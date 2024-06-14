حقيبة تثير الرعب في افتتاح "يورو 2024" واعتقال المشتبه به

طوقت السلطات الألمانية منطقة المشجعين في مبنى الرايخستاغ الشهير بالعاصمة برلين، بسبب جسم مشبوه، وذلك قبل ساعات من افتتاح كأس أوروبا، يوم الجمعة.

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وكشفت صحيفة "بي زيد برلين" عن اعتقال الرجل الذي يمكن أن تنسب إليه حقيبة الظهر، وزادت: تم إدخال كلب متفجرات من شرطة الولاية لفحص حقيبة الظهر، كما تم استدعاء الخبراء والاستعانة بأجهزة إبطال المتفجرات.



وقالت بيات أوسترتاغ، المتحدثة باسم شرطة برلين عن إغلاق المنطقة: الأسباب تتعلق بالسلامة، تم غلق المنطقة، يتم الآن فحص الجسم المشبوه.

وتنطلق منافسات "يورو 2024"، يوم الجمعة، بمواجهة تجمع ألمانيا واسكتلندا على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ.



يذكر أن ألمانيا وضعت عملية أمنية كبرى لتأمين البطولة التي تستمر لمدة شهر وتقام في عشر مدن ألمانية، وقالت نانسي فيزر وزيرة الداخلية إن حوالي 22 ألف ضابط شرطة يتم نشرهم بشكل يومي لتأمين البطولة.