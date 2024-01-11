الخميس 11 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خطوة تفصل شلباية عن بلوغ "أستراليا المفتوحة" للتنس

1704965251607149100
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية - (من المصدر)
عمان -  أصبح لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية على بعد خطوة وحيدة من بلوغ الجدول الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس (إحدى بطولات الجراند سلام) ذات الـ2000 نقطة، في مشاركته  الأولى تاريخيا في المسابقة.اضافة اعلان
ويلتقي شلباية اليوم اللاعب الأسترالي عمر جاسيكا (المصنف 341 عالميا)، في مباراة تحديد المتأهل للجدول الرئيسي للبطولة، والذي تنطلق أحداثه يوم الإثنين المقبل.
وكان اللاعب الأردني البالغ من العمر 20 عاما، تجاوز أمس نظيره الصربي حمد ميديدوفيتش بمجموعتين لواحدة وبواقع 6-7 و7-6 و 6-2، في مباراة مثيرة استمرت لساعتين و42 دقيقة، رد من خلالها شلباية الدين لمنافسه الصربي الذي تغلب عليه في منافسات الجيل القادم بجدة الشهر الماضي، والذي حمل لقبها ميديدوفيتش أيضا.
وحقق شلباية فوزه الأول في التصفيات على حساب الفرنسي تيتوان دروجيه بمجموعتين نظيفتين وبواقع 6-2 و6-4، ليرفع من سقف التوقعات بالوصول بعيدا في البطولة، من خلال فوزه وقتها على المصنف 161 عالميا.
وضمن شلباية فور تأهله للدور النهائي من التصفيات حصوله على 16 نقطة بالتصنيف المقبل من رابطة اللاعبين المحترفين، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ65 ألف دولار.
وقدم جاسيكا نفسه بصورة طيبة في التصفيات الحالية، بعد أن تغلب في مباراته الأولى على التشيكي داليبور سفرتشينا بمجموعتين لواحدة، قبل أن يتخطى الأميركي زاكاري سفايدا بالنتيجة نفسها.
ويحتل شلباية المركز 193 عالميا بحسب التصنيف الأخير الصادر عن الرابطة، كما يواصل تزعمه للاعبين العرب الموجودين في التصنيف لأسبوع آخر.
وتفاعل الشارع الرياضي أمس مع فوز شلباية المثير على ميديدوفيتش، حيث تم تداول صوره والمقطع المصور الذي حسم من خلاله المواجهة الصعبة، ليوجه “موهبة كرة المضرب الأردنية”، الأنظار تجاهه واحدا من أفضل الرياضيين الذين يمثلون الأردن في المحافل العالمية.
وتتمنى الجماهير أن يسجل عبد الله اليوم فوزا يمكنه من التأهل للجدول الرئيسي، ويواجه من خلاله أبرز اللاعبين، وأن يضع اسمه بين كبار اللعبة بمشاركته ببطولة عريقة بعمر صغير.
وتشهد بطولة أستراليا المفتوحة، مشاركة أبرز نجوم كرة المضرب، ومنهم المصنف الأول عالميا وحامل لقب النسخة الماضية الصربي نوفاك ديوكوفيتش، إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراز (المصنف الثاني عالميا)، والروسي دانيال ميدفيف (المصنف الثالث عالميا)، والإيطالي جانيك سينر (المصنف الرابع عالميا)، والروسي أندريه روبليف (المصنف الخامس عالميا)، والألماني ألكسندر زفيريف (المصنف السادس عالميا)، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (المصنف السابع عالميا).
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المدير الفني لفريق معان أمجد ابو طعيمة - (من المصدر)

الوحدات بقيادة أبو طعيمة يبدأ مبارياته الودية الخميس

منذ 16 دقيقة
1704968331537217400

"النشامى" أمام ماليزيا.. أفضلية واضحة تاريخيا ومفتاح التأهل آسيويا

منذ 16 دقيقة
1704972659017339000

18 مدربا يتبادلون مهمة قيادة 5 فرق بالمحترفين بزمن قياسي

منذ 18 دقيقة
1704973303427374600

برقان الكويتي يعتذر.. قطيشات يغادر إلى البحرين.. عيرا يفكر بالكوبي كايرو.. ودي لاسال يضم "مغربية"

منذ 19 دقيقة
1704965063727137600

6 مواجهات قوية مع انطلاقة المرحلة الثانية من "سلة الناشئين" اليوم

منذ 20 دقيقة
1704971250067284600

تاريخ المباريات الافتتاحية بكأس آسيا يشفع للنشامى أمام ماليزيا

منذ 21 دقيقة
افكار و مواقف

استعادة مركزية فلسطين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

الانتخابات.. الأفضل في موعدها الدستوري

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الموازنة.. حوار نيابي مسؤول

سلامة الدرعاوي |اليوم

"أنا أولا".. شعار الجميع

سميح المعايطة |اليوم

الأمل بوقف إطلاق النار

مالك العثامنة |اليوم

التمويل الأخضر في الأردن ما أنجز وما لم ينجز

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات | منذ24 ساعة
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
 