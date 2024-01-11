خطوة تفصل شلباية عن بلوغ "أستراليا المفتوحة" للتنس

مهند جويلس

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عمان - أصبح لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية على بعد خطوة وحيدة من بلوغ الجدول الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس (إحدى بطولات الجراند سلام) ذات الـ2000 نقطة، في مشاركته الأولى تاريخيا في المسابقة.ويلتقي شلباية اليوم اللاعب الأسترالي عمر جاسيكا (المصنف 341 عالميا)، في مباراة تحديد المتأهل للجدول الرئيسي للبطولة، والذي تنطلق أحداثه يوم الإثنين المقبل.وكان اللاعب الأردني البالغ من العمر 20 عاما، تجاوز أمس نظيره الصربي حمد ميديدوفيتش بمجموعتين لواحدة وبواقع 6-7 و7-6 و 6-2، في مباراة مثيرة استمرت لساعتين و42 دقيقة، رد من خلالها شلباية الدين لمنافسه الصربي الذي تغلب عليه في منافسات الجيل القادم بجدة الشهر الماضي، والذي حمل لقبها ميديدوفيتش أيضا.وحقق شلباية فوزه الأول في التصفيات على حساب الفرنسي تيتوان دروجيه بمجموعتين نظيفتين وبواقع 6-2 و6-4، ليرفع من سقف التوقعات بالوصول بعيدا في البطولة، من خلال فوزه وقتها على المصنف 161 عالميا.وضمن شلباية فور تأهله للدور النهائي من التصفيات حصوله على 16 نقطة بالتصنيف المقبل من رابطة اللاعبين المحترفين، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ65 ألف دولار.وقدم جاسيكا نفسه بصورة طيبة في التصفيات الحالية، بعد أن تغلب في مباراته الأولى على التشيكي داليبور سفرتشينا بمجموعتين لواحدة، قبل أن يتخطى الأميركي زاكاري سفايدا بالنتيجة نفسها.ويحتل شلباية المركز 193 عالميا بحسب التصنيف الأخير الصادر عن الرابطة، كما يواصل تزعمه للاعبين العرب الموجودين في التصنيف لأسبوع آخر.وتفاعل الشارع الرياضي أمس مع فوز شلباية المثير على ميديدوفيتش، حيث تم تداول صوره والمقطع المصور الذي حسم من خلاله المواجهة الصعبة، ليوجه “موهبة كرة المضرب الأردنية”، الأنظار تجاهه واحدا من أفضل الرياضيين الذين يمثلون الأردن في المحافل العالمية.وتتمنى الجماهير أن يسجل عبد الله اليوم فوزا يمكنه من التأهل للجدول الرئيسي، ويواجه من خلاله أبرز اللاعبين، وأن يضع اسمه بين كبار اللعبة بمشاركته ببطولة عريقة بعمر صغير.وتشهد بطولة أستراليا المفتوحة، مشاركة أبرز نجوم كرة المضرب، ومنهم المصنف الأول عالميا وحامل لقب النسخة الماضية الصربي نوفاك ديوكوفيتش، إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراز (المصنف الثاني عالميا)، والروسي دانيال ميدفيف (المصنف الثالث عالميا)، والإيطالي جانيك سينر (المصنف الرابع عالميا)، والروسي أندريه روبليف (المصنف الخامس عالميا)، والألماني ألكسندر زفيريف (المصنف السادس عالميا)، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (المصنف السابع عالميا).