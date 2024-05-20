حسم مؤجل بقبضة حارس عملاق

مهند جويلس

أشعل فريق الفيصلي المنافسة على لقب دوري المحترفين لكرة القدم. بعدما ألحق الخسارة الأولى بالمتصدر والمستضيف الحسين إربد بهدف نظيف، في الموقعة التي جرت أحداثها أمس على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين.

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وسجل هدف الفيصلي الوحيد قائده براء مرعي عند الدقيقة 25 من زمن اللقاء، فيما أهدر الحسين إربد ركلة جزاء عبر محترفه البرازيلي فرناندو ناثان في الدقائق الأخيرة من المباراة، تصدى لها حارس مرمى الفيصلي نور الدين بني عطية الذي كان نجم المباراة الأول.



وقلص الفيصلي الفارق مع المتصدر الحسين إربد إلى نقطتين، بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة، مقابل 56 للحسين إربد الذي كان يمني النفس في خطف نقطة واحدة على أقل تقدير، ليحتفل بإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه، في معقل النادي وأمام جماهيره العريضة التي حضرت على المدرجات بكثافة.



ويلتقي الفيصلي في الجولة الأخيرة نظيره شباب الأردن، فيما يرحل الحسين إربد إلى العاصمة عمان لملاقاة سحاب.



وتنص تعليمات اتحاد الكرة، على اللجوء لفارق المواجهات المباشرة لحسم مسألة اللقب أو الهبوط لدوري الدرجة الأولى، أي أنه وفي حال تعادل فريقا الفيصلي والحسين إربد بالنقاط مع ختام الجولة الأخيرة، فإن اللقب سيتجه للفيصلي نظرا لفوزه في مباراة الإياب، وتعادل الفريقين في مواجهة الذهاب.





الحسين إربد 0 الفيصلي 1



مثل الحسين: عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، سعد الروسان، عبد الله نصيب “ديارا”، ايتالو سيلفا، أحمد ثائر، رجائي عايد (مصعب اللحام)، عبد الجليل أجاغون، مجدي عطار (فرناندو ناثان)، محمود مرضي (منذر أبو عمارة)، وعبد الله العطار (عبد العزيز نداي).



المدير الفني: جمال محمود.



مثل الفيصلي: نور بني عطية، مصعب البطاط، حسام أبو الذهب (أنس بني ياسين)، براء مرعي، سالم العجالين، مهند خير الله، خالد زكريا (أحمد أبو شعيرة) حاتم الروشدي، إحسان حداد، عارف الحاج ورونالد وانجا (يوسف أبو جلبوش “صيصا”).



الإنذارات: خالد زكريا، سالم العجالين (الفيصلي)





سيناريو الهدف



- استثمر مدافع الفيصلي براء مرعي دربكة داخل منطقة الجزاء إثر كرة من ركلة ركنية، ليضعها بيساره زاحفة على يمين حارس مرمى الحسين إربد (25).





فرص المباراة



- رفع الحاج كرة بالمقاس على رأس وانجا ضربها الأخير بقوة ردتها العارضة (6).



- أطلق العجالين كرة صاروخية من مسافة بعيدة مرت بجانب المرمى (9).



- سدد وانجا كرة قوية من مسافة قريبة مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى الحسين (43).



- تصدى بني عطية لرأسية نداي القوية وأبعدها لركنية (55).



- انفرد الحاج بمرمى الحسين وصوب الكرة بدقة في الزاوية ليبعدها الزعبي بحضور تام لركنية (60).



- نفذ حداد ركلة ثابتة قابلها مرعي برأسه بجانب المرمى (79).



- أهدر البرازيلي ناثان فرصة تعديل النتيجة بعد تنفيذه ركلة جزاء تصدى لها بني عطية باقتدار (88).



- تصدى بني عطية لتسديدة صاروخية أطلقها أجاغون من مسافة بعيدة (98).





شذرات وكواليس



- شهدت المواجهة تواجد 5 لاعبين أمام فريقهم السابق، حيث احتوت تشكيلة الحسين على عبد الله الزعبي ومجدي عطار ومحمود مرضي وعبد الله العطار من جانب الحسين إربد، فيما لعب إحسان حداد من جانب الفيصلي.



- أدار اللقاء طاقم تحكيم مصري مكون من حكم الساحة محمد معروف، وعاونه كل من أحمد حسام، أحمد طلب وأحمد الغندور، وهي المرة الأولى التي يقود بها حكم غير محلي إحدى مباريات هذا الموسم.



- تمكن مدافع الفيصلي براء مرعي من تسجيل أول أهدافه في الموسم الحالي بجميع البطولات التي خاضها فريقه (درع، كأس السوبر، كأس الأردن، دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا).



- واصل الفيصلي حضوره المميز أمام الحسين إربد في مباريات بطولة الدوري، وأبقى على سجله خاليا من الهزائم أمامه منذ آخر خسارة تلقاها في إياب الموسم 2013-2014.



- تلقى الحسين إربد الخسارة الأولى له هذا الموسم بعد أن سجل نتيجة الفوز في 18 مباراة وتعادل في مناسبتين.





السلط يجتاز الجليل

في التوقيت ذاته، تجاوز السلط نظيره الجليل بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت على ملعب السلط.



وتقدم الجليل بالنتيجة عبر اللاعب عدي رقيبات عند الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء، قبل أن يعدل اللاعب الفلسطيني عميد صوافطة من علامة الجزاء عند الدقيقة 57، ليعود الحكم ويحتسب ركلة جزاء أخرى عند الدقيقة 85 وينفذها عدي القرا بنجاح.



ورفع السلط رصيده من النقاط إلى النقطة 28، فيما بقي الجليل في المركز الثاني عشر والأخير وبرصيده 12 نقطة.

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