حنان نصار... من أزقة "الجيزة" إلى مضمار "القوى" وحلبات الملاكمة

مصطفى بالو

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عمان - شقت البطلة الذهبية حنان نصار طريقها بالإصرار والإرادة، وأعلنت عن ولادة نجمة رياضية قادمة من منطقة الجيزة، لترسم أحلامها الرياضية بريشة الإرادة رغم أنف الظروف، وتحدد أهدافها بمنطق الفتاة التي تقف على ناصية الحلم وتقاتل مجتمع الذكورية.فككت نصار القيود الاجتماعية بـ"كاريزما" النجاح التي قدمتها على دروب التفوق الرياضي، حين أبدعت في سباقات اختراق الضاحية، وتابعت مسيرة الألق بالملاكمة، لتحوم كالفراشة وتلسع كالنحلة في حلباتها، وهي التي تدرس التمريض في السنة الثالثة بالجامعة الأردنية.وتروي نصار حكايتها مع الرياضة بلغة التمرد على الواقع، قائلة: "طاردت هدفي في إثبات حقيقة أن الأنثى في الأسرة لا تقل شأنا أو أهمية عن الذكر، وبإمكانها أن تكون طوق نجاة لعائلتها في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ونفذت خطتي في اتجاهين، الأول من خلال التفوق الدراسي، والثاني عن طريق التفوق الرياضي، خصوصا وأن والدي رياضي ومتابع مهووس بكرة القدم التي يتنقل في مبارياتها من محطة إلى أخرى".وأضافت: "انضممت إلى تدريبات كرة القدم من خلال فرق مؤسسة خطوات في مخيم الطالبية، تحت إشراف مدربتي ريم الشمري، وسافرت مع المؤسسة مشاركة في العديد من البطولات، ورغم ممارستي للتايكواندو، وجهت الشمري إمكاناتي نحو رياضة ألعاب القوى، واختراق الضاحية تحديدا، وكانت تشرف على تدريباتي ومشاركاتي على صعيد البطولات المدرسية لوكالة الغوث التي كنت أحصل فيها عن المراكز الأولى".وتابعت: "شاركت في بطولة اختيار عناصر المنتخب الوطني لمنتخب الشابات لمسافة 10 كم، المؤهلة للمشاركة في البطولة العربية لاختراق الضاحية 2019، وحصلت في تصفية الاختيار على المركز السادس، وتم اختياري برفقة 10 لاعبات للمشاركة في البطولة التي أقيمت في نادي البشارات، وتمكنت برفقة زميلاتي في فريق الشابات من التتويج بالميدالية البرونزية، ما أعطاني دفعة معنوية كبيرة لمواصلة رحلة الإنجازات".واستهوت رياضة الملاكمة البطلة حنان، مشيرة إلى أن "الفن النبيل" صقل شخصيتها ومنحها الطاقة الإيجابية، شارحة: "بقيت في رحاب ألعاب القوى أتدرب بجد ضمن صفوف المنتخب الوطني، حتى حان موعد إحدى البطولات المحلية للملاكمة، وشجعتني الشمري لخوض التجربة في عالم الملاكمة النسوية، وهي التي تمارسها لاعبة ومدربة، ووجهت طموحي نحو الملاكمة، والتزمت بخطة تدريبات شاملة بإشراف الشمري في نادي الجيزة الرياضي، وفضلت الفن النبيل على ألعاب القوى، لأنها تفسح لي المجال بتفجير طاقتي، وتخلصني من كل الأفكار السلبية، وتبدد الضغط النفسي وتعلم الصبر والتحدي والانضباط".وزادت: "رافقتني كلمات الملاكم الأسطوري محمد علي كلاي حين قال.. إذا كان عقلي يستطيع أن يتخيل شيئا، وقلبي استطاع أن يصدقه، يمكنني أن أحققه. لذا خضت التجربة وسط تشجيع عائلتي، ودعم وتجهيزات مدربتي خلال شهرين، معتمدة على لياقتي البدنية، وتدريبات فنية، وتنافست في وزن 50 كغم الذي توجت بلقبه، ما منحني جرعة كبيرة من الإصرار رغم التحديات، وسرعان ما اصطدمت بحاجز فيروس كورونا، ثم امتحانات الثانوية العامة التي طاردت النجاح فيها، باعتبارها سلاح مهم أشهره بوجه الظروف الاجتماعية، ورغم انقطاعي عن التدريبات لمدة سنة كاملة، إلا أن أحلامي بقيت تنام بجانب قفازاتي".وأردفت نصار: "سرعان ما تم اختياري لمنتخب الشابات، الذي شاركته في منافسات بطولة العالم للشباب التي أقيمت في بولندا، وتعرضت فيها للخسارة، التي تكررت في بطولتي آسيا والعالم أيضا، وكلما خسرت زاد إصراري على النجاح والإنجاز أكثر، حتى تمت تسميتي للمشاركة في الدورة العربية بالجزائر، ووفقني الله بالتتويج بالميدالية الذهبية، وهي الأولى للأردن على مستوى الملاكمة النسوية".وأكملت: "خضت غمار المنافسة في مسابقة الملاكمة ضمن فعاليات دورة الألعاب الآسيوية التي جرت بالصين مؤخرا، حيث فزت على لاعبة لاوس، وتعرضت للخسارة أمام بطلة العالم الهندية زارين بالمباراة الثانية، وكنت أمني النفس بتحقيق إنجاز جديد، وأتطلع إلى التعويض من خلال مشاركتي المنتخب الوطني لبطولة العالم في إيطاليا سعيا للتأهل إلى أولمبياد باريس".وأكدت نصار أن أسرتها تعتبر الحافز الأول في التفوق الدراسي وتحقيق الإنجازات الرياضية، موضحة: "أقدر وقفة ودعم والدي وأمي وأشقائي، في الوقت الذي أنحني عرفانا لما صنعته والدتي لي، وما تحملته من قسوة الحياة والعمل لتوفير كل ما يلزمني للتفوق الدراسي والرياضي، ورفضت عملي لمساعدتها في تأمين لقمة العيش، وكانت تطالبنا الاهتمام بدراستنا أولا، وتدعم مواهبنا وطموحاتنا، والحمد لله قطعنا شوطا مهما دراسيا ورياضيا بدعم عائلتنا الرائعة".وتسرد حنان معاناتها للتنسيق بين دراستها الجامعية والتدريبات، قائلة: "اضطر إلى تأجيل الكثير من الفصول، ما أخر تخرجي، والسبب يعود لبعد المسافة بين مكان إقامتي في زيزيا والجامعة الأردنية، وكذلك انشغالي بالتدريبات على صعيد النادي أو المنتخب الوطني، ويضاف إلى ذلك قلة الدخل المالي، حيث أحصل فقط على بدل مواصلات، ومكافأة مالية عند تحقيق الإنجاز، واضطر في بعض الأحيان إلى استئجار سكن في عمان، للتوفيق بين دوامي الجامعي وتدريباتي".وختمت: "هذه المعاناة تشكل هاجسا وقلقا، خصوصا أن الرياضة النسوية تحتاج الكثير من الدعم، في ظل وجود اللاعبات المؤهلات لتحقيق الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية، خصوصا الفردية منها".