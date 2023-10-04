الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
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حقيقة تصريح مدرب الفيصلي المتعلق بـ"الدفع الرباعي"

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التونسي وسيم معلى
أخبار النجوم- ضجت مواصل التواصل الاجتماعي، وخاصة العائدة لجمهور النادي الفيصلي، بالانتقادات الموجهة للمدرب العام للفريق التونسي وسيم معلى، على خلفية ما تم تداوله حول حديثه في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الخسارة أمام الشارقة، والذي شبه فيه الشارقة بسيارة الدفع الرباعي التي لا يقوى فريق بسيارة صغيرة على مقاومتها، حيث انتقد الجمهور هذه التصريحات، على اعتبار أن المدرب أراد تشبيه الفيصلي بالسيارة الصغيرة.اضافة اعلان
مقرب من المدرب وأحد الحاضرين للمؤتمر الصحفي، أشار في تصريح لـ"الغد" إلى أن تصريح معلى فهم بطريقة خاطئة؛ حيث قصد المدرب بالتصريحات مهاجم فريق الشارقة المالي موسى مالينغا، الذي كان يتحرك كالبلدوزر في الملعب دون أن ينجح أحد من لاعبي الفيصلي بإيقافه، ليشبهه بسيارة الدفع الرباعي التي تتصف بالقوة والسرعة التي عذبت الفيصلي ولاعبيه، وسجل هدف الفوز الوحيد.
المتحدث بين أن معلى تفاجأ بالهجمة عليه بعد هذا التصريح، مؤكدا أنه كان يتحدث مطولا مع لاعبي الفيصلي عن تاريخ هذا النادي العريق منذ العام 1932 وحتى الآن وما حققه من إنجازات.
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