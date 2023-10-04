الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

ختام أعمال مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي

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وزير الشباب محمد النابلسي
عمان - الغد اختتمت اليوم أعمال مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي LCOY 2023، الذي نظمته وزارة الشباب ووزارة البيئة بالشراكة مع يونيسف الأردن وهيئة أجيال السلام وجامعة الحسين التقنية بمشاركة ١٠٠ شاب وشابة من كافة محافظات المملكة. اضافة اعلان


وتضمنت فعاليات حفل الختام الذي حضرته سمو الأميرة دانا فراس ووزير الشباب محمد النابلسي ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ووزير البيئة د.معاوية الردايدة ورئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان د.ياسين الحسبان وممثل يونيسف الأردن فيليب دوامل ورئيس هيئة أجيال السلام د.مهند عربيات ورئيس جامعة الحسين التقنية د.اسماعيل الحنيطي وممثلين عن الوكالة الكورية للتعاون الدولي، عرضا لمسودة أجندة الشباب في العمل المناخي التي أعدها الشباب المشاركون خلال أعمال المؤتمر .

حيث أوصى الشباب بضرورة مضاعفة الجهود المتعلقة  بمواجهة آثار تغير المناخ، وتعزيز الاقتصاد الأخضر. 

كما استعرض الشباب البيان الشبابي الختامي المتضمن عشر توصيات تتعلق بالسياسيات المحلية في مكافحة التغير المناخي والذي سيتم تقديمه في قمة التغير المناخي COP28 في دبي الشهر المقبل. 

كما تضمن البيان التزامات الشباب الخاصة بتحقيق التغييرات اللازمة لحماية البيئة كاعتماد وسائل نقل أقل تلوثًا، وتعزيز أعمال إعادة التدوير، والحفاظ على المياه، وزراعة الأشجار، واتخاذ إجراءات مناخية وحملات اعلامية في مجتمعاتهم المحلية.

في ختام الحفل أثنى وزير الشباب النابلسي على الجهود التي قدمها الشباب  المشاركين من اعداد أوراق عمل  وسياسات وما قدمه الشباب من  التزامات  من شأنها تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار والمشاركة بفاعلية في مواجهة آثار التغير المناخي .

من جانبه أكد الردايدة على أن الشباب هم الأقدر على مواجهة آثار التغير المناخي، مستعرضا الخطط الوطنية والسياسات التي تنفذها وزارة البيئة في اطار الحد من آثار التغير المناخي وتعزيز مشاركة الشباب  وتمثيلهم في مختلف المحافل الدولية والعالمية

يذكر أن المؤتمر يقام بالتنسيق مع "YOUNGO"، الهيئة الشبابية الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية (UNFCCC)وبدعم من بنك الاتحاد
والوكالة الكورية للتعاون الدولي .


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