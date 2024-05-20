خطة "لوجستية" محكمة تساهم في تميز رالي الأردن الدولي

أيمن وجيه الخطيب

تميز رالي الأردن الدولي الذي اختتمت منافساته أخيرا، بالدعم اللوجستي الكبير الذي قدمته مؤسسات وطنية تحرص على مساندة الرالي لإنجاحه كواحد من أقوى جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات.

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24 سائقا يتنافسون على ألقاب رالي الأردن في 15 مرحلة



ويعتبر رالي الأردن محطة رياضية مهمة في عالم المحركات، لما له من مردودات إيجابية ذات انعكاسات اقتصادية واجتماعية وسياحية وثقافية، تمكن من تعزيزها هيكل إداري وتنظيمي قوي.



ويبرز جنود مجهولون لعبوا دورا مهما في إنجاح رالي الأردن الدولي، مثل الأمن العام والدفاع المدني والخدمات الطبية الذين قدموا خدمات متميزة لعبت دورا مهما في تميز الرالي، وإظهاره بصورة مشرقة تعكس مكانة الأردن العالية، الأمر الذي ساهم في استثمار الرالي للترويج للأردن سياحيا، وتحريك عجلة الاقتصاد وغيرها من المكتسبات.



ويسجل للأردن اهتمام المؤسسات الوطنية بدعم الرالي بأشكال متعددة حيث يحظى بمساندة لوجستية من مؤسسات لم تظهر بصورة الحدث، لكنها كانت عنصرا بارزا في إنجاحه، وبالترتيب والتنسيق من الأردنية لرياضة السيارات التي أبدعت في التنظيم والاستضافة.



ونجح المنظمون في وضع الرالي في مقدمة الأنشطة ليكون نموذجا يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي، ويساند ويدعم الرالي جيش من المتطوعين وطائرات للسلامة العامة والتدخل السريع ومستشفيات متنقلة ومركز للرعاية الصحية في منطقة صيانة الرالي وأطباء مختصين من مديرية الدفاع المدني والخدمات الطبية الملكية، والجهات الأمنية والجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى تغطية إعلامية عالمية وعربية ومحلية للرالي.



في حين تمت التجهيزات الخاصة لمتابعة مسارات الرالي وفق خطة مدروسة، وتم توفير عدة وحدات إطفاء وإنقاذ وإسعاف، وتم استنفار عدد من كافة الطواقم البشرية والآلية وتوزيعها على مواقع عدة لتغطية جميع مسارات الرالي إلى جانب العمل على تحقيق هدف توعية زوار الرالي بوسائل السلامة من خلال المواقع الرسمية الأردنية لرياضة السيارات.



كما تم استحداث غرفة العمليات عن طريق نظام تعقب المركبات وتوفير فريق إنقاذ متخصص يصل للسائقين تحت أي طارئ، بأقصى سرعة ممكنة، إضافة لأجهزة الاتصال في حال انقطاع أنظمة التعقب.



كما وفر الرالي مركزا إعلاميا وغرفة للعمليات وغرفة للسيطرة، لتقديم أفضل المعلومات لتكون النتائج متوفرة أمام الشركاء الإعلاميين. وأشار الاتحاد الرياضي للشرطة عبر صفحته على الفيس بوك إلى التغطية الأمنية في رالي الأردن للشرق الأوسط في البحر الميت ونشر صور للكوادر الأمنية وهي تؤدي واجبها لإنجاح الرالي من قبل فريق متخصص ومحترف.



المتابعون للرالي كشفوا خلال حديثهم لـ"الغد" عن إعجابهم بما قدمه "الجنود المجهولون" في رالي الأردن، خاصة رجال الأمن العام والدفاع المدني والجمارك والخدمات الطبية، مشيرين إلى أنهم لمسوا هذه الخدمات من هذه الفئات، رغم بعدهم عن الأضواء.