الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حلمي: أدافع عن سمعة المدرب الوطني وطموحي كبير في البحرين

المدرب الوطني إبراهيم حلمي - (من المصدر)
المدرب الوطني إبراهيم حلمي - (من المصدر)
عمان- حصل المدرب الأردني إبراهيم حلمي، على لقب أفضل مدرب في دوري ناصر بن حمد للمحترفين بكرة القدم- الدوري البحريني- للجولة السادسة، وذلك بعد أن قاد فريقه الرفاع الشرقي إلى فوز مهم على جاره الرفاع الغربي بنيتجة 1-0، سجله محترفه يرومي ايتامي، ورغم إكمال الفريق المباراة بـ10 لاعبين، إلا أن حنكة حلمي حافظت على الفوز، والذي قاد الرفاع الشرقي إلى صدارة الترتيب العام برصيد 12 نقطة، بمشاركة الخالدية والنجمة بالرصيد ذاته، مع ختام الجولة السادسة من الدوري.اضافة اعلان
وحول فوزه بلقب أفضل مدرب في الدوري البحريني للجولة السادسة، رد حلمي: "أدافع عن سمعة المدرب الوطني، وأحرص على أن أكون خير سفير لبلدي والكرة الأردنية في الدوري البحريني، والحمدلله تم اختياري أفضل مدرب في الجولة السادسة من الدوري، وبالتأكيد لكل مجتهد نصيب، والمهم أنني قدت فريقي إلى صدارة الترتيب العام، وكانت مباراتنا صعبة على الرفاع الغربي الذي يضم في صفوفه 8 لاعبين من صفوف المنتخب البحريني، ولديه محترفين على سوية عالية، وقادم من الفوز على العربي الكويتي بنتيجة 3-0 بكأس الاتحاد الآسيوي، لكن وفقنا في التعامل مع نقاط القوة والضعف، وقدم فريقي مباراة كبيرة استحق فيها الفوز عن جدارة واستحقاق بشهادة المتابعين والمحللين".
وعن أجواء العمل في الرفاع الشرقي، وخطة العمل مع الفريق وأهدافه في المنافسات البحرينية: "تعاقدت مع الرفاع الشرقي البحريني في شباط (فبراير) المقبل، قادما من تدريب مواطنه فريق الشباب، حيث دفع الرفاع الشرط الجزائي للشباب الذي ارتبطت معه بعقد لنهاية الموسم، واستلمت الفريق خلفا للروماني فلورين متروك ووقتها كان الفريق يعاني ومهدد بالهبوط، ونجحت في تثبيته، لنتطلع بتفاؤل كبير إلى الموسم الجديد".
وأضاف: "انطلق الموسم الجديد، ومنذ أن استلمت مهمة تدريب فريق الرفاع، منحتني إدارة النادي الصلاحيات الفنية المطلقة، ووفرت أشكال الدعم كافة، وخضنا فترة إعداد لمدة شهرين، وعززنا صفوف الفريق بمحترفين مميزين، وخضنا 6 مباريات بدوري المحترفين، حيث فزنا بـ4 وتعرضنا للخسارة مرتين، وتوجنا بكأس الاتحاد في وقت سابق، ووصلنا إلى ربع نهائي كأس الملك، ونتصدر الترتيب العام برفقة الخالدية والنجمة برصيد 12 نقطة، ونجحت في تحقيق العلامة الكاملة في 3 جولات متتالية".
وعن طموحه مع فريق الرفاع البحريني في الموسم الحالي، أجاب حلمي: "نعمل بروح الفريق برفقة مواطني بالجهاز المعاون كل من: المدرب العام محمد عبدالرؤوف، ومدرب اللياقة البدنية فراس الخوالدة، كما أنني استعنت بخدمات اللاعب الأردني فارس غطاشة في صفوف الفريق، وهناك خطة عمل اتفقنا على بنودها مع إدارة النادي، ونطمح إلى الوقوف بين الأربعة الكبار على سلم الترتيب النهائي لدوري المحترفين البحريني، والمنافسة بقوة على لقب كأس الملك للموسم الحالي".
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