الثلاثاء 23 نيسان 2024
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حكام الكلاسيكو: جسد لونين حجب رؤية هدف لامين يامال

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اتفق الحكام على أن جسد لونين حجب رؤية الهدف الذي سجله لامين يامال

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يوم الاثنين، عن محادثات حكام الكلاسيكو الذي تفوقه فيه ريال مدريد 3-2 على برشلونة، مساء الأحد، واتفق الحكام على أن جسد لونين حجب رؤية الهدف الذي سجله لامين يامال.
ونشر الاتحاد الإسباني عبر شبكاته الاجتماعية مقطع فيديو مدته أكثر من 6 دقائق، كشف فيه المحادثات التي أجراها حكام الكلاسيكو، وهي المباراة التي أثارت الجدل في العديد من اللقطات، خاصة الكرة التي سددها لاعب برشلونة لامين يامال، دون معرفة ما إذا كانت الكرة عبرت خط المرمى بالفعل أم لا.

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واستؤنف اللعب بركلة ركنية لصالح برشلونة بعد عدة دقائق من التواصل بين الحكام وتقنية الفيديو، وأظهر الفيديو أن سيزار سوتو غرادو طلب التحقق من اللقطة، قبل أن يجيبه أحد حكام تقنية الفيديو "لا توجد تقنية الأهداف، جسد لونين يغطي الكرة، ما زلنا نبحث عن اللقطات، جميع الكاميرات لا تظهر شيئا، ليس لدينا أي دليل على أن الكرة دخلت المرمى، لذلك يجب استئناف اللعب بركلة ركنية".

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