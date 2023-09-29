الجمعة 29 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

حسين عشيش يبلغ ربع نهائي "الملاكمة".. وفوز ثان لسيدات "سلة 3x3"

1695995425280847400
حسين عشيش خلال نزاله في دورة الألعاب الآسيوية أمس -(من المصدر)
عمان - الغد - تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، حسين عشيش أمس، إلى ربع نهائي وزن تحت 80 كغم، بدورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.اضافة اعلان
ونجح عشيش في تحقيق انتصاره الأول وجاء على حساب اللاعب الإندونيسي مايكل موسكيتا، بايقاف الحكم للقاء في الجولة الثانية لعدم التكافؤ.
وسيلتقي حسين عشيش غدا وفي الدور ربع النهائي مع اللاعب الأوزبكي تورابيك خابيبولاييف، الذي فاز بدوره على اللاعب السعودي أحمد محمد.
من جانبها ودعت اللاعبة حنان نصار، منافسات وزن تحت 50 كغم من الدور ربع النهائي وذلك بعد خسارتها أمام بطلة العالم في النسختين الماضيتين الهندية نيخات زارين.
وكانت نصار قد حققت الفوز في نزالها الأول على حساب لاعبة منتخب لاوس، ونجفاتشان فيلافون، بالضربة القاضية وإيقاف الحكم للنزال، لتُحقق أول فوز لملاكمة أردنية في تاريخ الألعاب الآسيوية وبأول مشاركة أردنية على مستوى منافسات السيدات بالملاكمة.
على صعيد آخر، حقق المنتخب الوطني للسيدات لكرة السلة 3X3، الفوز على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 17-13 في ختام دور المجموعات.
وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الوطني والمكون من اللاعبات ذكرى شحادة وماسا النوباني وجانسيت يالتشن وماريا وهاب، الى الملحق التأهيلي للدور الربع النهائي بعد حلوله في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بعد فوزه على الفلبين بالتغيب وفوزه اليوم على هونغ كونغ وخسارته أمام منغوليا.
وسيلتقي منتخبنا اليوم مع منتخب كازاخستان ويتأهل الفائز منهما للدور الربع النهائي.
بدوره أنهى منتخب كرة السلة 3X3 للرجال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية بخسارته اليوم أمام منتخب هونغ كونغ بنتيجة 21-9.
من ناحية ثانية، أنهى لاعب المنتخب الوطني للجولف، موسى شناعة أمس، مشاركته في الدورة.
وخاض شناعة أمس الجولة الثانية من منافسات الفردي حيث أنهى الـ 18 حفرة بـ 76 ضربة مُسجلاً 4 ضربات فوق المعدل.
ولم يتمكن شناعة من التأهل إلى النهائي والذي تأهل إليه أصحاب المراكز الـ 40 الأولى في الدور الأول حيث حل في المركز 76 من أصل 82 لاعبا.
إلى ذلك، أنهى المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من الدورة، وخرج اللاعب عبدالحكيم الدراوشة من الدور الأول لمنافسات لعبة EA SPORTS FC ONLINE بعد أن تلقى خسارتين أمام كل من اللاعب الكوري الجنوبي، بارك كيونج، بنتيجة 0-2 والمالديفي محمد زميل بالنتيجة ذاتها.
كما ودع اللاعب أحمد العلي منافسات لعبة Street Fighter V: Champion Edition بعد خسارته أمام اللاعب الياباني هاياشي كينيو بنتيجة 0-2 في الدور التأهيلي.
وودع الفريق المكون من محمد العداسي وغيث العيادي وعلي العيساوي وليث مهيدات وعمر سيف من الدور الأول لمنافسات لعبة Peace Elite Asian Games Version حيث حل الفريق في المركز الرابع ضمن مجموعته في الجولة الأولى والمركز الثالث بالجولة الثانية.
وأنهت لاعبتا المنتخب الوطني للرماية، أسماء أبو ربيع وهبة الكيلاني أمس، حيث شاركت اللاعبتان في منافسات المسدس الهوائي لمسافة 10 متر ولم تتأهلان إلى الدور النهائي والذي يتأهل إليه من حل في المراكز الـ 8 الأولى في الدور التأهيلي.
وحلت اللاعبة “أبو ربيع” في المركز 40 بعد أن حصدت ما مجموعه 562 نقطة فيما حلت اللاعبة الكيلاني في المركز 45 بعد أن حصدت 557 نقطة. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
240398

ألونسو يعلق على ارتباطه بتدريب ريال مدريد

منذ 35 دقيقة
F7NWAXHWsAA4shX

الدوري السعودي.. رونالدو ينقذ النصر أمام الطائي

منذ 59 دقيقة
15587130-5ec5-11ee-8de3-b983701f9ec6-file-1695991105444-171798250

بسبب انفصاله عن صديقته.. لاعب فرنسي يهدد بالانتحار

منذ1 ساعة
1695994815410827500

"صقور الأردن" ينشد التأهل لربع نهائي "الألعاب الآسيوية" من بوابة الفلبين

منذ1 ساعة
1695995674350854500

قرعة كأس الأردن لكرة اليد تسحب اليوم

منذ1 ساعة
1695995216640841600

"التايكواندو" يعوض إخفاقات الآخرين في الدورة الآسيوية

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

الكوريدور الاقتصادي بين الهند وأوروبا

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |منذ 42 دقيقة
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات |27 أيلول 2023
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات |27 أيلول 2023
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
 