خطة عمل لـ4 سنوات.. بنات الأغوار يبدعن في "الطائرة".. والبس يوقع رسميا في ليبيا

مصطفى بالو

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عمان- نطل على القراء الأعزاء، من نافذة أخبار الطائرة المحلية، عبر مجموعة من الأخبار تتناول أركان اللعبة، وتسلط الضوء على هموم الأندية وطموحاتها في المنافسات المحلية والإقليمية والعربية، ونقف عند الإنجازات الوطنية بنظرة شمولية تتصف بالمصداقية والموضوعية.استراتيجية الفئات العمريةأكد نائب سمو رئيسة اتحاد الكرة الطائرة رئيس لجنة الاستراتيجيات جهاد قطيشات، أن اللجنة ناقشت استراتيجة وخطة العمل خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرا إلى أن الخطة تولي منتخبات الفئات العمرية اهتماما كبيرا، باعتبارها وقود التحليق بالحضور والإنجاز في المشاركات العربية والإقليمية خلال المرحلة المقبلة.وضمت لجنة الاستراتيجيات كلا من: د.اسماعيل السراحنة، يونس العبداللات، بلسم شنك، فرح البدارنة، نسرين الشرعة، سمير الحجاوي، عبد السلام ايو العسل، بلال الغلاييني، ومثل اللجنة الأولمبية كل من: محمد الألفي وهاشم البري، وتركز الاجتماع على الانطلاق من توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، مؤكدين استمرارية التطوير بخطوات متوازية لجميع أركان اللعبة والأندية والمنتخبات الوطنية.البس يوقع رسمياوقع المدرب الوطني ماجد البس رسميا على عقده التدريبي، كمدير فني لفريق الجزيرة زوارة الليبي، والذي ينص على قيادة الفريق لموسم واحد في منافسات الدوري الممتاز ومسابقة الكأس.ووقع البس بحضور رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، بعد أن كان وصل السبت الماضي، وباشر بالإشراف على تدريبات الفريق الذي وقف بالمركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الليبي بالموسم الماضي.ورد البس على استفسارات "الغد" من ليبيا قائلا: "أشكر إدارة نادي الجزيرة زوارة على منحي هذه الثقة في قيادة الفريق بالدوري الليبي، والذي يعد من أقوى الدوريات العربية، وتتسلح فرقه بأقوى اللاعبين المحليين والمحترفين، ما يفسر وصول المنتخب الليبي إلى نهائيات كأس العالم في اليابان 2024".وأضاف: "أنجزنا الاتفاق المالي وخطة الموسم، ووجهنا طموحنا في المرحلة الأولى نحو المراكز الأولى".وتابع: "أنا سعيد بهذه التجربة كأول مدرب أردني يدرب في ليبيا، وأطمح إلى عكس صورة مشرفة عن المدرب الوطني والطائرة الأردنية، وبالتأكيد ستقدم لي هذه التجربة إضافة نوعية في مسيرتي التدريبية".بنات الأغوار يبدعنأبدعت لاعبات مديرية الأغوار الجنوبية وجلهن يشكلن فريق النقع للشابات والسيدات، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات دورة الاستقلال الثانية والعشرين لمديريات التربية والتعليم للكرة الطائرة، بقيادة المدرب ضرار هويمل، حيث حجزن مكانهن في المشهد النهائي من البطولة، والذي يقام خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل.وقال مدرب فريق منتخب تربية الأغوار الجنوبية مسؤول النشاط الرياضي ضرار هويمل: "الحمد لله الذي وفقني بالوصول بطالبات مديرية الأغوار الجنوبية إلى المباراة النهائية لدورة الاستقلال، وذلك بعد الفوز على مديرية القويسمة بنتيجة 2-0، وأثمن جهود اللاعبات اللواتي مثلن الفريق على جهودهن وهن: غيداء ادريس العشوش (الصافي الأساسية للبنات)، صفاء خليل الزهران (الجبل الشمالي المختلطة)، صفاء سامي البوات (ام الهشيم الثانوية للبنات)، فاطمة خليل البوات (مدرسة ام الهشيم الثانوية للبنات)، يقين نايف الشعار (ام الهشيم الثانوية)، مودة جميل العشيبات (الصافي الأساسية للبنات)، غفران ادريس العشوش (ام الهشيم) الأساسية، وأقدر تعاون أوليام أمور اللاعبات، وأتقدم بالشكر إلى إدارات المدارس اللواتي يمثلنها لاعبات الفريق على تقديم أشكال الدعم والتسهيلات كافة، وشاركن في تحقيق هذا الظهور الذي نطمح إلى تتويجه بلقب الدورة".اكتمال أضلاع "مربع" الشباباكتملت أضلاع المربع الذهبي لطائرة الشباب، بعد مباريات توزعت على مجموعتين، حفلت بالقوة والندية، حيث تأهل شباب الحسين بطلا للمجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، وحل فريق العودة ثانيا برصيد 12 نقطة، فيما تأهل الوحدات بطلا للمجوعة الثانية برصيد 12 نقطة، والبقعة ثانيا برصيد 9 نقاط.وبحسب هذه النتائج، يلتقي بطل المجموعة الأولى شباب الحسين، مع ثاني المجموعة الثانية البقعة عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد، فيما يلعب الوحدات بطل المجموعة الثانية مع العودة ثاني المجموعة الأولى عند الساعة 7، وكلتا المباراتين تقامان في صالة قصر الرياضة، التي تحتضن المباراة النهائية بين الفائزين، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس المقبل.أبوالعسل يتألق بالتحليلما يزال المدرب الوطني والمدير الرياضي لنادي التعاون سابقا عبد السلام أبوالعسل، يواصل تألقه بتقديم التحليلات الرقمية لمسابقات الكرة الطائرة كافة، ولجميع الفئات للذكور والإناث، وكان آخرها تقديم تفصيلات رقمية دقيقة، تفيد المتابعين والمدربين والإعلاميين مع انتهاء الدور الأول من بطولة الشباب.أبوالعسل، الذي خاض أكثرمن تجربة في تدريب الأندية المحلية، والذي كانت تحليلاته تتصدر صفحة "الطائرة الأردنية نحو مستقبل أكبر"، والتي يشارك فيها العديد من أبرز المدربين المحليين، على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توقف عن ذلك لشغله منصب مدير اتحاد الكرة الطائرة حاليا، وأكد الكثير من المدربين والمتابعين أن توقف أبو العسل، أفقد الكثير من متابعي الصفحة.