حسان يحصد جائزة أفضل مدرب في "سباير"

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عمان-الغد- حصد المدرب الأردني ناصر حسان، جائزة أفضل مدرب في أكاديمية سباير القطرية العالمية، للربع الأول من العام الحالي، في إنجاز جديد يسجل للمدرب شخصيا وللمدرب الأردني بشكل عام.وتسلم ناصر حسان هذه الجائزة يوم أمس، وسط إشادة كبيرة بعمله وبصماته الواضحة خلال فترة عمله في أكاديمية سباير، التي تضم نخبة من المدربين من مختلف الجنسيات.وجاءت هذه الجائزة، بعد إبداع حسان في عمله كمدرب ومشرف في الأكاديمية، حيث أشرف خلال العمل على العديد من الدورات التي ضمت مدربين أجانب وعرب، حيث أظهر المدرب الأردني ثقافة رياضية تدريبية مميزة، ما دفع القائمين على الجائزة لاختياره للفوز بها.ويعتبر ناصر حسان الذي يحمل شهادة "البرو" في عالم التدريب، من المدربين المتميزين في أكاديمية سباير القطرية، حيث سبق له وأن خاض تجارب تدريبية عدة في الأردن، قبل أن ينتقل إلى العمل في قطر، ليظهر إبداعاته وبصماته التي دفعت أكاديمية سباير للتمسك به، خاصة وأنه يحظى بثقافة رياضية واسعة، ويحظى أيضا باحترام وتقدير الجميع.