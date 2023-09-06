الأربعاء 06 أيلول 2023
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حضور أردني في رالي لبنان.. وعطاري يخوض سباق الهضبة

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السائق الأردني مصطفى عطاري على متن سيارة ايفو خلال مشاركة سابقة في سباق الرمان - (من المصدر)
عمان - أعلنت اللجنة المنظمة لرالي لبنان الخامس والأربعين، أسماء المشاركين في الرالي الذي يشكل الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، وفقا لرزنامة الاتحاد الدولي (ميرك)، ويقام بالفترة من 15 إلى 27 أيلول (سبتمبر) الحالي. اضافة اعلان
ويشهد الرالي الذي يشارك فيه 32 متسابقا عربيا وأجنبيا، حضورا أردنيا بحثا عن الإنجاز. 
وكانت اللجنة المنظمة للرالي، عقدت يوم أمس مؤتمرا صحفيا للحديث عن آخر الترتيبات للرالي.
ويشارك في الرالي، كل من: الأردني عطا الحمود الذي يلعب دور الملاح للمتسابق العُماني عبد الله الرواحي على متن سيارة سكودا فابيا آر 5، في المجموعة "آر سي 2 – 4 – رالي 2"، وكذلك السائق شاكر جويهان وملاحه اللبناني فيكين خالدجيان على متن سيارة ايفو 10.
والمنافسة في الرالي ستكون قوية، حيث يسعى القطري ناصر العطية (متصدر بطولة الشرق الأوسط برصيد 78 نقطة)،  لنيل اللقب اللبناني، بعدما جهز نفسه إلى جانب ملاحه ماثيو بالوميل لخوض منافسات الرالي، ولن يقف بطل راليات لبنان 15 مرة روجيه فغالي مكتوف اليدين، حيث سيدافع عن لقب رالي بلاده بقوة.
وسيدخل على خط المنافسة في رالي لبنان الذي يقام على مسار إسفلتي، العُماني عبد الرواحي الذي يحتل المركز الثاني في بطولة الشرق للراليات برصيد 60 نقطة وبفارق 18 نقطة عن القطري العطية.
تطلعات السائق الأردني جويحان قوية في الرالي، حيث يحتل المركز الرابع في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات برصيد 36 نقطة، بفارق 24 نقطة عن الرواحي، و19 نقطة عن صاحب المركز الثالث الكويتي مشاري الظفيري.
وقال الملاح الأردني عطا الحمود لـ"الغد": "قمنا بتجهيز سيارة الرالي لدخول الأجواء التنافسية في رالي لبنان، المنافسة دون أدنى شك ستنحصر بين القطري العطية وفغالي، وسنحاول تحقيق مراكز متقدمة. في الرالي يصعب تحديد الفائز، حيث لكل سباق طبيعة خاصة، والمسار الإسلفلتي يختلف عن الرملي، سنتوجه أنا والرواحي إلى لبنان الأحد المقبل، ونتمنى السلامة للجميع".
من جهة أخرى، غادر السائق مصطفى عطاري إلى مدينة الطائف السعودية، للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة سباق الهضبة، وقال لـ"الغد": "مشاركتي في السباق مهمة، وفرصة لخوض تجربة جديدة في السعودية، حيث إن سباقات تسلق الهضبات مختلفة تماما عن السباقات في الأردن، وتحتاج إلى تجهيز جيد، في ظل مشاركة سيارات مجهزة جيدا بالأمور كافة، وأتطلع إلى نيل مركز متقدم والمنافسة على اللقب".
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