ختام مثير للجولة الأولى من دوري المصارعة

خالد تيسير العميري

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عمان – اختتمت أمس، منافسات الجولة الأولى من دوري المصارعة للفئتين تحت 12 و15 عاما للناشئين والناشئات، والتي احتضنتها صالة اليرموك في مدينة الحسين للشباب.وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة في فئتي المصارعة الرومانية والحرة وبمختلف الأوزان، حيث تناوب على إدارة "ماراثون النزالات" طواقم تحكيم محلية وبكفاءة عالية.وتناوب رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة ونائبه م.عبدالله قطيشات وعدد من أعضاء الاتحاد، على تتويج اللاعبين الفائزين بالميداليات الملونة.وتكتسب الجولة الأولى من دوري المصارعة، أهمية كبيرة للقائمين على اتحاد المصارعة، وذلك لاستكشاف المزيد من المواهب الناشئة لتدعيم صفوف المنتخبات الوطنية، فضلا عن الوقوف على صحة الاختيارات الأخيرة لنحو 50 لاعبا بفئات تحت 15 و17 و20 و23 للمصارعة الحرة والرومانية، بعد إخضاع نحو 118 لاعبا لسلسلة من الاختبارات بناء على ترشيحات ممثلي الأندية والمراكز.ويخضع اللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار من اللجنة الفنية لاتحاد المصارعة - المؤلفة من عضوية كل من: م. رائد صدقي، نايف علوش، حمزة عودالله - إلى خطة إعداد شاملة من خلال إشراكهم في البطولات المحلية والإقليمية، وتنظيم المعسكرات الداخلية والخارجية، لزيادة الاحتكاك وإكسابهم خبرات الوقوف على البساط.وتنطلق الجولة الثانية من دوري المصارعة للفئة تحت 17 عاما يومي 9 و 10 شباط (فبراير) المقبل، كما تقام الجولة الثالثة للفئة تحت 20 و23 عاما نهاية الشهر ذاته.ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني للمصارعة، يشارك في بطولة العرب للفئتين تحت 17 و23 عاما، والتي تحتضنها السعودية في الفترة من 3 إلى 7 آذار (مارس) المقبل، وهي المحطة الأولى التي تسبق المشاركة في البطولة الآسيوية، حيث سينخرط اللاعبون بمعسكر تدريبي محلي للفئات العمرية كافة، يقام في نيسان (أبريل) المقبل، بمشاركة دول، بولندا ورومانيا والولايات المتحدة وبلغاريا وأوكرانيا، تتبعه المشاركة في بطولة العرب بالجزائر، وذلك محطة تحضيرية تسبق استضافة المملكة لبطولة آسيا للفئتين تحت 17 و23 عاما بالفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) المقبل، كما يشارك المنتخب الوطني في بطولة آسيا للفئتين تحت 15 و20 عاما، والتي تحتضنها السعودية أيضا بالفترة من 6 إلى 14 تموز (يوليو) المقبل.