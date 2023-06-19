خطوات الحسين إربد تعيد هيبة اللون الأصفر للمدرجات

خالد الخطاطبة

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عمان - عاد اللون الأصفر ليزين مدرجات الملاعب ويفرض هيبته، بعد أن بدأت جماهير الحسين إربد تعود لتشجيع فريقها لكرة القدم، مستفيدة من الخطوات الإيجابية لإدارة النادي، في طريق البحث عن منصات التتويج، خاصة في مسابقة دوري المحترفين.ويتمتع فريق الحسين إربد لكرة القدم، بجماهيرية كبيرة، تجلت في سنوات خلت، حيث كان الجمهور يزين مدرجات الملاعب الأردنية باللون الأصفر “اللون الرئيسي لفريق النادي”، قبل أن ينحسر هذا الجمهور حزنا على تراجع النتائج والأداء لفريق الكرة في مرحلة معينة.وتشهد الفترة الحالية، عودة الروح للجماهير التي بدت أكثر تفاؤلا بفريقها، في ظل الحراك الذي يجتاح النادي، بقيادة رئيس النادي عامر ابو عبيد الذي أحدث نقلة نوعية في النادي بشكل عام، وفريق الكرة بشكل خاص، وقام بضخ الأموال لتعزيز صفوف “الأصفر” بنجوم الكرة المحليين ومحترفين بمستويات متميزة، ما تسبب في ذهول (القريب قبل الغريب).جمهور الحسين إربد، وجد فجأة الكرة في ملعبه، بعد أن قدمت الإدارة كل ما يمكن “وزيادة”، لينتفض جزء من هذا الجمهور الكبير، ويتداعى لنصرة الفريق من المدرجات وليس عبر المنصات، ليلمس اللاعبون هذا التحول من خلال تواجد الجمهور بأعداد مقبولة في المباريات الأخيرة خاصة أمام فريق الفيصلي، حيث تزين جانب من المدرجات باللون الأصفر، ليضاهي اللون الأزرق (جمهور الفيصلي) الحاضر دائما والمساند لفريقه.ورغم عودة اللون الأصفر للمدرجات بشكل نسبي، إلا أن القائمين على النادي يرون أن هناك أفضل من ذلك، لو تخلى البعض من الجمهور عن متابعة الفريق من بعيد، وهب لنصرته من الملعب، خاصة وأن الترشيحات ولأول مرة تصب لمصلحة الفريق وبنسبة كبيرة لإحراز لقب الدوري.وطالب عدد من جماهير الحسين إربد العاشقين للفريق والحريصين على المتابعة من المدرجات، بضرورة الكف عن نصرة الفريق من منصات التواصل الاجتماعي، والتوجه للمدرجات لتحفيز اللاعبين، وتأكيد أن جمهور الحسين قادر على صبغ المدرجات باللون الأصفر، متمنين إعادة ذكريات جماهير الثمانينيات ومطلع التسعينيات، حيث الجمهور الأصفر الكبير والمتحمس.وعبر نجم فريق الحسين إربد السابق عارف حسين، عن سعادته برؤية اللون الأصفر في مدرجات ستاد الأمير محمد بالزرقاء، مشيرا إلى أن جمهور الحسين إربد يعتبر من الجماهير الكبيرة في الأردن، وهو تراجع في حضور المباريات في الفترة الأخيرة بسبب تراجع النتائج.وقال في تصريح لـ”الغد”: “الحسين إربد الآن يعيش حالة من الاستقرار، ونجح في استقطاب نخبة من اللاعبين المحليين والأجانب، وبالتالي بات مرشحا لإحراز لقب الدوري، وكل ما يحتاجه الفريق حاليا هو الدعم الجماهيري، ومواصلة تشجيع الفريق حتى لو تعرض لانتكاسات خلال مشواره الطويل في الموسم الكروي”.ويقول العاشق للفريق “الأصفر” فاروق جوارنة: “إن ما قدمته الإدارة حتى الآن يبشر بموسم متميز للفريق الباحث بالدرجة الأولى عن لقب دوري المحترفين، الأمر الذي يضع الكرة في ملعبنا كجمهور للشد من أزر الفريق وتشجيع اللاعبين في جميع الأحوال والظروف”.وأضاف: “يجب أن نعي جيدا أن العناصر الموجودة حاليا في الفريق مؤهلة لإحراز لقبي الدوري والكأس، ولكنها تحتاج إلى مساندة جماهيرية مستمرة، لافتا إلى أن الموسم الطويل سيتخلله بعض الانتكاسات، وهذا شيئ طبيعي يحتاج إلى التحلي بالصبر ومواصلة التحفيز”.وأضاف: “سعيد جدا برؤية اللون الأصفر يعود لمدرجات ملاعبنا، وأعتقد أن منافسات الدوري ستشهد عودة ملحوظة لجمهور الحسين إربد إلى المدرجات، ما يساعد في تحقيق النتائج المرجوة”.وبدوره، أكد مشجع “الملكي” فريد عيسى، أن الظروف مواتية أمام الحسين إربد لاقتناص لقب دوري المحترفين لأول مرة في تاريخه، فالفريق يضم نخبة من لاعبي الأردن، كما يضم أفضل المحترفين، ويمتلك إدارة تعمل بجد، وكل ما ينقص الفريق هو عودة الجمهور إلى المدرجات، وهذا ما بدأنا نشاهده في المباريات القوية في الدرع، متمنيا أن تستمر عودة “الجمهور الحسيني” خلال المرحلة المقبلة.وتمنى عيسى على إدارة النادي، أن تتنبه لجوانب أخرى قد تضيع لقب الدوري، مثل الأخطاء التحكيمية، مطالبا باللجوء إلى الحكم الأجنبي في المباريات القوية.يشار إلى أن رابطة جماهير الحسين إربد، تنشط في هذه الأيام، لضمان عودة أكبر عدد من المشجعين إلى المدرجات.