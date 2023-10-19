حفيظ دراجي عن محمد صلاح: ليته بقي صامتا

وقال دراجي في منشور له عبر حسابه الرسمي على الفايسبوك، ليته بقي صامتا على أن يقول "ليس من السهل الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة" ويقول " لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة" دون أن يبدي تعاطفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ويدين العدوان .
وأضاف: "الحياة مواقف يا محمد .. وموقفك تأخر كثيرا، ولم يكن في مستوى عظمة مصر وشعب مصر للأسف..".
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