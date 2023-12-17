حضور مميز للحموي وناشخو في كأس الأمم للكارتينج

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - أسدل الستار أول من أمس على منافسات بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي استضافها الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية على حلبة لوسيل الدولية، بمشاركة 165 سائقا من 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأحرز السائق الأردني سند الحموي المركز الثاني في فئة الجونيور ماكس، فيما حل فيصل ناشخو بالمركز الخامس في فئة السينيور ماكس.وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها السائقان في بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شاركا إلى جانب سائقين آخرين في بطولات عدة، وباركت الأردنية لرياضة السيارات، للفريق الأردني المكون من الحموي وناشخو إنجازاتهما في البطولة.من ناحية ثانية، يشارك السائق حمزة الفايز في الجولتين الرابعة والخامسة من بطولة الإمارات للكارتينج لتحدي روتاكس ماكس مطلع العام المقبل، وهو الذي فاز مؤخرا بجائزة أفضل سائق عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجولة الختامية من بطولة تحدي الروتاكس ماكس 2023 للكارتينج، التي أقيمت على حلبة البحرين الدولية.وتعد بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فرصة مهمة لإلهام السائقين الواعدين في المنطقة ودعمهم من خلال توفير المنصة المناسبة لهم، لإبراز مهاراتهم ومواهبهم الكبيرة لمواصلة مشوارهم إلى الأمام في رياضات السيارات.وشهدت منافسات هذه النسخة، استعراضا متميزا للموهبة والمهارة، وسط أجواء احتفالية كبيرة، وصرح محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات على موقع الاتحاد الإلكتروني: "حققت النسخة الرابعة من بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نجاحا كبيرا، نبارك للمغرب الفوز بكأس الأمم ونبارك للفائزين كافة، في السباقات وللمشاركين من دول المنطقة كافة".وأضاف: "من الرائع أن نشهد التطور المتواصل لهذه البطولة، والتي قمنا بإنشائها سنة 2020. إن أحداثا رياضية من هذا النوع تتماشى مع الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الدولي للسيارات، كونها جوهرية لتحقيق هدفنا المتمثل في مضاعفة المشاركة في رياضة السيارات عالميا".وتمكنت 3 فرق من الفوز بالجوائز الأولى في كأس الأمم، تتويجاً لأدائها الاستثنائي ومهارات سائقيها الكبيرة على امتداد فئات البطولة، حيث حازت المغرب على المركز الأول، في حين تمكنت الإمارات وقطر من الفوز بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب، وجاءت النتائج على النحو الآتي:- فئة مايكرو ماكس: بعد أداء متميز في الجولات التأهيلية وجولات تحديد مراكز الانطلاق، حققت نهيل القهودي من المغرب المركز الأول في السباق النهائي، تبعتها المتسابقة عتيقة عاصف من الإمارات في المركز الثاني، والتي كانت حققت أسرع لفة في السباق بتسجيلها 52.814 ثانية؛ في حين تمكن تميم مصطفى من فلسطين من تحقيق المركز الثالث.- فئة ميني ماكس: وهيمن متسابقو الإمارات على هذه الفئة، حيث حقق فارس هارون وديريك ريفيرا المركزين الأول والثاني على الترتيب، يتبعهما في المركز الثالث كامل بن شكرون من المغرب.- فئة الجونيور ماكس: سجل زين الحمصاني من مصر اللفة الأسرع عن هذه الفئة بتحقيق 47.962 ثانية، وتمكن من تحقيق المركز الأول، تبعه سند الحموي في المركز الثاني. واستطاع تميم حسيبا من فريق قطر تقديم أداء متوازن على امتداد فترات السباق، ليفوز باستحقاق بالمركز الثالث في البطولة.- فئة السينيور ماكس: فاز كل من: جورج نصار من الإمارات وكميل رحالي من الجزائر بالمركزين الأول والثاني على الترتيب، تبعهما القطري بدر السليطي بالمركز الثالث، وجاء فيصل ناشخو من الأردن في المركز الخامس.- فئة DD2: واستمراراً لأدائهم الاستثنائي في الجولات التأهيلية كافة، تمكن كل من: ماتيوس نجيم وكريستوفر نجيم من لبنان وعبدالله الرواحي من عمان من تأمين المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب، في حين سجلت اللفة الأسرع عن هذه الفئة باسم عمر بنهيون من المغرب بواقع 47.380 ثانية.- فئة DD2 ماسترز: تمكن نادر كباج من المغرب من الفوز بالمركز الأول، في حين حصل روجيه فغالي من لبنان على المركز الثاني، والقطري فيصل اليافعي حل بالمركز الثالث.