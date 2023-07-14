الجمعة 14 تموز 2023
النسخة المطبوعة

حضور كبير ومشاركة واسعة في النسخة الثانية من سباق السيدات

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الأميرة دانا فراس تتوسط مجموعة من البطلات بسباق السيدات الثاني أمس - (من المصدر)
عمّان-الغد- اختتمت أمس فعاليات النسخة الثانية لسباق السيدات تحت شعار "اركضي عشانك"، بنجاح وحضور كبير. 
وأقيم السباق بتنظيم من الجمعية الأردنية للماراثونات، وبصبغة نسائية متكاملة، بحضور عدد من الشخصيات وعلى رأسهم الأميرة دانا فراس والأميرة هيا فراس والأميرة صفا فراس، بالإضافة إلى ناشطات من المجتمع.اضافة اعلان
واستضافت الجمعية الأردنية للماراثونات الفنانة غادة عباسي ودبكة امانة عمان وفرقة القوات المسلحة، لإحياء حفل الختام، ما ساعد على إضافة الأجواء الحماسية المميزة للسباق الذي شهد حضور نحو 1000 متسابقة.
وشهدت نسخة العام الحالي لهذا السباق، مشاركة واسعة على فئتين: 2.6 كم و5.2 كم، تشجيعا للمرأة من كافة الفئات العمرية سواء كن محترفات، هاويات، رياضيات أو محبات لرياضة المشي، ليحتفل السباق بالمرأة الأردنية ويكون مبادرة فريدة من نوعها لتمكين المرأة، مركزا على أهمية الرياضة في الحياة اليومية.
واختتم السباق في حدائق الحسين، وتبعه حفل التتويج حيث قامت الأميرة دانا فراس ولينا الكرد المدير العام للجمعية الأردنية، بتكريم الفائزات من مختلف فئات السباق، وجاءت نتائج السباق كالتالي: 
- سباق 2.6 كم فئة 8-14 عاما: المركز الأول ملاك أبو سالم (150 دينارا)، المركز الثاني سلمى البلبيسي (100 دينار)، المركز الثالث كينزا مدهون (50 دينارا).
- سباق الفئة العمرية 2.6 كم للفئة 15 عاما فما فوق: المركز الأول هيا سعيد، المركز الثاني فاطمة خفاش، المركز الثالث نهلة ياسين.
- سباق 5.2 كم فئة 15-25 عاما: المركز الأول هبة حمود (250 دينارا)، المركز الثاني أمل صباح (150 دينارا)، المركز الثالث عبير الاصفر (100 دينار)
- سباق 5.2 كم فئة أكبر من 26 عاما: المركز الأول هانويا حسب الله (250 دينارا)، المركز الثاني لين أبو جبارة (150دينارا)، المركز الثالث سولين جورج (100دينار)
- سباق الفئات العمرية 5.2 كم للفئة أكبر من 40 عاما: المركز الأول أشواق بدران، المركز الثاني رولا العزة، المركز الثالث أريج الحسني.
- سباق 5.2 كم فئة الإعاقة البصرية: المركز الأول نور مصلح (150 دينارا)، المركز الثاني آلاء أبو خضرة (100 دينار)، المركز الثالث سيدرا الصقري (50 دينارا)
كما تم تقديم جوائز للفائزات من شركة ريتشموند ومختبر ذا لاب، وهير عبارة عن فحوصات مجانية.
وعبرت الكرد عن سعادتها بنتائج النسخة الثانية لسباق هذا العام، قائلة: "نفخر في الجمعية الأردنية للماراثونات بأن نحتفل بهذه الفعالية الرياضية المميزة لما لها الكثير من التوجهات الخيرية".
واختتمت حديثها بشكرها لرعاية الأميرة دانا فراس وللداعمين والشركاء من المؤسسات الوطنية والشركات الخاصة من كافة القطاعات، والمتطوعين الذين كان لهم الأثر في نجاح التحضيرات اللوجستية لهذا الحدث الرياضي الأكبر في عمان، وأضافت: "ولا يسعني سوى أن أتقدم بالشكر لـUNWOMEN لتعاونها وأيضا الجمعيات الخيرية لمشاركتها في البازارات لمنتجات يدوية وحرفية والأعمال الصغيرة التي حظيت بإقبال كبيرمن الموجودين، وكذلك التبرع من وزارة التنمية الاجتماعية بـ120 طفل من دور الرعاية للمشاركة بالسباق مجانا، بالإضافة إلى الجهات الرسمية من الشريك الإستراتيجي أمانة عمان، الأمن العام، قوات الدرك، عمال الوطن الذين حرصوا على تقديم السباق بشكله النهائي المميز. والشركاء الإعلاميين الذين آمنوا برؤية الجمعية الأردنية للماراثونات مثنيةً على جهودهم المتواصلة التي مكنت الجمعية الأردنية للماراثونات من تحقيق هذه المبادرة التي تحتفي بالمرأة الأردنية وتركز على جعل الرياضة أسلوب حياة للجميع.  
وتلا الفعاليات حفل التتويج للفائزين، وأيضا تتويج فئة الكفيفين التي شاركت للمرة الأولى في سباق السيدات 2023.
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