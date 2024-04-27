الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خسارة جديدة لمنتخب الشابات أمام لبنان وديا

المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 20 عاما - (من المصدر)
المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 20 عاما - (من المصدر)
 تلقى المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات تحت 20 عاما، خسارة من المنتخب اللبناني بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جرت أحداثها أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
وكان المنتخب اللبناني قد تغلب على المنتخب الوطني الأربعاء الماضي بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما على الملعب ذاته.
ويتحضر منتخب الشابات للاستحقاقات المقبلة وأهمها التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، قبل انضمام اللاعبات في الأيام المقبلة لفرقهن استعدادا للمنافسات المحلية. 
ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني حسام أبو رياش بتشكيلة مكونة من سيلين عادل، نور عمر، رناد الشويكي، مايا عوض الله، ميرا عطاري، لمار صالح، حلا مرار، كندا التيتي، راما الخاشوك، ختام شقير وأروى البطاينة. 
وأشرك المدير الفني للمنتخب اللبناني وائل غرز الدين بصفة أساسية كل نور حمودي، وعد رعد، تالا أبي عقل، هيا نجاد، أيانا رزق الله، بولا كرم، شيرين حسنو، سيلين بيطار، تاتيانا كنعان، لونا خازم وليا هاشم.
وفرض المنتخب سيطرته على اللقاء منذ البداية، وهدد مرمى المنافس في أكثر من محاولة أبرزها تسديدة نور عمر من مسافة بعيدة ردتها العارضة، فيما أنقذت سيلين عادل مرمى المنتخب من محاولات عديدة، قبل أن تسجل مهاجمة لبنان لونا خازم هدف التقدم لمنتخب بلادها قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.
وحاول منتخب الشابات تعديل الكفة من خلال التقدم للأمام بأكبر عدد من اللاعبات، دون أن يفلح في ذلك، فيما حاول أبو رياش إشراك أكبر عدد من اللاعبات لمنحهن فرصة المشاركة، فيما لم يحسن الطاقم التحكيمي للمواجهة إدارة العديد من اللقطات الجدلية، وأبرزها طرد مدافعة المنتخب الوطني مايا عوض في الوقت الأخير من اللقاء.
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