الأحد 10 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خسارتان لمنتخب الملاكمة بالتصفيات المؤهلة للأولمبياد

تعبيرية
تعبيرية
 تلقى المنتخب الوطني للملاكمة أمس، خسارتين في التصفيات العالمية المقامة حاليا في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها صيف العام الحالي في باريس.اضافة اعلان
وخسرت حنان نصار أمام اللاعبة البلغارية زلاتيسلافا تشوكانوفا، في دور الـ16، من منافسات وزن تحت 50 كغم، فيما ودع اللاعب حذيفة عشيش الدور ذاته بخسارته أمام الأميركي روسكو هيل بوزن تحت 51 كغم.
والتقى في ساعة متأخرة اللاعب زياد عشيش بوزن تحت 71 كغم، مع نظيره الكوبي خورخي كويلار ضمن منافسات دور الـ16.
وبلغ في وقت سابق اللاعب عبادة الكسبة دور الثمانية، بعد فوزه على الأوغندي جوشوا توكاموهيبوا ضمن منافسات وزن تحت 63.5 كغم، ليصبح على بعد خطوة واحدة من التأهل للأولمبياد للمرة الثالثة في مسيرته، إذ يلتقي اليوم المالدوفي ألكسندرو باراشيف بالدور ربع النهائي.
وكان اللاعبون حسين عشيش، محمد أبو جاجة وعدي الهنداوي قد ودعوا التصفيات من أدوار مختلفة، وسينتقلون إلى جانب حذيفة عشيش وحنان نصار للمنافسة على التأهل للأولمبياد من خلال التصفيات التأهيلية الثانية المقرر إقامتها في العاصمة التايلندية بانكوك خلال شهر أيار (مايو) المقبل.
ويقود المنتخب الوطني المدرب الكوبي داجوبيرتو سكوت، والذي يعاونه في المهمة الحالية كل من علي حسن والمدربة ريم الشمري.
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