالم

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حسام حسن

أكد حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري أن طموحه هو إعادة الفريق لمنصات التتويج وبناء جيل قادر علي الذهاب بعيداً والتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وقال حسام حسن في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الأحد: منتخب مصر من المنتخبات الكبيرة في القارة الإفريقية، والفريق صاحب الألقاب السبعة لبطولة كأس أمم إفريقيا، ويضم لاعبين كبار، وبالتعاون كجهاز فني ولاعبين نستطيع تحقيق طموحات الجماهير المصرية العاشقة للكرة، بالتأهل لكأس العالم والعودة للتتويج ببطولة أمم إفريقيا.

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وأضاف: خططي مع المنتخب هي بناء فريق قوي، يضم أكثر من لاعب مميز من مختلف الأعمار، وإعادة الروح والحماس للفريق وتحقيق الألقاب، وإسعاد الشعب المصري. طموحي هو تحقيق الألقاب مع منتخب مصر، وعودته لمنصات التتويج، وبناء جيل يضم لاعبين كثيرين. وتدريبي لمنتخب مصر هو حلم، مثلما يحلم كل لاعب بارتداء قميص المنتخب، وبالتالي تدريب المنتخب أمر رائع لأي مدير فني. وشرف كبير لي، وأتمنى رد جزء صغير لبلدي ولهذا الشعب.

وأوضح: لقد توليت تدريب المنتخب يوم 6 فبراير، قبل بطولة كأس العاصمة بأيام قليلة، وتم عرض إلغاء البطولة، ولكنني تمسكت بخوضها، والاستفادة من المباراتين، وفضلت أن نلعب المواجهتين أمام منتخبات كبيرة وتحديدًا كرواتيا، وأيضًا نيوزيلندا المنتخب القوي الذي نجحنا في الفوز عليه 1-صفر، خلال أول تجربة ودية لي مع الفريق، ثم واجهنا الفريق صاحب المركزين الثاني والثالث (كرواتيا) في آخر نسختين من كأس العالم، والذي يمتلك مديرًا فنيًا مستمر في منصبه منذ عام 2017.

وتابع: عدم تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2022 كان محزنًا للجميع، فهي البطولة الأهم والأقوى في العالم، وتحظى باهتمام إعلامي وجماهيري واسع، خاصًة أن مصر تغيب لفترات طويلة عن تلك البطولة؛ حيث كانت آخر مشاركتين في عامي 1990 ثم 2018، والفارق الزمني بينهما كبير، وصل إلى 34 عاما.

وقال: هدفنا الأساسي هو التأهل لكأس العالم سواء مع زيادة المنتخبات أو بدونها، ونبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك. الكرة في إفريقيا لم تعد سهلة كما كنا في الماضي، الجميع يتطور ويتقدم من الناحية الفنية والبدنية، ولكننا جاهزون.

كان حسام حسن قد اثار جدلا جراء تصريح نقل عنه مفاده أنه لايوجد لاعب يصلح للمنتخب، غير إبراهيم حسن مدير المنتخب أكد أن التصريح ، تم تحريفه، وهذا التصريح غير صحيح على الإطلاق، وأن ما قيل على لسان حسام حسن جاء كالتالي: إن الدوري لا يفرز لاعبين جددا للانضمام للمنتخب.

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