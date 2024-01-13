السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خريطة المشاركات الخارجية لمنتخب الكراتيه مرهونة بالميزانية

رئيس اتحاد الكراتيه يستقبل المنتخب الوطني بعد تحقيقه إنجازا تاريخيا في الدوري العالمي - ( من المصدر)
رئيس اتحاد الكراتيه يستقبل المنتخب الوطني بعد تحقيقه إنجازا تاريخيا في الدوري العالمي - ( من المصدر)
عمان - تكثف اللجنة المؤقتة للكراتيه جهودها، لتوفير الدعم المناسب للمنتخبات الوطنية، من أجل ضمان مشاركتها في 15 بطولة مهمة في العام الحالي.
وتنتظر اللجنة المؤقتة، تحديد ميزانية اللجنة الأولمبية، لاعتماد خطة سير عمل اللجنة لحين إقامة الانتخابات بعد أولمبياد باريس 2024.اضافة اعلان
ولتعزيز هذا الجانب، طالبت اللجنة أعضاء الهيئة العامة العاملين والمراقبين بدفع اشتراكاتهم السنوية، وفقا للنظام الأساسي للاتحاد، وذلك قبل الساعة 12 من آخر الشهر المقبل، لتفادي إسقاط عضويتهم وفقا للنظام الأساسي.
وطلبت وزارة الشباب من الاتحادات الرياضية التي تقع مقراتها في مدينة الحسين للشباب، دفع الإيجار المقرر لمقراتهم، ومنها اتحاد الكراتيه، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على ميزانية الاتحاد.
وتسعى اللجنة المؤقتة لتوفير الدعم المطلوب وفقا للميزانية، من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات ضمن منافسات الدوري العالمي في باريس نهاية الشهر الحالي. 
ويكثف المنتخب الوطني تدريباته بقيادة المدير الفني المصري محمد إبراهيم، استعدادا للمشاركة في الجولة الأولى من الدوري العالمي، التي ستقام في باريس بالفترة من 26 إلى 28 من الشهر الحالي.
وركز موقع الاتحاد الدولي أول من أمس، على أبرز اللاعبين المشاركين بعد إغلاق باب التسجيل، ومنهم البطل الأردني عبد الرحمن المصاطفة.
وإلى جانب المصاطفة، سجل للمشاركة في البطولة 4 لاعبين من المنتخب الوطني هم: محمد الجعفري وعفيف غيث وعبد الله حماد وحسن المصاروة.
وقال الناطق الإعلامي للجنة المؤقتة للكراتيه د. إياد الملاح في حديثه لـ"الغد": "أصبحت الكراتيه الأردنية محطة إقليمية مهمة، من حيث إقامة المعسكرات التدريبية العالمية، وبات لاعبو المنتخب الوطني يحتلون مراكز متقدمة في التصنيف الدولي، وتنتظر المنتخب الوطني مشاركات مهمة وكثيرة".
ونوه: "وضع المدير الفني محمد إبراهيم خطة تدريبية لرفع سوية اللاعبين فنيا، ومساعدتهم من خلال الاحتكاك، على تحقيق إنجازات أكبر على الصعيد الدولي، حيث يعمل  وجهازه التدريبي باحترافية عالية، ما يؤثر إيجابيا على اللاعبين في البطولات من الجوانب كافة، من دون أدنى شك سنقوم باتخاذ التدابير اللازمة وتوفير بيئة تنافسية مناسبة للاعبين، وسنبحث عن فرص تمكننا من رفد خزينتنا بموارد مالية، للمشاركة في مزيد من البطولات، ولا سيما أن الكراتيه تسير في الاتجاه الصحيح، كما أن المركز الأولمبي لإعداد اللاعبين، يقوم بدور كبير في عملية تحضير اللاعبين بالشكل المطلوب، تماشيا مع الاستحقاقات المقبلة".
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