حضور مميز لـ"الأولمبي" في التصفيات ومشاركة ببطولة ودية في السعودية

مهند جويلس

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عمان- حقق المنتخب الوطني تحت 23 عاما، المطلوب منه في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (قطر 2024)، بعد أن حصد العلامة الكاملة وبنتائج مميزة في المجموعة الأولى من التصفيات، ليبلغ النهائيات الآسيوية للمرة السادسة في تاريخه، من دون أن يغيب عن أي نسخة من النسخ السابقة.وحقق المنتخب عددا من الأرقام القياسية في التصفيات أبرزها المحافظة على نظافة شباكه خلال المباريات الثلاث، إذ لم تتلق شباك الحارس المتألق أحمد جعيدي أي هدف أمام كل من: بروناي دار السلام وسلطنة عمان وسورية، لأول مرة في تاريخ المنتخب بالتصفيات، مع تسجيل 12 هدفا كثاني أعلى رقم للمنتخب إحرازا للأهداف بالتصفيات.وسجل المنتخب نتيجة عريضة في مستهل مشواره على بروناي بتسعة أهداف دون مقابل سجلها كل من: أمين الشناينة، سيف الدين درويش، رزق بني هاني، مهند أبو طه، محمد أبو النادي، وسيم ريالات و3 أهداف عكسية، قبل أن يتخطى نظيره العماني بصعوبة بهدف وحيد سجله ريالات، فيما اختتم المنتخب مشواره بالفوز بثنائية على سورية عبر ريالات وبني هاني.ويحسب للجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب عبد الله أبو زمع، تخطي جميع الصعوبات التي واجهت المنتخب في مسيرته التحضيرية للتصفيات، حيث غابت التحضيرات المكثفة بإستثناء التوقفات الرسمية، إلى جانب عدم المشاركة بدورة الألعاب العربية قبل شهرين في الجزائر بعكس منتخبي سورية وعمان، بسبب تمسك الأندية باللاعبين خلال البطولات المحلية.ويأمل الشارع الرياضي في تحقيق المنتخب الحلم الأكبر ببلوغ دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) للمرة الأولى في التاريخ، إذ إن تجاوز الحضور الجماهيري لمباراة المنتخب الأخيرة أمام سورية لخمسة آلاف مشجع، يؤكد مدى اهتمام الجماهير الأردنية بهذا المنتخب الذي يضم عناصر مميزة مع فرقها المحلية، وتعد ركائزا أساسية بها.ولن تكون مهمة المنتخب في النهائيات سهلة بعد حلوله في المستوى الثالث قبل إجراء القرعة، نظرا لوجود منتخبات مميزة في البطولة التي تسعى هي الأخرى إلى بلوغ الأولمبياد بالمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى، فيما يلعب رابع الترتيب مع منتخب غينيا في مواجهة الملحق، علما بأن الإنجاز الأفضل كان بالحصول على الميدالية البرونزية في المشاركة الأولى العام 2014، من دون أن تكون تلك البطولة مؤهلة للأولمبياد.ومنذ أن تسلم أبو زمع مهمة قيادة “الأولمبي” أواخر العام الماضي، لم يتعرض المنتخب لأي خسارة سواء في مباراة رسمية أو ودية، حيث خاض المنتخب تحت قيادته 18 مباراة، تمكن من الفوز في 12 مباراة، مقابل التعادل في 6 مباريات، إذ سجل المنتخب 37 هدفا واستقبلت شباكه 11 هدفا.وجاءت مباريات المنتخب كالآتي بحسب التسلسل الزمني في المباريات الودية: فوز على فلسطين (1-0)، تعادل مع فلسطين (0-0)، تعادل مع نادي الرفاع الشرقي البحريني (0-0)، فوز على البحرين (1-0)، تعادل مع البحرين (1-1)، فوز على لبنان (1-0)، وفوز آخر على لبنان (3-0)، فوز على فلسطين (2-1)، فوز على نادي معان (5-2)، وتعادل مع فلسطين (1-1).وخلال بطولة غرب آسيا التي أقيمت في العراق، تعادل المنتخب مع أصحاب الأرض (2-2)، قبل أن يتخطى المنتخب الإماراتي (2-1)، فيما تعادل في مواجهة الدور نصف النهائي مع المنتخب الإيراني من دون أهداف، قبل الوداع من البطولة بفارق الركلات الترجيحية بنتيجة (4-3).واعتمد أبو زمع في خياراته الفنية على عدد كبير من لاعبي منتخب الشباب الذين شاركوا في نهائيات آسيا قبل أشهر عدة، في أوزبكستان، نظرا لقيمتهم الفنية الكبيرة ومستوياتهم المتطورة وإمكانياتهم الفردية والجماعية العالية، مع إبداء ملاحظات فنية من قبل خبراء على الأداء الفني خلال المباريات السابقة أنه لم يصل للمستوى المطلوب في ظل توفر هذه النجوم.وبحسب معلومات مؤكدة وحصرية لـ “الغد”، فإن اتحاد الكرة تلقى دعوة لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة ودية رباعية بالمملكة العربية السعودية خلال فترة التوقف الدولية المقبلة، والتوجه لقبول الدعوة من قبل الاتحاد، مع الاعتذار عن عدم المشاركة ببطولة ودية آخر في الصين نهاية الشهر الحالي.ومن المتوقع، أن ينضم عدد من لاعبي الأولمبي إلى المنتخب الأول الذي يخوض بالتوقيت ذاته دورة رباعية ودية في عمان، تضم منتخبات، إيران وقطر والعراق إلى جانب المنتخب الوطني.