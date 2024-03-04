حظوظ الوحدات تتضاءل.. 9 أهداف في 6 مباريات.. وحالات تحكيمية مثيرة للجدل

مهند جويلس

عمان - تضاءلت فرصة الوحدات للمنافسة على لقب دوري المحترفين للموسم الكروي 2023-2024، بعد أن فقد نقطتين ثمينتين في مواجهته أمام الجليل، ليتسع الفارق بينه وبين المتصدر الحسين إربد إلى 9 نقاط، مع تبقي 9 مباريات لكل فريق من فرق المحترفين.

وأسفرت الجولة الثالثة عشرة، عن فوز شباب الأردن على سحاب (1-0)، وتفوق شباب العقبة على الأهلي (2-1)، وتجاوز مغير السرحان نظيره معان (1-0)، وتخطي الحسين إربد ضيفه السلط (1-0)، واكتساح الفيصلي نظيره الرمثا (3-0)، وتعادل الجليل مع الوحدات (0-0).

وتستعرض "الغد" في سياق التقرير الآتي، أبرز مشاهد الجولة الثالثة عشرة من البطولة، والتي شهدت تسجيل 9 أهداف، كأقل الجولات تهديفا في البطولة حتى الآن، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة إلى 175 هدفا في 78 مباراة، بمعدل 2.2 هدف في المباراة الواحدة.

الوحدات يواصل الهبوط

تراجع الوحدات للمركز الثالث على سلم الترتيب وفقد فرصة كبيرة بالبقاء على مقربة من متصدر الترتيب، في مشهد أثار غضب الجماهير التي استغربت من إهدار النقاط أمام فرق مهددة بالهبوط، بعد التعادل بالجولة السابقة أمام الأهلي، وبعدها أمام الجليل.

وقد يغيب الوحدات عن منصة التتويج للموسم الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ الموسم 2004-2005، إذ حصل على لقب الدوري في ذلك الموسم، واستمر في الظفر به مرة واحدة على الأقل في كل 3 مواسم حتى الآن.

وحملت جماهير "الأخضر" المسؤولية في التراجع بالنتائج بالمقام الأول لإدارة النادي، التي قامت بتغيير 3 أجهزة فنية منذ بداية الموسم، إلى جانب التعاقد مع لاعبين وفسخ عقود آخرين من دون العودة إلى قرار فني، فيما تلقى المدرب الجديد أمجد أبو طعيمة انتقادات واسعة رغم تسلمه المهمة قبل فترة بسيطة.

انتصارات متتالية

من ناحية ثانية، سجل الحسين انتصاره الرابع على التوالي، وجاء بهدف البديل سيف الدين درويش في مرمى السلط، حيث يواصل اللاعب الشاب حضوره المميز في كل مواجهة يدخل فيها بديلا منذ قدوم المدرب جمال محمود، ليمضي بفريقه للفوز الثاني عشر بالبطولة.

ويتخوف جمهور الحسين من غياب التسجيل والفوز في كل مباراة بفارق هدف، فيما تزداد ثقة آخرين بتسجيل الفريق الانتصارات بغض النظر عن النتيجة، مقابل الحفاظ على نظافة الشباك من جولة إلى أخرى، إذ لم يستقبل الفريق سوى هدفين كأفضل خط دفاع بالمسابقة.

من جانبه، سجل الفيصلي ثلاثية جديدة وبشباك نظيفة جاءت على حساب الرمثا الذي تلقى النتيجة ذاتها من الوحدات قبل جولتين، ليؤكد "الأزرق" صحوته في مرحلة الإياب بهدف المحافظة على لقبه لموسم آخر، علما بأن يستمر بالحفاظ على شباكه نظيفة للمباراة الخامسة على التوالي.

وقلب شباب العقبة الطاولة على مستضيفه الأهلي وسجل فوزه الأول بالبطولة منذ الجولة الثامنة، حيث سادت نتيجة التعادل في مباريات الفريق الأربع الماضية، مقابل خسارة وحيدة قبل ذلك، فيما سجل مغير السرحان فوزا قاتلا على معان ليعود مجددا لسكة الانتصارات بهدف الاستمرار بين الكبار لموسم آخر.

وظهر شباب الأردن بالصورة المميزة التي اعتاد عليها الجمهور المحلي، رغم مغادرة العديد من النجوم خلال الفترات الماضية، ليسجل فوزا مهما على سحاب بعناصره الشابة وسط أداء جيد من كتيبة المدرب محمود الحديد.

الجدل التحكيمي يعود

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إلى ذلك، عاد الجدل التحكيمي للواجهة في الجولة الماضية، بعد أن تم إلغاء هدفين مشكوك في صحتهما كثيرا، حيث سجل لاعب سحاب أحمد العيساوي هدفا ألغاه الحكم في مرمى شباب الأردن، ولم تظهر اللقطات التلفزيونية وقوع اللاعب في مصيدة التسلل.





