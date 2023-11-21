خسارة المنتخب أمام السعودية تضع عموتة في مهب الريح

مهند جويلس

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تلقى المنتخب الوطني أول خسارة في التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وجاءت أمام المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء، على ستاد عمان الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة.وتعد هذه الخسارة الخامسة للمنتخب الوطني تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، ما يشكل خطرا على مستقبله مع المنتخب في الفترة المقبلة، في ظل إقبال المنتخب على المشاركة بنهائيات كأس آسيا مطلع العام المقبل في قطر.وغادرت جماهير المنتخب الوطني غاضبة على أداء ونتيجة المنتخب، وبدأت تشعر بالقلق إزاء إمكانية المنتخب في بلوغ الدور المقبل من التصفيات، علما بأن المباراة تابعها 13845 مشجعا من الطرفين.وأصبح المنتخب الوطني في موقف حرج بعد تجمد رصيده النقطي عند نقطة واحدة، بعد تعادله في المباراة الأولى مع طاجيكستان، وتراجعه للمركز الثالث على سلم الترتيب، فيما بقي المنتخب السعودي في صدارة الترتيب وبرصيده 6 نقاط.وكان منتخب طاجيكستان قد تغلب، الثلاثاء أيضا على منتخب باكستان بستة أهداف دون مقابل، ليصل رصيد المنتخب الطاجيكي إلى 4 نقاط، فيما بقي منتخب باكستان بدون نقاط.وتعد مواجهة، الثلاثاء، المباراة الرسمية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل خوض النهائيات الآسيوية، حيث سيخوض المنتخب البطولة للمرة الخامسة في تاريخه بالمجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، البحرين وماليزيا.ويخوض المنتخب الوطني مباراته المقبلة في التصفيات المشتركة، أمام نظيره الباكستاني على أرض الأخير في 21 خلال شهر آذار (مارس) المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة.تشكيلة الفريقينالأردن: يزيد أبو ليلى، إحسان حداد، عبد الله نصيب “ديارا”، سالم العجالين، محمد أبو حشيش (مصطفى كمال)، نزار الرشدان، رجائي عايد (محمود مرضي)، نور الدين الروابدة، علي علوان (صالح راتب)، موسى التعمري ويزن النعيمات.المدير الفني: الحسين عموتة (المغرب)السعودية: محمد العويس، حسان التمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، سعود عبد الحميد، عبد الإله المالكي (فيصل الغامدي)، علي هزازي (مختار علي)، عباس الحسن (عبد الرحمن غريب)، صالح الشهري (عيد المولد) وعبد الله رديف (محمد مران).المدير الفني: روبرتو مانشيني (إيطاليا)الحكام: أحمد الكاف (سلطنة عمان)، أبو بكر العمري (سلطنة عمان)، راشد حامد (سلطنة عمان)، عمر اليعقوبي (سلطنة عمان).الإنذارات: محمد أبو حشيش، عبد الله نصيب “ديارا”، نزار الرشدان (الأردن) علي البليهي (السعودية)سيناريو الهدفين- رفع لاعب المنتخب السعودي عباس الحسن ركلة حرة ثابتة داخل منطقة الجزاء، وجدت المهاجم صالح الشهري الذي حولها برأسه في الشباك وسط غياب الرقابة الدفاعية (8).- مرر لاعب المنتخب السعودي علي هزازي كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، وضع من خلالها زميله صالح الشهري بمواجهة المرمى، ليسددها الأخير بيمناه على يمين الحارس يزيد أبو ليلى (30).فرص المباراة- رفع اللاعب الحسن كرة بالمقاس من الجهة اليسرى على رأس زميله رديف الذي ضربها بجانب المرمى (3).- انفرد التعمري بحارس المرمى السعودي وسدد كرة ضعيفة بيمناه أبعدها العويس (15).- واصل العويس حضوره المميز وأبعد تسديدة النعيمات من مسافة قريبة (35).- مرر الشهري كرة لزميله الحسن الذي سددها بقوة ارتدت من القائم الأيمن لمرمى المنتخب الوطني (39).- وضع العجالين زميله أبو حشيش في مواجهة المرمى، ليسدد الكرة بقوة تألق العويس في التصدي لها (45+3).- سدد مرضي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ابتعدت عن المرمى (66).- رفع حداد كرة من الجهة اليمنى قابلها النعيمات برأسه مرت فوق المرمى (90+2).- سدد مرضي كرة متقنة التقطها الحارس العويس بأحضانه (90+3).نجم اللقاءاختار مراقب المباراة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري أفضل لاعب في المباراة.