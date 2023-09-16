السبت 16 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

حصاد أردني لافت في دورة "ألعاب إنفيكتوس" الدولية للمصابين العسكريين

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لاعبو منتخب المصابين العسكريين
عمان - الغد - فرض لاعبو منتخب المصابين العسكريين حضوراً مميزاً في النسخة السادسة من دورة "ألعاب إنفيكتوس" الدولية التي اختتمت فعالياتها اليوم في مدينة دوسلدورف الألمانية.اضافة اعلان
وحقق المنتخب 17 ميدالية ملونة في البطولة، بواقع 7 ميداليات ذهبية و4 فضيات و6 برونزيات، رغم شدة المنافسة بمشاركة أكثر من 500 لاعبا ولاعبة من 21 دولة يتنافسون في 10 ألعاب. 
وتمكن أحمد البراهمة من الميدالية الذهبية لوزن ٧٧ كغم في رفع الأثقال، ليتبعه اللاعب أنور السعيدات الذي حصل على الميدالية الفضية لوزن 91 كغم.
وحصد المنتخب المصابين العسكريين في مسابقات ألعاب القوى 6 ميداليات ذهبية، و3 فضيات، و6 برونزيات.
وجاءت ذهبية سباق الجري لمسافة 100 م عن طريق اللاعب يوسف المومني، وذهبية سباق الجري لمسافة 200 م عن طريق اللاعب طارق النقرش الذي حصل أيضا على ذهبية سباق الجري لمسافة 400 م، ونال ذهبية دفع الكرة الحديدية IF6 حسام الحويان الذي فاز أيضا بذهبية رمي القرص IF6، فيما حصل على ذهبية الوثب الطويل اللاعب يوسف المومني.
أما الميداليات الفضة فجاءت عن طريق حسام الحويان (سباق الكراسي المتحركة لمسافة 100م)، وحسن سلامة (دفع الكرة الحديدية IF5)، وطارق النقرش (الوثب الطويل)، فيما نال النقرش أيضا برونزية سباق الجري لمسافة 100م، وحاز يوسف المومني على برونزية سباق الجري لمسافة 200 م، وفاز ببرونزية سباق الجري لمسافة 400 م اللاعب محمد دردس، ونال برونزية سباق الكراسي المتحركة لمسافة 400 م اللاعب رأفت الشبول، بينما فاز حسن سلامة ببرونزية رمي القرص IF5، وأسامة الرفاعي ببرونزية الوثب الطويل.
ويرأس الوفد سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء - رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين، يرافقه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الشريف ناصر بن ناصر، ومدير عام الهيئة العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك، والطاقم الفني والإداري بمشاركة 16 لاعباً من منتسبي الهيئة يمثلون الأردن في منافسات رفع الأثقال، والتجديف، وألعاب القوى (الوثب، والجري، وسباق الكراسي المتحركة، ورمي القلة، ورمي القرص).
ويضم المنتخب الأردني للمصابين العسكريين كلاً من اللاعبين: رولى العمرو، وزيد المصطفى، ورأفت الشبول، واحمد البراهمة، ومحمد دردس، وناجح السوالمة، وحسام الحويان، ويوسف خريشة، وجعفر المرادات، وطارق النقرش، وهمام النداف، وأنور السعيدات، وعبدالله العنزة، وأسامة الرفاعي، ويوسف المومني، وحسن سلامة.
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