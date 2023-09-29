حسين عشيش يبلغ ربع نهائي "الملاكمة".. وفوز ثان لسيدات "سلة 3x3"

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عمان - الغد - تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، حسين عشيش أمس، إلى ربع نهائي وزن تحت 80 كغم، بدورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.ونجح عشيش في تحقيق انتصاره الأول وجاء على حساب اللاعب الإندونيسي مايكل موسكيتا، بايقاف الحكم للقاء في الجولة الثانية لعدم التكافؤ.وسيلتقي حسين عشيش غدا وفي الدور ربع النهائي مع اللاعب الأوزبكي تورابيك خابيبولاييف، الذي فاز بدوره على اللاعب السعودي أحمد محمد.من جانبها ودعت اللاعبة حنان نصار، منافسات وزن تحت 50 كغم من الدور ربع النهائي وذلك بعد خسارتها أمام بطلة العالم في النسختين الماضيتين الهندية نيخات زارين.وكانت نصار قد حققت الفوز في نزالها الأول على حساب لاعبة منتخب لاوس، ونجفاتشان فيلافون، بالضربة القاضية وإيقاف الحكم للنزال، لتُحقق أول فوز لملاكمة أردنية في تاريخ الألعاب الآسيوية وبأول مشاركة أردنية على مستوى منافسات السيدات بالملاكمة.على صعيد آخر، حقق المنتخب الوطني للسيدات لكرة السلة 3X3، الفوز على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 17-13 في ختام دور المجموعات.وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الوطني والمكون من اللاعبات ذكرى شحادة وماسا النوباني وجانسيت يالتشن وماريا وهاب، الى الملحق التأهيلي للدور الربع النهائي بعد حلوله في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بعد فوزه على الفلبين بالتغيب وفوزه اليوم على هونغ كونغ وخسارته أمام منغوليا.وسيلتقي منتخبنا اليوم مع منتخب كازاخستان ويتأهل الفائز منهما للدور الربع النهائي.بدوره أنهى منتخب كرة السلة 3X3 للرجال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية بخسارته اليوم أمام منتخب هونغ كونغ بنتيجة 21-9.من ناحية ثانية، أنهى لاعب المنتخب الوطني للجولف، موسى شناعة أمس، مشاركته في الدورة.وخاض شناعة أمس الجولة الثانية من منافسات الفردي حيث أنهى الـ 18 حفرة بـ 76 ضربة مُسجلاً 4 ضربات فوق المعدل.ولم يتمكن شناعة من التأهل إلى النهائي والذي تأهل إليه أصحاب المراكز الـ 40 الأولى في الدور الأول حيث حل في المركز 76 من أصل 82 لاعبا.إلى ذلك، أنهى المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من الدورة، وخرج اللاعب عبدالحكيم الدراوشة من الدور الأول لمنافسات لعبة EA SPORTS FC ONLINE بعد أن تلقى خسارتين أمام كل من اللاعب الكوري الجنوبي، بارك كيونج، بنتيجة 0-2 والمالديفي محمد زميل بالنتيجة ذاتها.كما ودع اللاعب أحمد العلي منافسات لعبة Street Fighter V: Champion Edition بعد خسارته أمام اللاعب الياباني هاياشي كينيو بنتيجة 0-2 في الدور التأهيلي.وودع الفريق المكون من محمد العداسي وغيث العيادي وعلي العيساوي وليث مهيدات وعمر سيف من الدور الأول لمنافسات لعبة Peace Elite Asian Games Version حيث حل الفريق في المركز الرابع ضمن مجموعته في الجولة الأولى والمركز الثالث بالجولة الثانية.وأنهت لاعبتا المنتخب الوطني للرماية، أسماء أبو ربيع وهبة الكيلاني أمس، حيث شاركت اللاعبتان في منافسات المسدس الهوائي لمسافة 10 متر ولم تتأهلان إلى الدور النهائي والذي يتأهل إليه من حل في المراكز الـ 8 الأولى في الدور التأهيلي.وحلت اللاعبة “أبو ربيع” في المركز 40 بعد أن حصدت ما مجموعه 562 نقطة فيما حلت اللاعبة الكيلاني في المركز 45 بعد أن حصدت 557 نقطة.