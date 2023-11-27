خسارة أولى للصريح في "الأولى" والعالية يهبط إلى "الثانية"

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عمان – الغد - ألحق فريق صما الخسارة الأولى بفريق الصريح، في منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بتغلبه عليه بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد الأمير هاشم بالرمثا، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.ورفع صما رصيده الى 13 نقطة، وتجمد رصيد الصريح عند 28 نقطة، في صداره الترتيب مؤقتا.وودع فريق العالية منافسات دوري الدرجة الأولى، بعدما نال أول نقطة هذا الموسم، إثر تعادله مع أم القطين بنتيجة 1-1، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.وهبط العالية إلى الدرجة الثانية، بعدما تلقى 9 هزائم متتالية قبل تعادل أمس، فيما ارتفع رصيد أم القطين إلى 12 نقطة.وفي مباراة ثالثة جرت على ملعب البترا، تغلب فريق السرحان على فريق البقعة بهدف نظيف، ليصل رصيد السرحان إلى 22 نقطة بالمركز الثالث، فيما ظل رصيد البقعة 13 نقطة.ويترقب جمهور الجزيرة بشغف كبير، حسم فريقه مباراته أمام فريق عمان اف سي والمقررة عند الساعة الرابعة من مساء اليوم، على ملعب الأمير محمد في الزرقاء لحجز البطاقة الثانية والعودة لدوري المحترفين.ويلتقي الجاران العربي وكفرسوم عند الساعة الثالثة من مساء اليوم، على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.