الأمر ذاته حصل مع معان الذي سجل هدفا في الوقت بدل من الضائع عبر إبراهيم الرواد، إلا أن راية المساعد الأول في اللقاء كانت حاضرة، لشكوك بوقوعه بالمصيدة، إلا أن اللقطات التلفزيونية أيضا أظهرت غير ذلك.

وشهدت الجولة أيضا العديد من الحالات التحكيمية الجدلية التي كانت تستدعي بطاقات ملونة أو ركلات جزاء، لتكون الجولة الأكثرة إثارة للجدل تحكيميا، ما أعاد مطالبة الجماهير والفرق بضرورة تطبيق تقنية "الفيديو" في الفترة المقبلة.





شذرات وكواليس

- شهدت الجولة تسجيل الكاميروني رونالد وانجا أول أهدافه في البطولة، في مباراته الأولى التي يشارك فيها بصفة أساسية، علما بأنه كان هداف دوري المحترفين للموسم 2021، برفقة فريق السلط وبرصيد 15 هدفا.

- تلقى لاعب الوحدات محمد أبو زريق "شرارة" والعائد حديثا إلى دوري المحترفين البطاقة الصفراء بداعي التمثيل، لينشر اللاعب عبر خاصية "الستوري" عبر "إنستغرام" صورة لساقه وهي متأثرة بالإصابة، ويبدي استغرابه بالقول: "لا ركلة جزاء"، آخر مباراة لـ"شرارة" محليا كانت في ختام الموسم 2021، وسجل خلالها هدف الرمثا الوحيد بشباك الجزيرة، ليتوج الفريق بلقب طال انتظاره.

- ارتفع عدد البطاقات الحمراء إلى 16 بطاقة، بعدما حصل عليها لاعب شباب العقبة محمد الحسنات، فيما حصل على البطاقة الحمراء في جولات سابقة كل من: أحمد أبو صعيليك (مغير السرحان)، يوسف حسان (الجليل)، يزن شوكت ومحيسن أبو جبلة (شباب العقبة)، محمد فال (معان)، زيد جابر وعصام سميري (السلط)، علي العزاوي وماهر الشحري (الأهلي)، حمزة الصيفي (سحاب)، محمد وائل الزعبي، عامر أبو هضيب وإبراهيم الخب (الرمثا)، سيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).

- سجل الحسين إربد فوزه الخامس بالموسم بنتيجة 1-0، كأكثر الفرق فوزا بهذه النتيجة.

- شهدت الجولة 13 تحسنا من حيث الحضور الجماهيري مقارنة بالجولات الماضية، إذ تابع مباراة الحسين إربد والسلط 1688 مشجعا، كأكثر المباريات متابعة من الجماهير، تليها قمة الفيصلي والرمثا بحضور 1466 مشجعا، فيما شهدت الجولة حضور 3589 مشجعا في المباريات الست.

- حرص لاعبو الحسين إربد على رفع لافتة دعم ومؤازرة للاعب الرمثا الشاب عز الدين أبو عاقولة، بعد أن بدأ رحلة علاج عينه مؤخرا في روسيا.

صدارة الهدافين

بقيت صدارة الهدافين على حالها وبرصيد 6 أهداف لكل من: لاعب الحسين إربد محمود مرضي ولاعبي الوحدات مهند أبو طه وسيدريك هنري، فيما يتبوأ المركز الثاني برصيد 5 أهداف كل من: رزق بني هاني (الفيصلي) وأحمد أبو كبير (سحاب)، وتشارك 4 لاعبين برصيد 4 أهداف في المركز الثالث، وهم: فيرناندو ناثان (الحسين)، إبراهيم الرواد (معان)، أحمد صبرة (شباب الأردن) خالد الدردور (الأهلي)، وسجل 8 لاعبين 3 أهداف وهم: محمد عبد المطلب "بوغبا" (الوحدات)، سامر خانكان (مغير السرحان)، عبد الجليل أجاغون وحمزة الدردور (الحسين)، كريستيان فارجاس (شباب العقبة)، عارف الحاج وخالد زكريا (الفيصلي)، أحمد السلمان، محمد وائل الزعبي وعز الدين أبو عاقولة (الرمثا).

وسجل هدفين كل من: سيف الدين درويش، عبد العزيز نداي ومصعب اللحام (الحسين)، صهيب أبو هشهش، أمين الشناينة (الفيصلي)، بشار ذيابات ومجد الزعبي (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، أحمد العيساوي (سحاب)، يزن الغرابلة (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، فضل هيكل (شباب الأردن)، عبد الله ذيب وعدي القرا (السلط)، ياسر الرواشدة وغيث المدادحة (شباب العقبة)، حسين عبيدات وعبد الملك مفتاحي (معان).

مباريات الجولة الرابعة عشرة

الخميس: السلط × شباب الأردن 17:00 (ملعب السلط).

سحاب × الأهلي 19:30 (ستاد عمان).

الجمعة: الرمثا × الحسين 17:00 (ستاد الحسن).

شباب العقبة × الجليل 19:30 (ملعب العقبة).

السبت: الوحدات × مغير السرحان 17:00 (ستاد عمان).

معان × الفيصلي 19:30 (ستاد الأمير محمد).



