الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مواجهتان في افتتاح الجولة السابعة عشرة بدوري المحترفين اليوم

حظوظ متساوية للفوز بين السلط ومعان.. والجليل يطمح مجددا لنقاط مغير السرحان

صراع على الكرة بين لاعبي مغير السرحان والجليل بمباراة الذهاب - (من المصدر)
صراع على الكرة بين لاعبي مغير السرحان والجليل بمباراة الذهاب - (من المصدر)
عمان- تعود عجلة دوري المحترفين لكرة القدم للدوران اليوم بعد توقف امتد 19 يوما، بسبب مشاركة المنتخب الوطني الأولمبي بنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، والتي ودع من خلالها البطولة من دور المجموعات من دون تسجيل أي فوز.اضافة اعلان
وفي المواجهة الأولى بالجولة السابعة عشرة من البطولة، يستضيف فريق السلط على ملعبه نظيره معان عند الساعة السادسة مساء، في موقعة متكافئة نظرا للتقارب النقطي بينهما، فيما يرحل مغير السرحان إلى ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد لمواجهة الجليل عند الساعة الثامنة و45 دقيقة.
وتستكمل مباريات الجولة يوم غد بمواجهتين، حيث يستقبل ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب مواجهة شباب الأردن والوحدات عند الساعة السادسة مساء، فيما يلتقي الرمثا مع سحاب على ستاد الحسن عند الساعة الثامنة و45 دقيقة.
وتختتم الجولة بعد غد، بمباراتين أيضا، إذ يحتضن ملعب السلط مواجهة الفيصلي والأهلي عند الساعة السادسة مساء، ويواجه متصدر الترتيب فريق الحسين إربد نظيره شباب العقبة على ستاد الحسن عند الساعة الثامنة و45 دقيقة.
ومن الجدير بالذكر، أن فريق الحسين يعتلي قمة الترتيب برصيد 44 نقطة، مقابل 39 نقطة للفيصلي صاحب المركز الثاني، ويتواجد الوحدات في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.
السلط × معان
تفرض المواجهات التاريخية بين السلط ومعان في منافسات دوري المحترفين على مباراة اليوم، نظرا للتقارب الكبير بينهما من حيث العدد النقطي، إذ يحتل السلط المركز السابع برصيد 16 نقطة، مقابل تواجد معان بالمركز السادس برصيد 17 نقطة.
والتقى الفريقان في 7 مناسبات سابقة بدوري المحترفين، حيث سجل كل فريق نتيجة الفوز مرتين، مقابل حضور نتيجة التعادل مرة واحدة، وكانت في مرحلة الذهاب للدوري الحالي، والتي انتهت بنتيجة 2-2، علما بأنه التعادل الوحيد لـ"الرهيب" بالموسم الحالي، فيما سجل السلط 10 أهداف مقابل 5 أهداف لمعان.
ويطمح السلط تحت قيادة مدربه عمار الزريقي، إلى تسجيل فوز يعيد من خلاله الفريق إلى المركز السادس من جهة، وقطع خطوة جيدة نحو الثبات مجددا بين الكبار، ولا سيما في منافسة أكثر من فريق على مركزي الهبوط لدوري الدرجة الأولى.
وسيحاول الزريقي الاستقرار على العناصر الأكثر جاهزية، والتي تشارك بصفة أساسية باستمرار، وهي: قتيبة دعسان، عصام سميري، يزن عبد العال، محمد زريقات، عبد الله المناصرة، محمد مصطفى، عميد صوافطة، محمد غانم، محمود موافي، عبد الله ذيب وعدي القرا.
ومن جهته، يسعى المدير الفني لفريق معان عامر عقل، إلى تأكيد استعادة قوته بعد الفوز المميز الذي حققه الفريق في الجولة الماضية على شباب الأردن بنتيجة 3-1، حيث يضع الفوز فريقه في وضع مريح جدا قبل الدخول للربع الأخير من المسابقة.
ويبرز في معان كل من: رشيد رفيد، قصي نمر، أيسر صباح، محمد فال، عبد الرحمن مرعي، محمد رائد، يوسف رواشدة، وليد عثماني، عبد الملك مفتاحي، مهدي علامة ومالك علان.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من: أحمد يعقوب حكما للساحة، المساعد الأول أحمد مؤنس، المساعد الثاني حمزة سعادة، وعبد الرحمن شتيوي حكما رابعا.
الجليل × مغير السرحان 
يسعى فريق الجليل إلى تأكيد تفوقه على منافسه مغير السرحان، وتسجيل الفوز الثاني له في الموسم وعلى المنافس ذاته، بعد أن سجل انتصاره الوحيد بدوري المحترفين خلال مرحلة الذهاب بهدفين لهدف، علما بأنه يقبع بالمركز الثاني عشر والأخير على سلم الترتيب برصيد 12 نقطة.
وتشهد المواجهة أول حضور للمدير الفني أحمد الشلبي مع الجليل، إذ يأمل بافتتاح مشواره بصورة مثالية رغم الصعوبات، معتمدا في خياراته الفنية على كل من: أسامة الكواملة، عامر علي، عمار محمد، يوسف حسان، أحمد خصاونة، محمد جنيدات، صهيب وهيبي، دومي بني دومي، عبيدة النمارنة، علاء باكير ومحمد النجادات.
ويتطلع مغير السرحان، إلى العودة بالنقاط الكاملة وتحسين موقعه على سلم الترتيب، حيث استقر مع نهاية الجولة الماضية في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وهو رصيد ومركز خطر في مسيرة الفريق الباحث عن مواصلة الحضور بين الكبار لموسم ثالث على التوالي.
ويعلم المدير الفني لفريق مغير السرحان خالد الدبوبي، أن المواجهة لن تكون سهلة، حيث إن الخسارة بها تعني تؤخره مركزا واحدا على الأقل، مع إمكانية التراجع أكثر بحسب بقية النتائج، معتمدا في قائمته الأساسية على كل من: محمد الحايك، سبيع الحموي، غيث العثامنة، قصي طنوس، أحمد أبو انجيلة، أحمد أبو صعيليك، معتز عبيدات، محمد العملة، محمد أبو ذهب، حمزة الشمالي وسامر خانكان.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من: عمر المعاني حكما للساحة، المساعد الأول محمود ظاهر، المساعد الثاني محمد محرم، وأدهم مخادمة حكما رابعا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
النجم بهاء فيصل خلال مشاركته فريق الوحدات أمام الكويت الكويتي في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي - (الغد)

