حسم ملفي عموتة "وأجندة الموسم" ضرورة ملحة

يحيى قطيشات

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عمان - تأمل الجماهير الأردنية بأن يحسم اتحاد الكرة ملفي المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، وبرمجة جدول مباريات ما تبقى من مرحلة الإياب لدوري المحترفين، وبطولة كأس الأردن بشكل واضح بعد نهاية مباراة منتخب النشامى وضيفه المنتخب الباكستاني ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.وما يزال الغموض يكتنف مصير المدير الفني للمنتخب الوطني عموتة، الذي سبق وأن أعلن بعد العودة من كأس آسيا باقتراب موعد رحيله عن منتخب النشامى، من خلال المقابلات التي أجريت معه في بلده المغرب ولغاية آخر تصريح له في عمان، وقبل السفر إلى باكستان، فيما لم يحسم اتحاد الكرة هذا الموضوع بسبب التصريحات غير الواضحة والمبهمة.ويبدو أن الشارع الرياضي الأردني ليس راضيا عن التصريحات المتكررة للمدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، المتعلقة بإمكانية رحيله عن المنتخب بسبب ظروف خاصة، ما يؤثر على استقرار منظومة المنتخب في رحلة تحقيق الحلم الأردني بالتأهل لمونديال 2026 للمرة الأولى في تاريخه، وسط دعم غير محدود من اتحاد الكرة الذي يعمل على تأمين طلبات الجهاز الفني المغربي بقيادة عموتة.يرى الشارع الرياضي، أن اتحاد الكرة مطالب بحسم موضوع استمرار أو رحيل "عموتة"، حيث إن الاستقرار الفني ضروري ومهم في رحلة البحث عن تحقيق إنجاز غير مسبوق آخر في تاريخ الكرة الأردنية، وعدم ترك الموضوع بين تصريحات عموتة وتصريحات الاتحاد الذي سبق وأن أكد أن عموتة باق مع المنتخب، ما تسبب في تناقض التصريحات.وقدم أكثر من مدرب أردني خلال الفترة السابقة نصيحة لعموتة بعدم استغلال الإنجاز الأردني في بطولة كأس آسيا 2023، في تصريحات لا تخدم مصلحة الكرة الأردنية وعموتة، الذي نال دعما كبيرا من الاتحاد على حساب الأندية خصوصا في فترات التوقف خارج أيام الفيفا، والتي ساهمت في تحقيق الاستقرار الفني للمنتخب لكنها ضربت الاستقرار الفني والإداري لأندية المحترفين، التي أصبحت تعاني من ظروف مالية صعبة.اما القضية الثانية التي ترنو الجماهير والأندية الأردنية من حسمها سريعا، فهي برمجة ما تبقى من مباريات الدوري والكأس من حيث، أيام وتواريخ إقامة جولات الدوري ومنافسات الكأس، وتحديد نهاية الموسم، في ظل ازدحام الأجندة خلال الفترة المقبلة، والتي تشهد مشاركة المنتخب الأولمبي في منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار(مايو) المقبلين، ما يفرض توقفا جديدا لمنافسات الدوري، رغم أن البطولة تقام خارج أيام الفيفا، حيث يحق للأندية التمسك بلاعبيها في هذه الفترة، وبعدها تنتظر منتخب النشامى مواجهتين من العيار الثقيل أمام منتخب طاجكستان في عمان، يوم السادس من شهر حزيران (يونيو) المقبل، والمنتخب السعودي يوم الحادي عشر من الشهر ذاته في السعودية، وهذا يحتاج إلى فترة توقف جديدة إذا لم يكن الموسم منتهيا.وتمنى المشجع خالد الحمايدة، أن يحسم اتحاد الكرة موضوع استمرار أو رحيل عموتة مبكرا، والوصول إلى نهاية مسلسل التصريحات المتضاربة بين المدرب واتحاد الكرة، والتي تؤثر على المنتخب ولا تخدم آماله في الوصول للمونديال.وأضاف: "المدير الفني المحترف لا يتعامل بهذه الطريقة، هناك عقد بين الجانبين وعليه احترامه، ومناقشة الأمر مع الاتحاد وليس عبر التصريحات الإعلامية".وطالب الاتحاد بوقف التغول على الأندية من خلال فترات التوقف خارج أيام الفيفا، وآخرها التوقف الأخير قبل مواجهتي الباكستان، والسؤال هل تحتاج مواجهة منتخب ضعيف فنيا هذا التوقف حسب رأيه؟.وأردف: "المطلوب من دائرة المسابقات حسم موضوع نهاية دوري المحترفين وبطولة كأس الأردن بشكل قطعي، وتقدير ظروف الأندية التي أصبحت لا تحتمل أي توقف جديد غير التوقف الرسمي".وأكد المتابع للكرة الأردنية أنس سمير، أن الاستقرار الفني يساهم في تعزيز فرصة النشامى بالتأهل للمونديال، ولكن عدم وضوح الرؤية بموضوع استمرار عموتة من عدمه، وعدم حسم برمجة مباريات الموسم، ينعكس سلبيا على آمال المنتخب ويضرب الموسم فنيا وإداريا وماليا.ويرى، أن إنجاز النشامى القاري يجب أن يكون حافزا للجهاز الفني للمواصلة مع المنتخب وتحقيق حلم التأهل، ولكن في حال إصرار عموتة على إنهاء عقده يجب احترام طلبه وتقدير ظروفه، والبحث السريع عن جهاز فني يقود المنتخب خلال المرحلة المقبلة، وعدم العودة للمربع الأول كما حصل بعد عدم التجديد للمدرب العراقي عدنان حمد.