الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حضور أردني كثيف في الجولة الافتتاحية من بطولة الشرق الأوسط للراليات

السائق عيسى أبو جاموس على متن ايفو خلال مشاركة سابقة في أحد الراليات- ( من المصدر)
السائق عيسى أبو جاموس على متن ايفو خلال مشاركة سابقة في أحد الراليات- ( من المصدر)
 أعلن عدد من السائقين الأردنيين مشاركتهم في رالي قطر؛ الجولة الافتتاحية لبطولة الشرق الأوسط للراليات الموسم المقبل، والذي سيقام بالفترة من 1 إلى 3 شباط (فبراير) المقبل.اضافة اعلان
ومن المنتظر مشاركة شادي شعبان وملاحه سامر عيسى، وإيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة، وحسام سالم وملاحته نانسي المجالي، وعيسى أبو جاموس وملاحه عماد جمعة، فيما يلعب عطا الحمود دور الملاح للسائق العُماني عبد الله الرواحي، وما يزال باب التسجيل مفتوحا أمام السائقين للمشاركة في الرالي حتى يوم 17 من الشهر المقبل.
ويتطلع السائقون والملاحون الأردنيون إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في بطولة الشرق الأوسط للراليات للسائقين والملاحين للعام المقبل، والتي تتواصل حتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وتضم بطولة الشرق الأوسط الى جانب رالي قطر، رالي عُمان الجولة الثانية في الفترة من 15 إلى 17 من الشهر ذاته، ويحتضن الأردن الجولة الثالثة في الفترة من 16 إلى 18 أيار (مايو) المقبل، ولبنان الجولة الرابعة في الفترة من 6 إلى 8 أيلول (سبتمبر) المقبل، وقبرص الجولة الخامسة والختامية من البطولة في الفترة من 4 إلى 6 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويشتمل رالي قطر على 13 مرحلة خاصة بالسرعة طولها 199.95 كغم من المراحل التنافسية، في حين تبلغ المسافة الإجمالية للرالي 622.49 كم.
ويستهل المشاركون في رالي قطر الدولي المنافسة مع مرحلة استعراضية بمسافة 3.27 كم، تقام على حلبة أكاديمية لوسيل للكارتنج، تحت الأضواء الكاشفة، مساء الخميس، وستكون هناك سيارتان داخل المسار في الوقت ذاته، على أن تنطلقا وتنتهيا في نقطتين متقابلتين من الحلبة.
وتستكمل المنافسات مع يومين من الإثارة والندية على مسارات حصوية، يومي 2 و3 شباط (فبراير) المقبل، من خلال مراحل خاصة بالسرعة تعاد مرتين، علماً بأنه جرى الإبقاء على مرحلة واحدة من دون إدخال تعديلات عليها مقارنة مع العام الحالي، فيما سيجري تنظيم مرحلة أخرى في الاتجاه المعاكس، إضافة إلى إجراء تعديلات طفيفة على 4 مراحل، لأسباب تتعلق بالسلامة والرياضة.
وسيخوض السائقون منافسات اليومين في ترتيب معاكس، مقارنة مع العام الحالي، حيث ستقام مراحل وعب المشرب (15.32 كلم)، والوعب (15.33 كلم)، وأم بركة (21.38 كلم)، يوم الجمعة، في حين يتخلل المرور الأول العودة إلى صالة لوسيل الرياضية متعددة الاستخدامات لصيانة السيارات وإصلاح الأعطال.
وتم أيضا تنظيم مرحلة الذخيرة بطريقة تتوافق مع أي متطلبات، في حال جرى اعتماد مرحلة "باور ستايج" التي قد يجري إدخالها في القوانين الرياضية للراليات الإقليمية للاتحاد الدولي (فيا) للعام 2024.
وكان عطا الحمود، قد نال لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للملاحين برصيد 108 نقاط، وجاء السائق الأردني شاكر جويحان في المركز السادس في الترتيب العام للسائقين برصيد 36 نقطة، وشادي شعبان في المركز السابع برصيد 35 نقطة، وإيهاب الشرفا في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة، ومصطفى عطاري وبدر الفايز في المركز الثاني والعشرين برصيد 13 نقطة، واحتل سامي فليفل المركز الرابع والعشرين برصيد 9 نقاط.
وفي بطولة الشرق الأوسط للملاحين (ميرك-فيا)، جاء عطا الحمود في المركز الأول برصيد 108 نقاط، وسامر عيسى في المركز الخامس برصيد 35 نقطة، واحتل يوسف جمعة المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، وجاءت نانسي المجالي في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة، واحتل زيد وليد أبو زيد المركز الثالث والعشرين برصيد 13 نقطة مناصفة مع عماد جمعة الذي جمع الرصيد النقطي نفسه.
وفي بطولة الشرق الأوسط للراليات للسائقين (ميرك 2)، احتل شادي شعبان المركز الثالث برصيد 57 نقطة، وجاء شاكر جويحان في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، وإيهاب الشرفا في المركز السادس برصيد 36 نقطة، وبدر الفايز بالمركز التاسع برصيد 19 نقطة، واحتل مصطفى عطاري المركز العاشر برصيد 17 نقطة، وسامي فليفل المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.
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