إصابة فيصل وعلاقتها بـ"الملاعب" تشكل حالة جدلية فريدة ... كيف يتعامل معها الوحدات؟

منذ 42 دقيقة
ملعب ستاد عمان كما بدا أمس - (من المصدر)

إغلاقات ستاد عمان المفاجئة تحير المتابعين .. و"الغنايم" يوضح

منذ 44 دقيقة
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية -(من المصدر)

فوز وخسارة لشلباية في "مدريد"

منذ 45 دقيقة
صراع على الكرة بين اللاعبين الأميركي ماغي ويوسف العواملة في مواجهة سابقة ببطولة الدوري الممتاز - (تصوير: أمجد الطويل)

بطولة السلة التنشيطية تنطلق بداية الشهر المقبل بمشاركة نخبة من المحليين والأجانب

منذ 46 دقيقة
المدير الفني محمد إبراهيم يعطي توجيهاته للاعبين في تدريبات سابقة -(من المصدر)

مدرب منتخب الكراتيه: تجاوزنا كلمة "طفرة" والقادم أفضل

منذ 47 دقيقة
Untitled-1

"ملاكمة الشباب" يغادر إلى كازاخستان للمشاركة ببطولة آسيا

منذ 48 دقيقة
افكار و مواقف

مستقبل علاقة الردع بين إسرائيل وإيران

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الأقصى ليس مجرد مبنى حجري

ماهر أبو طير |اليوم

معروف البخيت.. لم ينصف

محمود خطاطبة |اليوم

نصف عام من الحرب

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إعلان شامل لضبط الإنفاق

سلامة الدرعاوي |اليوم

العدوان على غزة وظهور المخفي

سميح المعايطة |اليوم

قادم الأيام وجملة تساؤلات

د.خليف الخوالدة |اليوم

بين مستقبل الأحزاب في الأردن وماضي تلك الأحزاب

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |منذ 4 دقيقة
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |منذ 4 دقيقة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات | منذ23 ساعة
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات | منذ23 ساعة
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات | منذ23 ساعة
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ضيوف الصيف

ضيوف الصيف

أطفال غزة منذ24 ساعة

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy
 
 